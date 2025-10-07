Индивидуальная
Самое интересное на Фукуоке
Познакомиться с островом, зайти в буддийский храм, побывать на жемчужной ферме и насладиться закатом
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$85 за человека
20%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие по Фукуоку
Побывать в живописных уголках острова и сделать колоритные кадры
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$400
$500 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Морская одиссея по южным островам Фукуока
Исследовать необитаемые остров, поснорклить среди кораллов и пообедать на берегу
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
от $275 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
Завтра в 08:00
9 окт в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
