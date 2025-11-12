Мои заказы

Рыбалка в Фукуоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Рыбалка» в Фукуоке на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Гид на день по острову Фукуок
На машине
8 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
«фабрика рыбного соуса — чтобы разрушить стереотипы о неприятном запахе»
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Прогулка на катамаране по архипелагу Антхой с фотографом (всё включено)
5 часов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Прогулка на катамаране по архипелагу Антхой с фотографом (всё включено)
Море, закат и лёгкость островной жизни - всё, что нужно для идеального вечера
Начало: У пирса
«Рыбалка под руководством нашей дружелюбной команды — вы попробуете себя в роли морских охотников»
18 ноя в 15:00
19 ноя в 15:00
$1490 за всё до 6 чел.
Морская рыбалка, тропический пир и снорклинг у островов Фукуока
9 часов
Водная прогулка
Морская рыбалка, тропический пир и снорклинг у островов Фукуока
Выйти в Сиамский залив на рассвете, наловить рыбы на местные снасти и насладиться уловом на борту
«Вы сядете на специально оборудованный для рыбалки деревянный корабль и насладитесь лёгким завтраком с ароматным вьетнамским кофе»
Сегодня в 12:30
Завтра в 07:00
от $600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 ноября 2025
    Гид на день по острову Фукуок
    Очень понравилась экскурсия с Сергеем по Фукуоку. Заранее выбрали интересные нам локации. Сергей построил маршрут таким образом, что мы всегда
    читать дальше

    были на шаг впереди основной массы туристов. Нв сафари покормили жирафов и лемуров, посмотрели всех животных и практически везде мы были одни, кроме автобуса по локации с дикими животными. После сафари по нашей просьбе заехали на Фукуокскую Венецию. Побывали и на пляже со звёздами и на жемчужной ферме. А какой обед нам организовал Сергей! Думаю в большой группе такой не реально. Комфортный автомобиль, в котором путешествовать только в удовольствие. Помимо экскурсии Сергей много рассказал о жизни острова, порекомендовал где лучше делать покупки. Спасибо! Рекомендую всем Сергея - отличного гида и человека.

  • Ю
    Юлия
    31 октября 2025
    Гид на день по острову Фукуок
    Спасибо Сергею за такой классный день 🤩
    Побывали в зоопарке, покормили лемуров, жирафов это было так круто 🥹 животные контактные, наделали
    читать дальше

    фотографий, смеялись и кайфовали. Сергей нас отвёз в супер аутентичное и колоритное место для обеда, где мы поели рыбу, креветки, ежей, все было таким свежим и вкусным 😋
    Съездили на пляж с морскими звёздочками, впечатляет 🌟
    Вообщем день прошел очень насыщенно, красиво, весело и очень атмосферно 🤗Однозначно рекомендую 👍

  • е
    елена
    28 октября 2025
    Гид на день по острову Фукуок
    День прошел очень круто😍 очень крутой зоопарк, покормили жирафов, лемуров и капибар. Сергей провел нас так, что мы практически везде
    читать дальше

    были одни! Я впервые держала морских звезд на руке и плавала с ними ⭐️ побывали на самом красивом пляже Бай Сао, увидели как проплывает катер и захотели тоже 😄 в моменте решили, что мы хотим увидеть острова. Сергей продержал нас в этом 😃
    День прошел очень насыщенно, посмотрели все, что хотели и даже больше. Спасибо за такой насыщенный, и в то же время легкий день и за всю красоту что мы посмотрели.
    Однозначно рекомендую экскурсию у Сергея, за его гибкость и просто за то что с ним интересно и легко.

  • И
    Иван
    27 октября 2025
    Гид на день по острову Фукуок
    Экскурсия топ! Для нас был важен сафари, пляж со звездами без нудной исторической части и храмов. В общем успели с
    читать дальше

    Сергеем пролететь весь остров посмотреть сафари, пофоткаться с морскими звездами, заскочить на бай сао сделать фотки на белом песке и качели на пальме и! Мы даже успели посетить пару островов и поснорклить!! День просто пролетел нереально! В общем особенно хотелось отметить сафари, мы били в шоке! Сергея узнают животные! Они реально подходят сами без корма и приветствуют Сергея! Маршрут по сафари продуман до мелочей, Сергей старался нас провести без толп других туристов и ему это удалось! В общем рекомендую на все 100!

Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Рыбалка»

