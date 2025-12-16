Мои заказы

Мост Поцелуев – экскурсии в Фукуоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Мост Поцелуев» в Фукуоке на русском языке, цены от $23. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
Красота природы, духовное наследие и фотогеничные места под рассказы о Вьетнаме
Начало: У вашего отеля на Фукуоке
«Это маленький Портофино Вьетнама: пройдём по словно европейским улочкам вдоль каналов, побываем на Мосту Поцелуев и полюбуемся золотисто-багряным небом»
Завтра в 10:00
20 дек в 10:00
$350 за всё до 3 чел.
Вечерний Фукуок - Сансет-Таун, мост Поцелуев и шоу «Поцелуй моря»
8 часов
Билеты
Вечерний Фукуок - Сансет-Таун, мост Поцелуев и шоу «Поцелуй моря»
Начало: Ваш отель
«Мост поцелуев — символ любви Мост поцелуев (Cầu Hôn) — одна из самых романтичных достопримечательностей Фукуока»
$138.50 за всё до 15 чел.
Сансет-Таун, мост Поцелуев и ночной рынок с шоу на закате
6 часов
Билеты
Сансет-Таун, мост Поцелуев и ночной рынок с шоу на закате
Начало: Дыонг Донг, Фукуок или ул. Чан Хунг Дао, 98b, Фуку...
«После вы отправитесь к знаменитому мосту Поцелуев «Cầu Hôn» — архитектурному символу вечной любви и одному из лучших мест для романтического заката»
$23 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    16 декабря 2025
    Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
    15.12 брали индивидуальную экскурсию лучшее на Фукуоке. Гидом у нас был Вячеслав. Экскурсия затронула центр острова и весь юг. За
    читать дальше

    10 часов посетили храм. парк со смотровой площадкой,обедали в колоритном месте,попробовали класный местный супчик,побывали в городе Донг- донг,посмотрели пляжи,погуляли на юге в Портофино,,покатались на канатной дороге,посетили там 2 классных шоу и усталые но довольные вернулись в отель. Все это благодаря хорошей организации тура. Гид хороший веселый парень. Мы с женой его назвали Слава- доброе серце. Все на позитиве,с улубкой. Спасибо ему,компании которую он предствляет. Немного можно добавить больше информации об истории острова. Ну это как совет. И главный вопрос любой экскурсии. Поехали бы еще с ним. Ответ да. Вячеслав удачи в вашем бизнесе. Спасибо за хорошую работу.

  • О
    Оксана
    15 декабря 2025
    Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
    Вячеслав провел для нас отличную экскурсию на весь день. Программа была построена полностью в соответствии с нашими пожеланиями. В каждом
    читать дальше

    месте мы проводили столько времени, сколько хотели сами. День прошел насыщенным новыми впечатлениями и в то же время легко, душевно и непринужденно. На обед мы отведали аутентичный фукуокский суп, о котором даже раньше не слышали. По дороге обсуждали историю Вьетнама, современную жизнь обычных вьетнамцев. Вячеслав посоветовал еще ряд интересных точек, которые мы постараемся успеть посетить сами. Мы провели хороший день и сделали много красивых фотографий!

  • Е
    Евгений
    9 декабря 2025
    Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
    Хороший гид, прекрасное знание культуры и особенностей Вьетнама. Шёл на встречу мелким хотелкам.
    Но. Обзорная экскурсия по острову не предусматривала его север, хотя в описании к экскурсии об этом не было сказано.
    Понравилось ли мне? Однозначно. Порекомендую? Конечно
  • А
    Алексей
    3 декабря 2025
    Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
    План путешествия уточнили под наши интересы. Даже в пути переиграли маршрут, чтобы успеть увидеть максимум возможного. Приятный, общительный гид. Очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Мост Поцелуев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
  2. Вечерний Фукуок - Сансет-Таун, мост Поцелуев и шоу «Поцелуй моря»
  3. Сансет-Таун, мост Поцелуев и ночной рынок с шоу на закате
Какие места ещё посмотреть в Фукуоке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Мост Поцелуев
  3. Сафари-парк
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в декабре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "Мост Поцелуев" можно забронировать 3 экскурсии от 23 до 350. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Мост Поцелуев», 4 ⭐ отзыва, цены от $23. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль