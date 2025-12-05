Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Фукуоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Фукуоке на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Самое интересное на Фукуоке
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
Самое интересное на Фукуоке
Познакомиться с островом, зайти в буддийский храм, побывать на жемчужной ферме и насладиться закатом
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$85 за человека
Вьетнамский Фукуок за один день
Джиппинг
На машине
8 часов
35 отзывов
Водная прогулка
Вьетнамский Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Начало: В вашем отеле
11 дек в 08:30
13 дек в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
7 часов
7 отзывов
Водная прогулка
Фукуок: дайвинг и обед
Погрузитесь в подводные глубины Фукуока с опытным инструктором. Ощутите красоту морской жизни и насладитесь вкусным обедом на борту
11 дек в 08:30
12 дек в 08:00
$124 за человека
Морская рыбалка, тропический пир и снорклинг у островов Фукуока
9 часов
Водная прогулка
Морская рыбалка, тропический пир и снорклинг у островов Фукуока
Выйти в Сиамский залив на рассвете, наловить рыбы на местные снасти и насладиться уловом на борту
Сегодня в 11:30
Завтра в 07:00
от $600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 декабря 2025
    Самое интересное на Фукуоке
    Заказали одну экскурсию, а потом не смогли остановиться:) Очень рекомендую Константина и его команду. Нам проводил экскурсию Артур. Узнали много
    читать дальше

    интересного, того, что не пишут в красочных буклетах. Отдельное спасибо за чуткость и мгновенную реакцию на наши запросы, а они, скажу честно, менялись не только до, но и в процессе."Ой, а можно нам ещё…""А туда не хотим совсем"
    Экскурсия действительно индивидуальная. Вежливо, тактично и под любого клиента. Поэтому не стесняйтесь заранее обговаривать свои потребности - Константин откликнется и организует всё наилучшим образом.
    Очень советую посетить шоу Symphony of the Sea в Sunset Town. Много где была, но это что-то! Восторг! Артур нас и туда сопроводил, предварительно накормив вкусняшками на набережной.
    Спасибо!!!

  • В
    Виктория
    30 ноября 2025
    Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
    Евгений мастер своего дела, инструктаж был доведен с юмором, что безусловно помогло создать дружескую приятную атмосферу. Когда началось погружение я
    читать дальше

    запаниковала и хотела отказаться от этой идеи, но Евгений нашел нужные слова, поддержал и за это ему отдельное спасибо! Очень рада, что у меня получилось, я получила бурю незабываемых эмоций и классные фото на память. Евгений, благодарю за прекрасный опыт!!!

    Евгений мастер своего дела, инструктаж был доведен с юмором, что безусловно помогло создать дружескую приятную атмосферуЕвгений мастер своего дела, инструктаж был доведен с юмором, что безусловно помогло создать дружескую приятную атмосферуЕвгений мастер своего дела, инструктаж был доведен с юмором, что безусловно помогло создать дружескую приятную атмосферу
  • А
    Артем
    30 ноября 2025
    Самое интересное на Фукуоке
    Путешествовали по острову Фукуок с гидом Артуром. Нам очень повезло с гидом - материал был интересным, живым, подача выше всяких
    читать дальше

    похвал. Экскурсовод живёт во Вьетнаме много лет, он точно знает про что говорит:) После экскурсии сформировалось полное представление как о Фукуоке, так и о Вьетнаме в целом. Могу рекомендовать данную экскурсию и рассказчика!

    Путешествовали по острову Фукуок с гидом Артуром. Нам очень повезло с гидом - материал был интересным
  • А
    Александра
    20 ноября 2025
    Самое интересное на Фукуоке
    Это была потрясающая, интересная, насыщенная экскурсия. Наш гид Артур очень хороший рассказчик, знающий и любящий Вьетнам и умеющий в него влюблять.
    Немного изменили маршрут экскурсии под наши запросы, что было очень приятным!
    Спасибо огромное!
    Это была потрясающая, интересная, насыщенная экскурсия. Наш гид Артур очень хороший рассказчик, знающий и любящий Вьетнам и умеющий в него влюблять
  • А
    Александр
    18 ноября 2025
    Самое интересное на Фукуоке
    Сегодня для нас экскурсию с Tpipster вел Артур и впервые за долгие годы мы поняли, что такое профессионал! Он отвечал
    читать дальше

