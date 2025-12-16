читать дальше

в общении человек, автомобиль комфортный, идеально чистый, прекрасное вождение,"на борту" была прохладная водичка:)) посмотрели даже больше, чем планировали! Без стояния в очередях и толкучки. Супер довольны! Посетили больше локаций, чем думали, а также накормили всеееех животных, которых мечтали, в парке))). Очень понравилась организация и гибкий тайминг!

Рекомендуем!!!

Главное туристам самим не нарушать расписание и не опаздывать к утреннему пик-апу из отеля, это задает тон всему дню. Мы сделали все вовремя и везде приехали раньше всех)))

Помимо потрясающих впечатлений,о материальном - купили перец, шикарный рыбный соус и очень вкусно пообедали))

Сергей знает лучшие места! 🤝☺

Спасибо 💗💗💗