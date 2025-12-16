Мои заказы

Сафари и дикая природа в Фукуоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Сафари» в Фукуоке на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Фукуокское сафари
На машине
9 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Фукуокское сафари
Поцеловать жирафа, помахать рукой Камбодже и узнать секретный ингредиент рыбного соуса
«Львы, зебры, антилопы и розовые фламинго будут ждать вас в лучшем Сафари-парке страны»
24 дек в 08:00
25 дек в 08:00
от €350 за всё до 9 чел.
Экзотика Фукуока: сафари-тур и отдых на Звёздном пляже
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Экзотика Фукуока: сафари-тур и отдых на Звёздном пляже
Начало: Фукуок
$90 за человека
Два парка Фукуока: аттракционы в VinWonders и животные на сафари
На машине
10 часов
Водная прогулка
Два парка Фукуока: аттракционы в VinWonders и животные на сафари
Яркий день с обитателями джунглей, шоу русалок, аквапарком и другими развлечениями (всё включено)
«Сафари-парк — встреча с дикой природой»
Завтра в 08:00
24 дек в 08:00
$450 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    16 декабря 2025
    Фукуокское сафари
    Прекрасное приключение! Для тех, кто ценит своё время и комфорт.
    В полном восторге от посещения сафари-парка и остальной программы.
    Гид пунктуальный, приятный
    читать дальше

    в общении человек, автомобиль комфортный, идеально чистый, прекрасное вождение,"на борту" была прохладная водичка:)) посмотрели даже больше, чем планировали! Без стояния в очередях и толкучки. Супер довольны! Посетили больше локаций, чем думали, а также накормили всеееех животных, которых мечтали, в парке))). Очень понравилась организация и гибкий тайминг!
    Рекомендуем!!!
    Главное туристам самим не нарушать расписание и не опаздывать к утреннему пик-апу из отеля, это задает тон всему дню. Мы сделали все вовремя и везде приехали раньше всех)))
    Помимо потрясающих впечатлений,о материальном - купили перец, шикарный рыбный соус и очень вкусно пообедали))
    Сергей знает лучшие места! 🤝☺
    Спасибо 💗💗💗

  • А
    Александр
    2 декабря 2025
    Фукуокское сафари
    Сафари парк раскинулся широко, соцветия огромных площадей, его ты не кинешь даже оком, Встречаешь с разных стран Других людей. Фламинго
    читать дальше

    розовый стоят в начале парка, саванны рек и небольших болот, здесь начинает праздник яркий пусть гид Василий нас с собой ведёт. Все было офигенно👍

  • А
    Анна
    24 ноября 2025
    Фукуокское сафари
    Большое спасибо Сергею и гиду Василию за отлично спланированную и проведенную экскурсию. Были учтены все наши пожелания по акцентам. В
    читать дальше

    сафари парке прошли по самым загруженным локациям до основной массы народа - бодрые, голодные лемуры были наши:) Пока перемещались между пунктами маршрута узнали кучу интересного про остров и его обычную жизнь и историю. Подвозили везде к самым точкам на комфортной машине с кондиционером. Нигде в очередях не ждали, все было подготовлено и отлажено. О всех дополнительных расходах (билеты, корм, лодка и т. д.) Сергей предупредил, билеты также уже были сразу заказаны. Сэкономили нам кучу сил, времени и нервов.

Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в декабре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 450. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Цены на сафари в Фукуоке, самые популярные экскурсии 2026 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль