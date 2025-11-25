Водная прогулка
Вьетнамский Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Начало: В вашем отеле
«Заедем на фабрику, где готовят традиционный рыбный соус по столетним рецептам, и на змеиную ферму при научном центре — парк, где вы увидите множество представителей пресмыкающихся»
11 дек в 08:30
13 дек в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
«VinWonders или сафари-парк — максимум эмоций на севере острова: крупнейший парк аттракционов, океанариум или общение с животными в естественной среде»
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Два парка Фукуока: аттракционы в VinWonders и животные на сафари
Яркий день с обитателями джунглей, шоу русалок, аквапарком и другими развлечениями (всё включено)
«Сафари-парк — встреча с дикой природой»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
$450 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна25 ноября 2025Просто отлично! Сергей действительно знает свое дело, провел нам чудесную экскурсию по Фукуоку, у нас был ровно один день и
- ООльга12 ноября 2025Очень понравилась экскурсия с Сергеем по Фукуоку. Заранее выбрали интересные нам локации. Сергей построил маршрут таким образом, что мы всегда
- ЮЮлия31 октября 2025Спасибо Сергею за такой классный день 🤩
Побывали в зоопарке, покормили лемуров, жирафов это было так круто 🥹 животные контактные, наделали
- еелена28 октября 2025День прошел очень круто😍 очень крутой зоопарк, покормили жирафов, лемуров и капибар. Сергей провел нас так, что мы практически везде
- ИИван27 октября 2025Экскурсия топ! Для нас был важен сафари, пляж со звездами без нудной исторической части и храмов. В общем успели с
