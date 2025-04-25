Том был отличным гидом — он не только показывал достопримечательности, но и делился большим количеством интересной и полезной информации по ходу экскурсии.

А Амелия

Прежде всего, Том — замечательный гид. Его знания впечатляют, рассказы были очень увлекательными, и мы отлично провели время. Места, которые он нам показал, были действительно интересными и помогли по-новому взглянуть на Фукуок, узнать то, о чём мы раньше не знали. Водитель тоже был хорош, а микроавтобус с кондиционером — чистый и комфортный для нашей компании из пяти человек