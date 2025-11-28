Мои заказы

Морская одиссея по южным островам Фукуока

Исследовать необитаемые остров, поснорклить среди кораллов и пообедать на берегу
Отправьтесь в райское путешествие по южным островам Фукуока! Вас ждут прогулки по необитаемым местам, снорклинг у коралловых рифов, бирюзовое море и обед из морепродуктов прямо на пляже. Самые яркие моменты мы снимем на квадрокоптер — а потом отправим видео вам.
Описание водной прогулки

Мы посетим пять островов:

  • Рой. Прогулка по плавучей платформе-барже, знакомство с её устройством
  • Гамги. Снорклинг в чистых водах у кораллового рифа
  • Мэй Рут (внешний). Прогулка по необитаемому острову, посещение фотозон
  • Мэй Рут (внутренний). Обед с морепродуктами на пляже, фото- и видеосъёмка с квадрокоптера, купание на пляже с белым песком
  • Ким Кви. Снорклинг среди кораллов

По пути поговорим о морской культуре, природных особенностях южных островов, флоре и фауне.

Вы узнаете:

  • Какие виды рыб и кораллов обитают в этом регионе
  • Как формируются необитаемые острова и чем они отличаются друг от друга
  • Почему одни пляжи белоснежные, а другие — с крупным ракушечником
  • Чем живут рыбаки Фукуока
  • Откуда берутся самые вкусные морепродукты и как их готовят прямо на берегу

Организационные детали

  • Программа подходит взрослым и детям с 3 лет. Физическая подготовка не требуется
  • У капитана есть лицензия на перевозки. Все лодки оборудованы спасательными жилетами и кругами. При посадке и перед снорклингом проводим инструктаж по безопасности
  • При неблагоприятных погодных условиях поездка может быть перенесена на другую дату — мы предупредим заранее
  • Вас будет сопровождать капитан из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — Организатор в Фукуоке
Провёл экскурсии для 11 туристов
Я профессиональный гид с большим опытом в сфере туризма и путешествий. Представляю туристическое агентство на острове Фукуок, где наша команда организует насыщенные, комфортные и запоминающиеся туры по самым красивым местам
читать дальше

острова. Мы глубоко знаем регион, природу, культуру и менталитет, поэтому стремимся делиться с путешественниками не только красотой Фукуока, но и его духом. Наша цель — чтобы каждый гость увёз с собой не просто фото, а настоящие воспоминания.

