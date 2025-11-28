Восходящее над океаном солнце окрашивает небо и воду в тропические цвета — это идеальный фон для начала рыбалки! На устойчивой деревянной шхуне есть всё необходимое, чтобы отдаться рыбачьему азарту, а команда поможет с наживкой и тут же зажарит улов на гриле. У вас останется время поплавать с маской у рифов и насладиться днём на воде.
Описание водной прогулки
5:30–6:00 — выход в море
- Я заберу вас из отеля и отвезу в южный порт Ан Тхой или другую точку отправления.
- Вы сядете на специально оборудованный для рыбалки деревянный корабль и насладитесь лёгким завтраком с ароматным вьетнамским кофе.
- На рассвете корабль выйдет в открытое море, и вы увидите как тропическое солнце встаёт над Сиамским заливом.
- Полюбуетесь изумрудными джунглями нацпарка, который спускается к самому морю. Окинете взглядом удаляющиеся белоснежные пляжи южной косы.
- Члены экипажа проведут краткий инструктаж по технике лова, расскажут об особенностях местных снастей и видах рыб.
8:00–12:00 — активная рыбалка
- Судно направится к проверенным местам лова — так называемым банкам, то есть глубоководным точкам или рифам, где водится крупная рыба.
- Вам выдадут снасти: от простых традиционных лесок с грузилом для быстрого лова мелкой рыбы до современных удилищ для глубоководной рыбалки.
- Каждый участник испытает азарт борьбы с рыбой, особенно если на крючок попадётся крупный трофей (макрель, барракуда, снеппер).
- Экипаж корабля поможет с наживкой, забросом и извлечением улова.
12:00–14:00 — тропический пир купание и снорклинг
- Свежевыловленный улов почистят, разделают и приготовят (обычно на гриле) и подадут вам с рисом, овощами, салатами и фруктами.
- При благоприятной погоде сделаем остановку у одного из небольших южных островов, чтобы вы поплавали с маской среди коралловых рифов и понаблюдали за стайками тропических рыб.
14:00–15:30 — возвращение в порт Ан Тхой и трансфер в отель
Организационные детали
- Трансфер до порта — на автомобиле или минивэне в зависимости от количества человек.
- Рыбалка проходит на вместительной и устойчивой рыболовной шхуне с базовыми удобствами (туалетом).
- Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет, а также рыболовные снасти.
- Лёгкий завтрак и обед входят в стоимость.
- Рекомендуемый возраст 6+.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Фукуоке
Ваш гид-резидент в Нячанге! Живу здесь с 2017 года. Не просто гид, а местный житель, влюблённый в этот город. Моя страсть — показывать настоящий Нячанг, скрытый от туристических троп. Почему вам со
Входит в следующие категории Фукуока
Похожие экскурсии из Фукуока
Индивидуальная
до 4 чел.
Вьетнамский Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Начало: В вашем отеле
28 ноя в 08:30
30 ноя в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
26 ноя в 08:00
28 ноя в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Снорклинг на Фукуоке
Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
$65 за человека