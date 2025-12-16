Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
Красота природы, духовное наследие и фотогеничные места под рассказы о Вьетнаме
Начало: У вашего отеля на Фукуоке
«Это маленький Портофино Вьетнама: пройдём по словно европейским улочкам вдоль каналов, побываем на Мосту Поцелуев и полюбуемся золотисто-багряным небом»
Завтра в 10:00
20 дек в 10:00
$350 за всё до 3 чел.
Билеты
Вечерний Фукуок - Сансет-Таун, мост Поцелуев и шоу «Поцелуй моря»
Начало: Ваш отель
«Мост поцелуев — символ любви Мост поцелуев (Cầu Hôn) — одна из самых романтичных достопримечательностей Фукуока»
$138.50 за всё до 15 чел.
Билеты
Сансет-Таун, мост Поцелуев и ночной рынок с шоу на закате
Начало: Дыонг Донг, Фукуок или ул. Чан Хунг Дао, 98b, Фуку...
«После вы отправитесь к знаменитому мосту Поцелуев «Cầu Hôn» — архитектурному символу вечной любви и одному из лучших мест для романтического заката»
$23 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин16 декабря 202515.12 брали индивидуальную экскурсию лучшее на Фукуоке. Гидом у нас был Вячеслав. Экскурсия затронула центр острова и весь юг. За
- ООксана15 декабря 2025Вячеслав провел для нас отличную экскурсию на весь день. Программа была построена полностью в соответствии с нашими пожеланиями. В каждом
- ЕЕвгений9 декабря 2025Хороший гид, прекрасное знание культуры и особенностей Вьетнама. Шёл на встречу мелким хотелкам.
Но. Обзорная экскурсия по острову не предусматривала его север, хотя в описании к экскурсии об этом не было сказано.
Понравилось ли мне? Однозначно. Порекомендую? Конечно
- ААлексей3 декабря 2025План путешествия уточнили под наши интересы. Даже в пути переиграли маршрут, чтобы успеть увидеть максимум возможного. Приятный, общительный гид. Очень понравилось
