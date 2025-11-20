Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Фукуока

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Фукуоке на русском языке, цены от $85, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Самое интересное на Фукуоке
На машине
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
Познакомиться с островом, зайти в буддийский храм, побывать на жемчужной ферме и насладиться закатом
Начало: По договорённости с организатором
«Пагода Хо Куок — крупнейший буддийский храм на острове, построенный в 2012 году»
Завтра в 17:00
27 ноя в 11:00
$85 за человека
Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
На машине
10 часов
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота природы, духовное наследие и фотогеничные места под рассказы о Вьетнаме
Начало: У вашего отеля на Фукуоке
«За день вы откроете религию и культуру страны в буддийской пагоде, пофотографируетесь на знаменитом пляже со «слонами» и попробуете традиционный суп»
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
$333$350 за всё до 3 чел.
Фотопутешествие по Фукуоку
На машине
5 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Побывать в живописных уголках острова и сделать колоритные кадры
Начало: По договорённости с организатором
«Пагода Хо Куок — крупнейший буддийский храм на острове, построенный в 2012 году»
Завтра в 13:00
27 ноя в 13:00
$500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    20 ноября 2025
    Самое интересное на Фукуоке
    Это была потрясающая, интересная, насыщенная экскурсия. Наш гид Артур очень хороший рассказчик, знающий и любящий Вьетнам и умеющий в него влюблять.
    Немного изменили маршрут экскурсии под наши запросы, что было очень приятным!
    Спасибо огромное!
  • А
    Александр
    18 ноября 2025
    Самое интересное на Фукуоке
    Сегодня для нас экскурсию с Tpipster вел Артур и впервые за долгие годы мы поняли, что такое профессионал! Он отвечал
    читать дальше

    на все вопросы и не прерывал рассказа об истории острова в течение 7 часов. Лучшего гида мы не встречали. Гид всесторонне образован в области истории, экономики, религоведения страны. Ребенку он поведал мифы и легенды. Однозначно рекомендуем. Не пожалеете.
    Уважаемые туристы, настоятельно реомендую вам не тратить время и средства на заказ экскурсий у туроператоров - вы будете крайне разочарованы или же напуганы невозможностью донести свою мысль на английском или русском языках до гидов… к сожалению к работе привлекают непрофессионалов. Пользуйтесь услугами этих ребят.

  • Л
    Людмила
    12 ноября 2025
    Самое интересное на Фукуоке
    Поездка получилась познавательной и интересной. Все было хорошо организовано. Гид Артур очень интересно рассказал об истории Вьетнама, особенностях национального характера
    читать дальше

    и культуры. Программу любезно поменяли под наши запросы. На всех локациях гид всегда подсказывал что посмотреть, где лучше сделать фото. Замечательная экскурсия в приятной компании!

  • Е
    Евгений
    8 ноября 2025
    Самое интересное на Фукуоке
    Отличная выдалась поездка! Ребята помогли подобрать интересные экскурсии, успели проехать по всем локациям без задержек. Ещё и на вечерний закат посмотрели с отличных локаций.
    Водители вежливые, гид все подробно объясняет.
    Обязательно воспользуюсь услугами этой фирмы при следующей поездке 👍🏼
  • А
    Алина
    8 ноября 2025
    Самое интересное на Фукуоке
    Очень насыщенная на красоту и эмоции экскурсия! Мы специально выбирали индивидуальный формат, чтобы не подстраиваться по времени под других людей
    читать дальше

    и это оказалось идеальным решением👐🏻 Когда приехали на Пик с такими шикарными видами, решили остаться там на обед и просто посозерцать красоту. На каждой локации находились столько времени, сколько комфортно, нас никто не подгонял, не торопил, мы исследовали остров в своем темпе. Гид Артур очень располагает к себе, был максимально тактичен, много рассказал про историю Фукуока и его особенности (мы с мужем жадные на информацию, но наш «информационный голод» Артур смог утолить😄✌🏼). Еще хотелось бы отметить очень комфортабельный транспорт. По горам и джунглям пробирались легко там, где автобусы точно не проедут. Было ощущение будто тебе показывают то, что другим недоступно. Ни разу не пожалели, что выбрали эту экскурсию! Со слов Артура узнали, что у них также есть экскурсии в Нячанге, в марте вернемся к вам еще, но уже в новое место! Огромная благодарность за такие яркие впечатления🙏🏼✨

  • Е
    Евгения
    31 октября 2025
    Самое интересное на Фукуоке
    На этой экскурсии увидели много прекрасных локаций. Гид Сергей очень дружелюбный. Тк экскурсия индивидуальная то можно отменить или добавить локации
    читать дальше

    в зависимости от скорости передвижения. Мы нигде не спешили. Все успели. Это прям совсем другой (сильно облагороженный) Вьетнам. Мы такого не ожидали и были приятно удивлены. На водопады дорога каменистая и в горку. В шлепках было не оч удобно. Но зато когда искупался в водопаде надел на мокрые ножки резиновые шлепки и готово. Спускаться было сложнее. Некоторые камни мокрые и может быть скользко. Аккуратнее. И не обязательно подниматься до самого верха. Посередине есть прекрасная купель с мини водопадиком. Гид Сергей внимательно ко всем относился и терпеливо ждал пока мы и купаемся и сделаем миллион фото. На ферму с жемчугом лучше приезжать до 16. Тк потом и музей и показ открытия ракорвины закрываются. Мы прям ожидали что это будет огромная рыбацкая деревня и там все производство но по факту это большой магазин и при нем музей. Но внутри есть русскоговорящий персонал который подробно расскажет где и как и какой жемчуг добывают. Купила там кольцо из белого золота с черной жемчужиной. Дороговато но сделали скидку. Пагода тоже прекрасна. Изнутри даже больше чем кажется снаружи. Просите побольше рассказать о божествах и в целом о религии. Когда соберётесь на обед нужно гиду сказать что именно хотите покушать. Туда и привезут. От кафе на обочине до дорогого ресторана и даже есть с русской кухней. На обратной дороге до отеля помогли купить нам фрукты на рынке. Это было очень приятно. И еще мне кажется что мы все медлительные и сильно задержали время экскурсии. Она наверно должна была закончится раньше. За это отдельное спасибо. И еще. Оплатить можно даже переводом в рублях на карту банка рф. Там небольшая комиссия но это очень удобно. Всем советуем к посещению

  • Ю
    Юлия
    24 октября 2025
    Самое интересное на Фукуоке
    Отличная экскурсия) много информации)
  • Е
    Елена
    23 октября 2025
    Самое интересное на Фукуоке
    Мы замечательно провели время, немного устали, но были довольны, как те слоны на длинных ногах в последней локации. Мы посетили
    читать дальше

    много мест (Сансет Таун, кокосовая тюрьма, водопад, Пагода Хо Куок, смотровая площадка Пик, ну и в заключение пляж со слонами). Вся эта экскурсия была в индивидуальном формате, что для нас было очень удобно и комфортно. Не нужно никого ждать и ни от кого зависеть. Нас отвезли покушать во вкусное вьетнамское заведение. Когда впервые приезжаешь в какое то место, хочется получить максимальную информацию об этом месте, и мы эту информацию получили в том объеме в котором хотелось бы. Спасибо гиду Сергею и всей команде-организатору за отличную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самое интересное на Фукуоке
  2. Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
  3. Фотопутешествие по Фукуоку
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в ноябре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Святые места», 8 ⭐ отзывов, цены от $85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь