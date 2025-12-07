Два парка Фукуока: аттракционы в VinWonders и животные на сафари
Яркий день с обитателями джунглей, шоу русалок, аквапарком и другими развлечениями (всё включено)
Вы отправитесь в сафари по диким джунглям, где львы, тигры и жирафы свободно гуляют по просторным вольерам. А затем окажетесь в крупнейшем парке развлечений Вьетнама — VinWonders.
Вас ждут океанариум в форме гигантской черепахи, шоу русалок, аквапарк, дворцы и экстремальные аттракционы — и всё это в комфортном ритме и в компании внимательного гида.
Описание экскурсии
Выезд из отеля (8:00–8:30)
Комфортабельный трансфер с кондиционером доставит вас к началу приключения.
Сафари-парк — встреча с дикой природой
Путешествие по просторам, где обитают африканские львы, тигры, зебры, жирафы, носороги и забавные лемуры. Это настоящая прогулка по джунглям, где можно наблюдать животных в естественной среде.
Обед в VinWonders (около 12:30)
Щедрый шведский стол из ~50 блюд: салаты, гарниры, морепродукты (креветки, кальмары), мясные блюда, десерты, фрукты и напитки (вода и холодный чай). Всё включено в стоимость.
Океанариум в форме черепахи и шоу русалок (14:00)
Уникальный океанариум в виде гигантской морской черепахи. Внутри — подводный мир с экзотическими рыбами, скатами и аквалангистами-русалками, которые покажут волшебное шоу.
VinWonders — парк развлечений будущего
Аттракционы, аквапарк, дворцы и тематические зоны: можно чередовать экстрим и отдых.
По желанию — вечернее шоу и фейерверки (начало в 19:00)
Яркий финал дня: свет, музыка и грандиозный фейерверк над парком.
Организационные детали
Включено: трансфер от/до отеля, билеты в Safari и VinWonders, обед-шведский стол
Возможна организация поездки для любого количества участников (стоимость — по запросу, 3 человека — $550, 4 — $650). Транспорт будет соответствовать размеру группы
Я буду вашим гидом во время экскурсии
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Фукуоке
Я организовываю экскурсии по Вьетнаму с 2017 года, прекрасно знаю страну и в частности остров Фукуок. Моя цель показать вам лучшие места, познакомить с культурой, бытом, историей этой части света, а главное сделать это интересно для вас!