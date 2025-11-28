Мои заказы

Морская рыбалка, тропический пир и снорклинг у островов Фукуока

Выйти в Сиамский залив на рассвете, наловить рыбы на местные снасти и насладиться уловом на борту
Восходящее над океаном солнце окрашивает небо и воду в тропические цвета — это идеальный фон для начала рыбалки! На устойчивой деревянной шхуне есть всё необходимое, чтобы отдаться рыбачьему азарту, а команда поможет с наживкой и тут же зажарит улов на гриле. У вас останется время поплавать с маской у рифов и насладиться днём на воде.
Описание водной прогулки

5:30–6:00 — выход в море

  • Я заберу вас из отеля и отвезу в южный порт Ан Тхой или другую точку отправления.
  • Вы сядете на специально оборудованный для рыбалки деревянный корабль и насладитесь лёгким завтраком с ароматным вьетнамским кофе.
  • На рассвете корабль выйдет в открытое море, и вы увидите как тропическое солнце встаёт над Сиамским заливом.
  • Полюбуетесь изумрудными джунглями нацпарка, который спускается к самому морю. Окинете взглядом удаляющиеся белоснежные пляжи южной косы.
  • Члены экипажа проведут краткий инструктаж по технике лова, расскажут об особенностях местных снастей и видах рыб.

8:00–12:00 — активная рыбалка

  • Судно направится к проверенным местам лова — так называемым банкам, то есть глубоководным точкам или рифам, где водится крупная рыба.
  • Вам выдадут снасти: от простых традиционных лесок с грузилом для быстрого лова мелкой рыбы до современных удилищ для глубоководной рыбалки.
  • Каждый участник испытает азарт борьбы с рыбой, особенно если на крючок попадётся крупный трофей (макрель, барракуда, снеппер).
  • Экипаж корабля поможет с наживкой, забросом и извлечением улова.

12:00–14:00 — тропический пир купание и снорклинг

  • Свежевыловленный улов почистят, разделают и приготовят (обычно на гриле) и подадут вам с рисом, овощами, салатами и фруктами.
  • При благоприятной погоде сделаем остановку у одного из небольших южных островов, чтобы вы поплавали с маской среди коралловых рифов и понаблюдали за стайками тропических рыб.

14:00–15:30 — возвращение в порт Ан Тхой и трансфер в отель

Организационные детали

  • Трансфер до порта — на автомобиле или минивэне в зависимости от количества человек.
  • Рыбалка проходит на вместительной и устойчивой рыболовной шхуне с базовыми удобствами (туалетом).
  • Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет, а также рыболовные снасти.
  • Лёгкий завтрак и обед входят в стоимость.
  • Рекомендуемый возраст 6+.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Фукуоке
Ваш гид-резидент в Нячанге! Живу здесь с 2017 года. Не просто гид, а местный житель, влюблённый в этот город. Моя страсть — показывать настоящий Нячанг, скрытый от туристических троп. Почему вам со
читать дальше

Ваш гид-резидент в Нячанге! Живу здесь с 2017 года. Не просто гид, а местный житель, влюблённый в этот город. Моя страсть — показывать настоящий Нячанг, скрытый от туристических троп. Почему вам со мной понравится? Глубина вместо «галочек»: покажу не только пляж Чан Фу, но и потайные бухты, утренний рыбный аукцион, аутентичные кварталы у рынка Дам, древние башни По Нагар. Знаю, где лучший фо на рассвете и идеальный бань ми. Культура без неловкостей: объясню тонкости этикета, помогу избежать «культурных проколов». Расскажу о местной жизни, ценностях, почему кофе и караоке — культ. Ваш переводчик контекста. Вкус Вьетнама безопасно: отведу туда, где едят местные. Помогу выбрать свежайшие морепродукты, спелые фрукты, найти лучший кофе и уличные деликатесы без риска. Гастрономия — моя любовь! Логистика под ключ: составлю маршрут без толп и стресса. Знаю всё про трансферы, аренду байка, билеты. Решу вопросы оперативно. Почему я встречаю гостей? Потому что искренне люблю Нячанг!

