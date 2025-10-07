-
20%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие по Фукуоку
Побывать в живописных уголках острова и сделать колоритные кадры
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$400
$500 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Морское приключение на Фукуоке: три острова, канатная дорога и аквапарк
Понырять у рифов, прокатиться над морем на самой длинной канатке мира и отдохнуть на аттракционах
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$442
$520 за всё до 4 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Тропическая фотосессия на Фукуоке
Сделать яркие снимки в городе Сансет Таун, у отеля или на пляже острова
Начало: По договорённости с организатором
9 окт в 08:30
10 окт в 08:30
$126
$140 за всё до 3 чел.
