Фукуок: север и юг острова - храмы, история и аутентичные деревни

Откройте Фукуок с двух сторон — исторической и природной. Вас ждут храмы с панорамными видами, духовные святилища, рыбацкие деревни и живые традиции острова. Экскурсия проходит по одному из маршрутов — на юг или на север Фукуока.
2 отзыва
Описание экскурсии

Юг Фукуока — история и духовное наследие Начните путешествие с удобного трансфера из отеля и погружения в историю острова в тюрьме Фукуок — историческом комплексе с сохранившимися блоками, экспозициями и артефактами. Далее вы посетите пагоду Хо Куок — крупнейший буддийский храм Фукуока, где дзенская атмосфера сочетается с панорамными видами на море и изящной архитектурой. Маршрут продолжится посещением женского святилища Ким Гиао — тихого и умиротворяющего места, либо храма Динь Кау, расположенного на скалах над морем. При наличии времени вы заглянете в ремесленные деревни: перечную ферму, фабрику рыбного соуса и рыбацкую деревню, где сможете увидеть повседневную жизнь местных жителей и традиционные способы ведения хозяйства. Север Фукуока — природа и морские пейзажи Северный маршрут начинается с визита в рыбацкую деревню Рач Вем — одно из самых аутентичных мест острова с плавучими домами и бирюзовой водой. Затем на каноэ вы отправитесь к мысу Муи Хам Ронг, известному как «Королевство морских звёзд», где можно купаться и отдыхать на белом песке. На обратном пути предусмотрено посещение пчелиной фермы, а по средам — перечной фермы, после чего вы вернётесь в отель, обогатившись знаниями о культуре и природе Фукуока. Южный маршрут: Тюрьма Фукуок, женский храм Ким Гиао или храм Динь Кау, пагода Хо Куок, перечная ферма или фабрика рыбного соуса, или рыбацкая ферма. Северный маршрут: Рыбацкая деревня Рач-Вем, мыс Хам-Ронг, пляж Старфиш, пчелиная ферма или перечная ферма. Важная информация:
  • Что взять с собой: удобную обувь, шапку, фотоаппарат, солнцезащитный крем и воду.
  • Маршрут может быть скорректирован в зависимости от ваших интересов, расположения отеля и расписания.
  • Прогулка на канатной дороге Хон Том не включена в стоимость и оплачивается отдельно — 40 USD с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тюрьма Фукуок
  • Женский храм Ким Гиао
  • Храм Динь Кау
  • Пагода Хо Куок
  • Перечная ферма
  • Фабрика рыбного соуса
  • Рыбацкая ферма
  • Рыбацкая деревня Рач-Вем
  • Мыс Хам-Ронг
  • Пляж Старфиш
  • Пчелиная ферма
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Транспорт с кондиционером
  • Услуги гида
  • Все входные билеты
  • 1 бутылка воды
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Праздничная доплата
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой: удобную обувь, шапку, фотоаппарат, солнцезащитный крем и воду
  • Маршрут может быть скорректирован в зависимости от ваших интересов, расположения отеля и расписания
  • Прогулка на канатной дороге Хон Том не включена в стоимость и оплачивается отдельно - 40 USD с человека
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марта
25 апр 2025
Том был отличным гидом — он не только показывал достопримечательности, но и делился большим количеством интересной и полезной информации по ходу экскурсии.
А
Амелия
13 янв 2025
Прежде всего, Том — замечательный гид. Его знания впечатляют, рассказы были очень увлекательными, и мы отлично провели время. Места, которые он нам показал, были действительно интересными и помогли по-новому взглянуть на Фукуок, узнать то, о чём мы раньше не знали. Водитель тоже был хорош, а микроавтобус с кондиционером — чистый и комфортный для нашей компании из пяти человек

Входит в следующие категории Фукуока