    на все вопросы и не прерывал рассказа об истории острова в течение 7 часов. Лучшего гида мы не встречали. Гид всесторонне образован в области истории, экономики, религоведения страны. Ребенку он поведал мифы и легенды. Однозначно рекомендуем. Не пожалеете.
    Уважаемые туристы, настоятельно реомендую вам не тратить время и средства на заказ экскурсий у туроператоров - вы будете крайне разочарованы или же напуганы невозможностью донести свою мысль на английском или русском языках до гидов… к сожалению к работе привлекают непрофессионалов. Пользуйтесь услугами этих ребят.

  • Л
    Людмила
    12 ноября 2025
    Самое интересное на Фукуоке
    Поездка получилась познавательной и интересной. Все было хорошо организовано. Гид Артур очень интересно рассказал об истории Вьетнама, особенностях национального характера
    читать дальше

    и культуры. Программу любезно поменяли под наши запросы. На всех локациях гид всегда подсказывал что посмотреть, где лучше сделать фото. Замечательная экскурсия в приятной компании!

    Поездка получилась познавательной и интересной. Все было хорошо организовано. Гид Артур очень интересно рассказал об историиПоездка получилась познавательной и интересной. Все было хорошо организовано. Гид Артур очень интересно рассказал об историиПоездка получилась познавательной и интересной. Все было хорошо организовано. Гид Артур очень интересно рассказал об историиПоездка получилась познавательной и интересной. Все было хорошо организовано. Гид Артур очень интересно рассказал об историиПоездка получилась познавательной и интересной. Все было хорошо организовано. Гид Артур очень интересно рассказал об историиПоездка получилась познавательной и интересной. Все было хорошо организовано. Гид Артур очень интересно рассказал об историиПоездка получилась познавательной и интересной. Все было хорошо организовано. Гид Артур очень интересно рассказал об историиПоездка получилась познавательной и интересной. Все было хорошо организовано. Гид Артур очень интересно рассказал об историиПоездка получилась познавательной и интересной. Все было хорошо организовано. Гид Артур очень интересно рассказал об историиПоездка получилась познавательной и интересной. Все было хорошо организовано. Гид Артур очень интересно рассказал об истории
  • Е
    Евгений
    8 ноября 2025
    Самое интересное на Фукуоке
    Отличная выдалась поездка! Ребята помогли подобрать интересные экскурсии, успели проехать по всем локациям без задержек. Ещё и на вечерний закат посмотрели с отличных локаций.
    Водители вежливые, гид все подробно объясняет.
    Обязательно воспользуюсь услугами этой фирмы при следующей поездке 👍🏼
  • А
    Алина
    8 ноября 2025
    Самое интересное на Фукуоке
    Очень насыщенная на красоту и эмоции экскурсия! Мы специально выбирали индивидуальный формат, чтобы не подстраиваться по времени под других людей
    читать дальше

    и это оказалось идеальным решением👐🏻 Когда приехали на Пик с такими шикарными видами, решили остаться там на обед и просто посозерцать красоту. На каждой локации находились столько времени, сколько комфортно, нас никто не подгонял, не торопил, мы исследовали остров в своем темпе. Гид Артур очень располагает к себе, был максимально тактичен, много рассказал про историю Фукуока и его особенности (мы с мужем жадные на информацию, но наш «информационный голод» Артур смог утолить😄✌🏼). Еще хотелось бы отметить очень комфортабельный транспорт. По горам и джунглям пробирались легко там, где автобусы точно не проедут. Было ощущение будто тебе показывают то, что другим недоступно. Ни разу не пожалели, что выбрали эту экскурсию! Со слов Артура узнали, что у них также есть экскурсии в Нячанге, в марте вернемся к вам еще, но уже в новое место! Огромная благодарность за такие яркие впечатления🙏🏼✨

