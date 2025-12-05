Заказали одну экскурсию, а потом не смогли остановиться:) Очень рекомендую Константина и его команду. Нам проводил экскурсию Артур. Узнали много читать дальше
интересного, того, что не пишут в красочных буклетах. Отдельное спасибо за чуткость и мгновенную реакцию на наши запросы, а они, скажу честно, менялись не только до, но и в процессе."Ой, а можно нам ещё…""А туда не хотим совсем" Экскурсия действительно индивидуальная. Вежливо, тактично и под любого клиента. Поэтому не стесняйтесь заранее обговаривать свои потребности - Константин откликнется и организует всё наилучшим образом. Очень советую посетить шоу Symphony of the Sea в Sunset Town. Много где была, но это что-то! Восторг! Артур нас и туда сопроводил, предварительно накормив вкусняшками на набережной. Спасибо!!!
Путешествовали по острову Фукуок с гидом Артуром. Нам очень повезло с гидом - материал был интересным, живым, подача выше всяких читать дальше
похвал. Экскурсовод живёт во Вьетнаме много лет, он точно знает про что говорит:) После экскурсии сформировалось полное представление как о Фукуоке, так и о Вьетнаме в целом. Могу рекомендовать данную экскурсию и рассказчика!
Это была потрясающая, интересная, насыщенная экскурсия. Наш гид Артур очень хороший рассказчик, знающий и любящий Вьетнам и умеющий в него влюблять. Немного изменили маршрут экскурсии под наши запросы, что было очень приятным! Спасибо огромное!
Сегодня для нас экскурсию с Tpipster вел Артур и впервые за долгие годы мы поняли, что такое профессионал! Он отвечал читать дальше
на все вопросы и не прерывал рассказа об истории острова в течение 7 часов. Лучшего гида мы не встречали. Гид всесторонне образован в области истории, экономики, религоведения страны. Ребенку он поведал мифы и легенды. Однозначно рекомендуем. Не пожалеете. Уважаемые туристы, настоятельно реомендую вам не тратить время и средства на заказ экскурсий у туроператоров - вы будете крайне разочарованы или же напуганы невозможностью донести свою мысль на английском или русском языках до гидов… к сожалению к работе привлекают непрофессионалов. Пользуйтесь услугами этих ребят.
Отличная выдалась поездка! Ребята помогли подобрать интересные экскурсии, успели проехать по всем локациям без задержек. Ещё и на вечерний закат посмотрели с отличных локаций. Водители вежливые, гид все подробно объясняет. Обязательно воспользуюсь услугами этой фирмы при следующей поездке 👍🏼
Очень насыщенная на красоту и эмоции экскурсия! Мы специально выбирали индивидуальный формат, чтобы не подстраиваться по времени под других людей читать дальше
и это оказалось идеальным решением👐🏻 Когда приехали на Пик с такими шикарными видами, решили остаться там на обед и просто посозерцать красоту. На каждой локации находились столько времени, сколько комфортно, нас никто не подгонял, не торопил, мы исследовали остров в своем темпе. Гид Артур очень располагает к себе, был максимально тактичен, много рассказал про историю Фукуока и его особенности (мы с мужем жадные на информацию, но наш «информационный голод» Артур смог утолить😄✌🏼). Еще хотелось бы отметить очень комфортабельный транспорт. По горам и джунглям пробирались легко там, где автобусы точно не проедут. Было ощущение будто тебе показывают то, что другим недоступно. Ни разу не пожалели, что выбрали эту экскурсию! Со слов Артура узнали, что у них также есть экскурсии в Нячанге, в марте вернемся к вам еще, но уже в новое место! Огромная благодарность за такие яркие впечатления🙏🏼✨
На этой экскурсии увидели много прекрасных локаций. Гид Сергей очень дружелюбный. Тк экскурсия индивидуальная то можно отменить или добавить локации читать дальше
в зависимости от скорости передвижения. Мы нигде не спешили. Все успели. Это прям совсем другой (сильно облагороженный) Вьетнам. Мы такого не ожидали и были приятно удивлены. На водопады дорога каменистая и в горку. В шлепках было не оч удобно. Но зато когда искупался в водопаде надел на мокрые ножки резиновые шлепки и готово. Спускаться было сложнее. Некоторые камни мокрые и может быть скользко. Аккуратнее. И не обязательно подниматься до самого верха. Посередине есть прекрасная купель с мини водопадиком. Гид Сергей внимательно ко всем относился и терпеливо ждал пока мы и купаемся и сделаем миллион фото. На ферму с жемчугом лучше приезжать до 16. Тк потом и музей и показ открытия ракорвины закрываются. Мы прям ожидали что это будет огромная рыбацкая деревня и там все производство но по факту это большой магазин и при нем музей. Но внутри есть русскоговорящий персонал который подробно расскажет где и как и какой жемчуг добывают. Купила там кольцо из белого золота с черной жемчужиной. Дороговато но сделали скидку. Пагода тоже прекрасна. Изнутри даже больше чем кажется снаружи. Просите побольше рассказать о божествах и в целом о религии. Когда соберётесь на обед нужно гиду сказать что именно хотите покушать. Туда и привезут. От кафе на обочине до дорогого ресторана и даже есть с русской кухней. На обратной дороге до отеля помогли купить нам фрукты на рынке. Это было очень приятно. И еще мне кажется что мы все медлительные и сильно задержали время экскурсии. Она наверно должна была закончится раньше. За это отдельное спасибо. И еще. Оплатить можно даже переводом в рублях на карту банка рф. Там небольшая комиссия но это очень удобно. Всем советуем к посещению
Мы замечательно провели время, немного устали, но были довольны, как те слоны на длинных ногах в последней локации. Мы посетили читать дальше
много мест (Сансет Таун, кокосовая тюрьма, водопад, Пагода Хо Куок, смотровая площадка Пик, ну и в заключение пляж со слонами). Вся эта экскурсия была в индивидуальном формате, что для нас было очень удобно и комфортно. Не нужно никого ждать и ни от кого зависеть. Нас отвезли покушать во вкусное вьетнамское заведение. Когда впервые приезжаешь в какое то место, хочется получить максимальную информацию об этом месте, и мы эту информацию получили в том объеме в котором хотелось бы. Спасибо гиду Сергею и всей команде-организатору за отличную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сейчас в Фукуоке в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 350. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 45 ⭐ отзывов, цены от $85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль