Водная прогулка
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
Завтра в 08:00
5 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Морское приключение на Фукуоке: три острова, канатная дорога и аквапарк
Понырять у рифов, прокатиться над морем на самой длинной канатке мира и отдохнуть на аттракционах
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Два парка Фукуока: аттракционы в VinWonders и животные на сафари
Яркий день с обитателями джунглей, шоу русалок, аквапарком и другими развлечениями (всё включено)
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$450 за всё до 2 чел.
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в декабре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "Развлечения для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 450. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