    Очень насыщенная на красоту и эмоции экскурсия! Мы специально выбирали индивидуальный формат, чтобы не подстраиваться поОчень насыщенная на красоту и эмоции экскурсия! Мы специально выбирали индивидуальный формат, чтобы не подстраиваться поОчень насыщенная на красоту и эмоции экскурсия! Мы специально выбирали индивидуальный формат, чтобы не подстраиваться поОчень насыщенная на красоту и эмоции экскурсия! Мы специально выбирали индивидуальный формат, чтобы не подстраиваться поОчень насыщенная на красоту и эмоции экскурсия! Мы специально выбирали индивидуальный формат, чтобы не подстраиваться поОчень насыщенная на красоту и эмоции экскурсия! Мы специально выбирали индивидуальный формат, чтобы не подстраиваться поОчень насыщенная на красоту и эмоции экскурсия! Мы специально выбирали индивидуальный формат, чтобы не подстраиваться поОчень насыщенная на красоту и эмоции экскурсия! Мы специально выбирали индивидуальный формат, чтобы не подстраиваться поОчень насыщенная на красоту и эмоции экскурсия! Мы специально выбирали индивидуальный формат, чтобы не подстраиваться поОчень насыщенная на красоту и эмоции экскурсия! Мы специально выбирали индивидуальный формат, чтобы не подстраиваться по
  • Е
    Евгения
    31 октября 2025
    Самое интересное на Фукуоке
    На этой экскурсии увидели много прекрасных локаций. Гид Сергей очень дружелюбный. Тк экскурсия индивидуальная то можно отменить или добавить локации
    читать дальше

    в зависимости от скорости передвижения. Мы нигде не спешили. Все успели. Это прям совсем другой (сильно облагороженный) Вьетнам. Мы такого не ожидали и были приятно удивлены. На водопады дорога каменистая и в горку. В шлепках было не оч удобно. Но зато когда искупался в водопаде надел на мокрые ножки резиновые шлепки и готово. Спускаться было сложнее. Некоторые камни мокрые и может быть скользко. Аккуратнее. И не обязательно подниматься до самого верха. Посередине есть прекрасная купель с мини водопадиком. Гид Сергей внимательно ко всем относился и терпеливо ждал пока мы и купаемся и сделаем миллион фото. На ферму с жемчугом лучше приезжать до 16. Тк потом и музей и показ открытия ракорвины закрываются. Мы прям ожидали что это будет огромная рыбацкая деревня и там все производство но по факту это большой магазин и при нем музей. Но внутри есть русскоговорящий персонал который подробно расскажет где и как и какой жемчуг добывают. Купила там кольцо из белого золота с черной жемчужиной. Дороговато но сделали скидку. Пагода тоже прекрасна. Изнутри даже больше чем кажется снаружи. Просите побольше рассказать о божествах и в целом о религии. Когда соберётесь на обед нужно гиду сказать что именно хотите покушать. Туда и привезут. От кафе на обочине до дорогого ресторана и даже есть с русской кухней. На обратной дороге до отеля помогли купить нам фрукты на рынке. Это было очень приятно. И еще мне кажется что мы все медлительные и сильно задержали время экскурсии. Она наверно должна была закончится раньше. За это отдельное спасибо. И еще. Оплатить можно даже переводом в рублях на карту банка рф. Там небольшая комиссия но это очень удобно. Всем советуем к посещению

  • Ю
    Юлия
    24 октября 2025
    Самое интересное на Фукуоке
    Отличная экскурсия) много информации)
  • Е
    Елена
    23 октября 2025
    Самое интересное на Фукуоке
    Мы замечательно провели время, немного устали, но были довольны, как те слоны на длинных ногах в последней локации. Мы посетили
    читать дальше

    много мест (Сансет Таун, кокосовая тюрьма, водопад, Пагода Хо Куок, смотровая площадка Пик, ну и в заключение пляж со слонами). Вся эта экскурсия была в индивидуальном формате, что для нас было очень удобно и комфортно. Не нужно никого ждать и ни от кого зависеть. Нас отвезли покушать во вкусное вьетнамское заведение. Когда впервые приезжаешь в какое то место, хочется получить максимальную информацию об этом месте, и мы эту информацию получили в том объеме в котором хотелось бы. Спасибо гиду Сергею и всей команде-организатору за отличную экскурсию.

