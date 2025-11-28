Отправьтесь в райское путешествие по южным островам Фукуока! Вас ждут прогулки по необитаемым местам, снорклинг у коралловых рифов, бирюзовое море и обед из морепродуктов прямо на пляже. Самые яркие моменты мы снимем на квадрокоптер — а потом отправим видео вам.
Описание водной прогулки
Мы посетим пять островов:
- Рой. Прогулка по плавучей платформе-барже, знакомство с её устройством
- Гамги. Снорклинг в чистых водах у кораллового рифа
- Мэй Рут (внешний). Прогулка по необитаемому острову, посещение фотозон
- Мэй Рут (внутренний). Обед с морепродуктами на пляже, фото- и видеосъёмка с квадрокоптера, купание на пляже с белым песком
- Ким Кви. Снорклинг среди кораллов
По пути поговорим о морской культуре, природных особенностях южных островов, флоре и фауне.
Вы узнаете:
- Какие виды рыб и кораллов обитают в этом регионе
- Как формируются необитаемые острова и чем они отличаются друг от друга
- Почему одни пляжи белоснежные, а другие — с крупным ракушечником
- Чем живут рыбаки Фукуока
- Откуда берутся самые вкусные морепродукты и как их готовят прямо на берегу
Организационные детали
- Программа подходит взрослым и детям с 3 лет. Физическая подготовка не требуется
- У капитана есть лицензия на перевозки. Все лодки оборудованы спасательными жилетами и кругами. При посадке и перед снорклингом проводим инструктаж по безопасности
- При неблагоприятных погодных условиях поездка может быть перенесена на другую дату — мы предупредим заранее
- Вас будет сопровождать капитан из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Фукуоке
Провёл экскурсии для 11 туристов
Я профессиональный гид с большим опытом в сфере туризма и путешествий. Представляю туристическое агентство на острове Фукуок, где наша команда организует насыщенные, комфортные и запоминающиеся туры по самым красивым местам
