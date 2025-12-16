Водная прогулка
Фукуокское сафари
Поцеловать жирафа, помахать рукой Камбодже и узнать секретный ингредиент рыбного соуса
«Львы, зебры, антилопы и розовые фламинго будут ждать вас в лучшем Сафари-парке страны»
24 дек в 08:00
25 дек в 08:00
от €350 за всё до 9 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Экзотика Фукуока: сафари-тур и отдых на Звёздном пляже
Начало: Фукуок
$90 за человека
Водная прогулка
Два парка Фукуока: аттракционы в VinWonders и животные на сафари
Яркий день с обитателями джунглей, шоу русалок, аквапарком и другими развлечениями (всё включено)
«Сафари-парк — встреча с дикой природой»
Завтра в 08:00
24 дек в 08:00
$450 за всё до 2 чел.
- ННаталья16 декабря 2025Прекрасное приключение! Для тех, кто ценит своё время и комфорт.
В полном восторге от посещения сафари-парка и остальной программы.
Гид пунктуальный, приятный
- ААлександр2 декабря 2025Сафари парк раскинулся широко, соцветия огромных площадей, его ты не кинешь даже оком, Встречаешь с разных стран Других людей. Фламинго
- ААнна24 ноября 2025Большое спасибо Сергею и гиду Василию за отлично спланированную и проведенную экскурсию. Были учтены все наши пожелания по акцентам. В
