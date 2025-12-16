читать дальше

10 часов посетили храм. парк со смотровой площадкой,обедали в колоритном месте,попробовали класный местный супчик,побывали в городе Донг- донг,посмотрели пляжи,погуляли на юге в Портофино,,покатались на канатной дороге,посетили там 2 классных шоу и усталые но довольные вернулись в отель. Все это благодаря хорошей организации тура. Гид хороший веселый парень. Мы с женой его назвали Слава- доброе серце. Все на позитиве,с улубкой. Спасибо ему,компании которую он предствляет. Немного можно добавить больше информации об истории острова. Ну это как совет. И главный вопрос любой экскурсии. Поехали бы еще с ним. Ответ да. Вячеслав удачи в вашем бизнесе. Спасибо за хорошую работу.