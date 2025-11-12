Водная прогулка
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
«фабрика рыбного соуса — чтобы разрушить стереотипы о неприятном запахе»
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Прогулка на катамаране по архипелагу Антхой с фотографом (всё включено)
Море, закат и лёгкость островной жизни - всё, что нужно для идеального вечера
Начало: У пирса
«Рыбалка под руководством нашей дружелюбной команды — вы попробуете себя в роли морских охотников»
18 ноя в 15:00
19 ноя в 15:00
$1490 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Морская рыбалка, тропический пир и снорклинг у островов Фукуока
Выйти в Сиамский залив на рассвете, наловить рыбы на местные снасти и насладиться уловом на борту
«Вы сядете на специально оборудованный для рыбалки деревянный корабль и насладитесь лёгким завтраком с ароматным вьетнамским кофе»
Сегодня в 12:30
Завтра в 07:00
от $600 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 ноября 2025Очень понравилась экскурсия с Сергеем по Фукуоку. Заранее выбрали интересные нам локации. Сергей построил маршрут таким образом, что мы всегда
- ЮЮлия31 октября 2025Спасибо Сергею за такой классный день 🤩
Побывали в зоопарке, покормили лемуров, жирафов это было так круто 🥹 животные контактные, наделали
- еелена28 октября 2025День прошел очень круто😍 очень крутой зоопарк, покормили жирафов, лемуров и капибар. Сергей провел нас так, что мы практически везде
- ИИван27 октября 2025Экскурсия топ! Для нас был важен сафари, пляж со звездами без нудной исторической части и храмов. В общем успели с
