Самое интересное на Фукуоке
Познакомиться с островом, зайти в буддийский храм, побывать на жемчужной ферме и насладиться закатом
Начало: По договорённости с организатором
«Пагода Хо Куок — крупнейший буддийский храм на острове, построенный в 2012 году»
Завтра в 17:00
27 ноя в 11:00
$85 за человека
5%
до 3 чел.
Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
Красота природы, духовное наследие и фотогеничные места под рассказы о Вьетнаме
Начало: У вашего отеля на Фукуоке
«За день вы откроете религию и культуру страны в буддийской пагоде, пофотографируетесь на знаменитом пляже со «слонами» и попробуете традиционный суп»
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
$333
$350 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие по Фукуоку
Побывать в живописных уголках острова и сделать колоритные кадры
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 13:00
27 ноя в 13:00
$500 за всё до 4 чел.
- ААлександра20 ноября 2025Это была потрясающая, интересная, насыщенная экскурсия. Наш гид Артур очень хороший рассказчик, знающий и любящий Вьетнам и умеющий в него влюблять.
Немного изменили маршрут экскурсии под наши запросы, что было очень приятным!
Спасибо огромное!
- ААлександр18 ноября 2025Сегодня для нас экскурсию с Tpipster вел Артур и впервые за долгие годы мы поняли, что такое профессионал! Он отвечал
- ЛЛюдмила12 ноября 2025Поездка получилась познавательной и интересной. Все было хорошо организовано. Гид Артур очень интересно рассказал об истории Вьетнама, особенностях национального характера
- ЕЕвгений8 ноября 2025Отличная выдалась поездка! Ребята помогли подобрать интересные экскурсии, успели проехать по всем локациям без задержек. Ещё и на вечерний закат посмотрели с отличных локаций.
Водители вежливые, гид все подробно объясняет.
Обязательно воспользуюсь услугами этой фирмы при следующей поездке 👍🏼
- ААлина8 ноября 2025Очень насыщенная на красоту и эмоции экскурсия! Мы специально выбирали индивидуальный формат, чтобы не подстраиваться по времени под других людей
- ЕЕвгения31 октября 2025На этой экскурсии увидели много прекрасных локаций. Гид Сергей очень дружелюбный. Тк экскурсия индивидуальная то можно отменить или добавить локации
- ЮЮлия24 октября 2025Отличная экскурсия) много информации)
- ЕЕлена23 октября 2025Мы замечательно провели время, немного устали, но были довольны, как те слоны на длинных ногах в последней локации. Мы посетили