    Мы замечательно провели время, немного устали, но были довольны, как те слоны на длинных ногах вМы замечательно провели время, немного устали, но были довольны, как те слоны на длинных ногах вМы замечательно провели время, немного устали, но были довольны, как те слоны на длинных ногах вМы замечательно провели время, немного устали, но были довольны, как те слоны на длинных ногах вМы замечательно провели время, немного устали, но были довольны, как те слоны на длинных ногах в
  • Д
    Дмитрий
    14 марта 2025
    Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
    Кажется, что невозможное может стать возможным!)
    Когда-то даже в голову не приходило, что как человек, живущий посреди огромного континента, смогу решиться
    читать дальше

    испытать посмотреть подводный мир собственными глазами, с которым когда-то ребёнком познакомился впервые в конце 80-ых – начале 90-ых гг. по фильмам Жака-Ива Кусто с его "Подводной Одиссей". Планируя поездку во Вьетнам в январе, попалась информация, что можно попробовать погружение, не имея никакого опыта. С Евгением связь была налажена ещё до приезда. И вот он долгожданный день настал, идя морю к месту погружения никакого волнения не было, но были огромные сомнения что смогу. Если кратко, то сразу запомнить все шаги, возможности, запреты и действия, язык жестов было очень сложно, и теряешься что делать сейчас, что делать следующим шагом, ошарашено находясь под водой, потому что в воде и под водой всё работает абсолютно не так как над водой: дыхание без носа, выравнивание давления в ушах ("продувка"), расположение тела, частей тела… я тупил в этом со страшной силой, плюс ассиметричная работа многого в моём теле (так уж наградила природа) очень сказывалась в движениях под водой сильно, плюс мой один из минусов, что мне вначале нужно в мозгу понять как это работает, закрепить, понять принцип – это очень мешало. Пока Евгений не рассказал вновь и вновь что делать, расслабиться и наслаждаться подводным миром. В итоге более-менее стало получаться, но уже потрачено было много сил, хоть и устал но всё таки кусками успел насладиться всем этим действием погружений и окружающей морской красотой. Спасибо большое Евгению за его терпение, и, конечно же, огромное спасибо за возможность увидеть подводный мир и множество разных кораллов, животных, рыб, с которыми я часто сталкивался (особенно с морскими рифами) в своей профессии геолога, только, которые были сформированы миллионы лет назад, а тут нынешние, современные живые!)

    Кажется, что невозможное может стать возможным!)Кажется, что невозможное может стать возможным!)Кажется, что невозможное может стать возможным!)Кажется, что невозможное может стать возможным!)Кажется, что невозможное может стать возможным!)
  • О
    Олег
    19 января 2025
    Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
    Доброго дня всем!! Выбрали дайвинг на Фукуоке с Евгением и не ошиблись,, остались в полном восторге! Человек грамотный, внимательный к
    читать дальше

    деталям, хороший инструктор и креатиный фотограф. Всё грамотно и подробно объяснил и сопроводил. То что он делает профессиональные фото, это отдельная история вообще . Рекомендую всем кто ищет дайвинг!!

    Доброго дня всем!! Выбрали дайвинг на Фукуоке с Евгением и не ошиблись,, остались в полном восторге!Доброго дня всем!! Выбрали дайвинг на Фукуоке с Евгением и не ошиблись,, остались в полном восторге!Доброго дня всем!! Выбрали дайвинг на Фукуоке с Евгением и не ошиблись,, остались в полном восторге!Доброго дня всем!! Выбрали дайвинг на Фукуоке с Евгением и не ошиблись,, остались в полном восторге!
  • Д
    Дмитрий
    10 января 2025
    Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
    Хорошие локации, инструктор-Профессионал! Погружениями довольны на 100%
  • Д
    Дмитрий
    8 января 2025
    Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
    Большая, невероятная благодарность Жене, за организацию, поддержку и очень душевное сопровождение! Для жены был первый опыт погружения и я уверен,
    читать дальше

