в зависимости от скорости передвижения. Мы нигде не спешили. Все успели. Это прям совсем другой (сильно облагороженный) Вьетнам. Мы такого не ожидали и были приятно удивлены. На водопады дорога каменистая и в горку. В шлепках было не оч удобно. Но зато когда искупался в водопаде надел на мокрые ножки резиновые шлепки и готово. Спускаться было сложнее. Некоторые камни мокрые и может быть скользко. Аккуратнее. И не обязательно подниматься до самого верха. Посередине есть прекрасная купель с мини водопадиком. Гид Сергей внимательно ко всем относился и терпеливо ждал пока мы и купаемся и сделаем миллион фото. На ферму с жемчугом лучше приезжать до 16. Тк потом и музей и показ открытия ракорвины закрываются. Мы прям ожидали что это будет огромная рыбацкая деревня и там все производство но по факту это большой магазин и при нем музей. Но внутри есть русскоговорящий персонал который подробно расскажет где и как и какой жемчуг добывают. Купила там кольцо из белого золота с черной жемчужиной. Дороговато но сделали скидку. Пагода тоже прекрасна. Изнутри даже больше чем кажется снаружи. Просите побольше рассказать о божествах и в целом о религии. Когда соберётесь на обед нужно гиду сказать что именно хотите покушать. Туда и привезут. От кафе на обочине до дорогого ресторана и даже есть с русской кухней. На обратной дороге до отеля помогли купить нам фрукты на рынке. Это было очень приятно. И еще мне кажется что мы все медлительные и сильно задержали время экскурсии. Она наверно должна была закончится раньше. За это отдельное спасибо. И еще. Оплатить можно даже переводом в рублях на карту банка рф. Там небольшая комиссия но это очень удобно. Всем советуем к посещению