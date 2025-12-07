Вы отправитесь в сафари по диким джунглям, где львы, тигры и жирафы свободно гуляют по просторным вольерам. А затем окажетесь в крупнейшем парке развлечений Вьетнама — VinWonders. Вас ждут океанариум в форме гигантской черепахи, шоу русалок, аквапарк, дворцы и экстремальные аттракционы — и всё это в комфортном ритме и в компании внимательного гида.

Описание экскурсии

Выезд из отеля (8:00–8:30)

Комфортабельный трансфер с кондиционером доставит вас к началу приключения.

Сафари-парк — встреча с дикой природой

Путешествие по просторам, где обитают африканские львы, тигры, зебры, жирафы, носороги и забавные лемуры. Это настоящая прогулка по джунглям, где можно наблюдать животных в естественной среде.

Обед в VinWonders (около 12:30)

Щедрый шведский стол из ~50 блюд: салаты, гарниры, морепродукты (креветки, кальмары), мясные блюда, десерты, фрукты и напитки (вода и холодный чай). Всё включено в стоимость.

Океанариум в форме черепахи и шоу русалок (14:00)

Уникальный океанариум в виде гигантской морской черепахи. Внутри — подводный мир с экзотическими рыбами, скатами и аквалангистами-русалками, которые покажут волшебное шоу.

VinWonders — парк развлечений будущего

Аттракционы, аквапарк, дворцы и тематические зоны: можно чередовать экстрим и отдых.

По желанию — вечернее шоу и фейерверки (начало в 19:00)

Яркий финал дня: свет, музыка и грандиозный фейерверк над парком.

Организационные детали