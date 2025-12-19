Вечерняя прогулка по атмосферному Сансет-Тауну в средиземноморском стиле на юге Фукуока.
Вас ждут архитектурные достопримечательности, всемирно известный мост Поцелуев и эффектное шоу над морем. Завершением станет ужин и прогулка по яркому ночному рынку.
Описание билетаСансет-Таун — средиземноморская атмосфера Фукуока Экскурсия начинается в «Сансет-Тауне» — стильном районе на южной части острова, вдохновлённом архитектурой Средиземноморья. Прогулка по широким бульварам с западной архитектурой создаёт ощущение, будто вы оказались на Санторини или в Венеции. Для удобства передвижения предусмотрен бесплатный электрический шаттл. Знаковые локации и мост Поцелуев По маршруту вы увидите фотогеничные достопримечательности — «Часовую башню Венеции», «Триумфальную арку Гави», площадь «Ла-Рома», станцию канатной дороги «Ан-Той», копию руин «Помпеи» и «Керамическую дорогу» с яркими арт-объектами. После вы отправитесь к знаменитому мосту Поцелуев «Cầu Hôn» — архитектурному символу вечной любви и одному из лучших мест для романтического заката. С моста открывается вид на зрелищное шоу «Awaken Sea» — динамичное выступление с джетски и флайбордингом под музыку и подсветку, либо на альтернативное шоу «Symphony of the Sea». После этого вас ждёт ночной рынок «Vui-Fest» — первый приморский креативный базар во Вьетнаме. В программу входит ужин с Kungfu Noodle Show, а также прогулка среди киосков с уличной едой, крафтовым пивом, мини-барами, сувенирами и бесплатными уличными выступлениями. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, фотоаппарат, солнцезащитный крем, удобную одежду.
- Не допускается: алкоголь и наркотики.
- Дополнительно: по желанию можно продлить экскурсию, чтобы посмотреть фейерверк.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сансет-Таун
- Часовая башня Венеции
- Триумфальная арка Гави
- Площадь Ла-Рома
- Станция канатной дороги Ан-Той
- Руины Помпеи
- Керамическая дорога
- Мост Поцелуев (Cầu Hôn)
- Ночной рынок Vui-Fest
Что включено
- Трансфер из центра Фукуока
- Услуги гида
- Электрический шаттл в Сансет-Тауне
- Ужин на ночном рынке Vui-Fest
Что не входит в цену
- Фейерверк (дополнительная опция)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Дыонг Донг, Фукуок или ул. Чан Хунг Дао, 98b, Фукуок
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
