Самое интересное на Фукуоке
Познакомиться с островом, зайти в буддийский храм, побывать на жемчужной ферме и насладиться закатом
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$85 за человека
Водная прогулка
Вьетнамский Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Начало: В вашем отеле
11 дек в 08:30
13 дек в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Фукуок: дайвинг и обед
Погрузитесь в подводные глубины Фукуока с опытным инструктором. Ощутите красоту морской жизни и насладитесь вкусным обедом на борту
11 дек в 08:30
12 дек в 08:00
$124 за человека
Водная прогулка
Морская рыбалка, тропический пир и снорклинг у островов Фукуока
Выйти в Сиамский залив на рассвете, наловить рыбы на местные снасти и насладиться уловом на борту
Сегодня в 11:30
Завтра в 07:00
от $600 за всё до 10 чел.
- ССветлана5 декабря 2025Заказали одну экскурсию, а потом не смогли остановиться:) Очень рекомендую Константина и его команду. Нам проводил экскурсию Артур. Узнали много
- ВВиктория30 ноября 2025Евгений мастер своего дела, инструктаж был доведен с юмором, что безусловно помогло создать дружескую приятную атмосферу. Когда началось погружение я
- ААртем30 ноября 2025Путешествовали по острову Фукуок с гидом Артуром. Нам очень повезло с гидом - материал был интересным, живым, подача выше всяких
- ААлександра20 ноября 2025Это была потрясающая, интересная, насыщенная экскурсия. Наш гид Артур очень хороший рассказчик, знающий и любящий Вьетнам и умеющий в него влюблять.
Немного изменили маршрут экскурсии под наши запросы, что было очень приятным!
Спасибо огромное!
- ААлександр18 ноября 2025Сегодня для нас экскурсию с Tpipster вел Артур и впервые за долгие годы мы поняли, что такое профессионал! Он отвечал
- ЛЛюдмила12 ноября 2025Поездка получилась познавательной и интересной. Все было хорошо организовано. Гид Артур очень интересно рассказал об истории Вьетнама, особенностях национального характера
- ЕЕвгений8 ноября 2025Отличная выдалась поездка! Ребята помогли подобрать интересные экскурсии, успели проехать по всем локациям без задержек. Ещё и на вечерний закат посмотрели с отличных локаций.
Водители вежливые, гид все подробно объясняет.
Обязательно воспользуюсь услугами этой фирмы при следующей поездке 👍🏼
- ААлина8 ноября 2025Очень насыщенная на красоту и эмоции экскурсия! Мы специально выбирали индивидуальный формат, чтобы не подстраиваться по времени под других людей
- ЕЕвгения31 октября 2025На этой экскурсии увидели много прекрасных локаций. Гид Сергей очень дружелюбный. Тк экскурсия индивидуальная то можно отменить или добавить локации
- ЮЮлия24 октября 2025Отличная экскурсия) много информации)
- ЕЕлена23 октября 2025Мы замечательно провели время, немного устали, но были довольны, как те слоны на длинных ногах в последней локации. Мы посетили
- ДДмитрий14 марта 2025Кажется, что невозможное может стать возможным!)
Когда-то даже в голову не приходило, что как человек, живущий посреди огромного континента, смогу решиться
- ООлег19 января 2025Доброго дня всем!! Выбрали дайвинг на Фукуоке с Евгением и не ошиблись,, остались в полном восторге! Человек грамотный, внимательный к
- ДДмитрий10 января 2025Хорошие локации, инструктор-Профессионал! Погружениями довольны на 100%
- ДДмитрий8 января 2025Большая, невероятная благодарность Жене, за организацию, поддержку и очень душевное сопровождение! Для жены был первый опыт погружения и я уверен,
- ММаратхан5 января 2025Спасибо Евгению за инструктаж, помощь в погружении, терпение. Первое погружение с аквалангом. Все отлаженно с момента выезда до возвращения. От поездки осталось много эмоций, рекомендую
- ООльга23 декабря 2024Огромная благодарность Евгению за профессионализм, драйв, терпение. У нас была та еще группа, 3 новичка. Переживали и зря. Все слаженно,