    что лучше инструктора быть не могло. Опишу в нескольких пунктах на сколько всё здорово было:
    1. Трансфер от отеля, забирают сразу несколько человек с разных отелей, на микроавтобусе, всё комфортно с кондиционером, привозят на пристань, далее пересаживают на кораблик и вы едете минут 30 до первого погружения
    2. Сидите за столиками, есть кофе, чай, бананчики на столе, в это время все заняты подготовкой к погружению, на кораблике сразу несколько групп, каждой группе проводят инструктаж.
    3. Женя очень подробно все рассказывает, показывает, в это время слушаешь его очень внимательно, Женя хороший рассказчик и по сравнению с другими инструкторами, чувствуешь и его любовь к профессии и подводному миру и бережность и внимание к деталям. Было много ребят, кто уже погружался уже не в первый раз и старался помочь своими советами, Женя терпеливо и с душой относился к каждому, хотя они и не входили в нашу группу, что создавало очень дружную и позитивную атмосферу, предвкушение погружения уже захватывало и хотелось поскорее увидеть чудо.
    4. Самое первое погружение - море эмоций и наконец-то отработка всех моментов из теории на практике, под водой, по-настоящему, невероятно, космически и эмоционально, как же хочется улыбаться от увиденного под водой ☺️
    5. Рекомендуем брать фото-видео съемку у Жени, ну просто отвал башки! И для тех кто впервые и для продолжающих, обязательно! Женя, видно что оператор с большим стажем, все подскажет, расскажет, а вы потом будете любоваться этими фото и вспоминать пережитые эмоции 🐠
    6. Все спокойно без лишней суеты, из необходимого: купальник под гидрик или видели у ребят лайкры под гидрик и полотенца, крем от загара, очки. Хорошее настроение выдают на входе 😂
    7. Попросили мне пива (я не погружался) и жене манго (не входило в обед). Думаете нас послали?! Нет! Пиво холодное, манго помог порезать! Женя заморочился с вечера, всё купил.
    Женя, спасибо тебе большое! Это было круто 👏
    8. Мое субъективное мнение, что другие инструктора бывшие на нашем корабле, уже задолбавшиеся от этого всего и уставшие от своей работы и недовольные. А Женя у нас как лучик света, все вокруг него собираются, всем помогает, отзывчивый, внимательный.
    9. Команда на корабле супер, туалет, пресный душ, верхняя терраса для «полежать, позагорать», особенно для тех, кто не погружался, еда хорошая, супчик был и спринг роллы и бананы и арбузы, а один наш попутчик, после второго погружения, достал сало) ну тут конечно было разговоров, что водки не хватает) но обошлось пивом и кофе:) пиво, кокос на корабле по 30.000.
    10. В итоге Жене оплатили на российскую банковскую карту и это тоже для нас огромный плюс. Перевод Сбп 👍🏻

    Большая, невероятная благодарность Жене, за организацию, поддержку и очень душевное сопровождение! Для жены был первый опытБольшая, невероятная благодарность Жене, за организацию, поддержку и очень душевное сопровождение! Для жены был первый опытБольшая, невероятная благодарность Жене, за организацию, поддержку и очень душевное сопровождение! Для жены был первый опыт
  • М
    Маратхан
    5 января 2025
    Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
    Спасибо Евгению за инструктаж, помощь в погружении, терпение. Первое погружение с аквалангом. Все отлаженно с момента выезда до возвращения. От поездки осталось много эмоций, рекомендую
  • О
    Ольга
    23 декабря 2024
    Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
    Огромная благодарность Евгению за профессионализм, драйв, терпение. У нас была та еще группа, 3 новичка. Переживали и зря. Все слаженно,
    читать дальше

    великолепно организованно, вообще не страшно. Все отлаженно с момента выезда до возвращения. Очень хорошая поездка. Дайвинг с Евгением- красивое, безопасное, захватывающее приключение!!!

    Огромная благодарность Евгению за профессионализм, драйв, терпение. У нас была та еще группа, 3 новичка. Переживали

Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Самое интересное на Фукуоке
  2. Вьетнамский Фукуок за один день
  3. Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
  4. Морская рыбалка, тропический пир и снорклинг у островов Фукуока
Какие места ещё посмотреть в Фукуоке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в декабре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 4 экскурсии от 85 до 600. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 52 ⭐ отзыва, цены от $85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль