Водная прогулка
Снорклинг на Фукуоке
Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
10 окт в 08:00
11 окт в 08:00
$65 за человека
Водная прогулка
Персональный дайвинг на Фукуоке
Исследовать кораллы и понаблюдать за морскими обитателями
Начало: На ресепшн вашего отеля
10 окт в 08:00
11 окт в 08:00
$130 за человека
Водная прогулка
Снорклинг и отдых на трёх островах Фукуока
Знакомство с подводным миром, самые красивые пляжи и обед на борту - всё включено
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
10 окт в 08:00
11 окт в 08:00
$41 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Водные для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в октябре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 41 до 130.
Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Водные для детей», цены от $41. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь