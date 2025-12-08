Мы заберём вас из отеля и отправимся в морской порт.
На катере вы пройдёте между островами, полюбуетесь нетронутыми пляжами, познакомитесь с подводными обитателями и коралловыми рифами во время снорклинга. А ещё прокатитесь на самой длинной канатной дороге мира и отдохнёте в аквапарке острова Хон Том.
Описание водной прогулки
- Вы увидите красоты островов и познакомитесь с подводным миром
- Узнаете историю крупнейших вьетнамских компаний и любопытные факты о них
- Гид ответит на ваши вопросы о культуре и повседневной жизни Вьетнама
Итак, в нашей программе:
- Остров Мон Тай
- Снорклинг у острова Гам Ги
- Аквапарк острова Хон Том + обед
- Канатная дорога над морем
Время на остановках зависит от ваших пожеланий: в среднем на каждой локации мы проведём около 1–1,5 часа, а на канатной дороге — примерно 30 минут.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер с центра и юга острова
- На катере есть спасательные жилеты, перед поездкой проходит инструктаж
- Некоторые аттракционы в аквапарке могут быть недоступны в зависимости от роста ребенка
- По запросу можно изменить локации — расходы, связанные с изменением маршрута, оплачиваются вами
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- Билет на канатную дорогу, аквапарк + обед: взрослые — $38, дети (рост 100–140 см) — $29. Цена может варьироваться в пределах $3–5
- Трансфер с севера острова — $20
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Фукуоке
Провёл экскурсии для 724 туристов
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий. В нашей команде работают сотрудники, которые не первый год
Входит в следующие категории Фукуока
