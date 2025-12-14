Индивидуальная
Самое интересное на Фукуоке
Познакомиться с островом, зайти в буддийский храм, побывать на жемчужной ферме и насладиться закатом
Начало: По договорённости с организатором
«Пагода Хо Куок — крупнейший буддийский храм на острове, построенный в 2012 году»
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
$85 за человека
до 10 чел.
Фукуок: север и юг острова - храмы, история и аутентичные деревни
Начало: Ваш отель
«Далее вы посетите пагоду Хо Куок — крупнейший буддийский храм Фукуока, где дзенская атмосфера сочетается с панорамными видами на море и изящной архитектурой»
$138.50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Фукуок: история, быт и ремёсла
Исследовать храмы острова, его военное прошлое и местные производства - от нуок-мама до жемчуга
«Вы посетите крупнейший буддийский комплекс Фукуока — храм, возведённый в 2012 году и оформленный в духе династий Ли и Чан»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда14 декабря 2025Замечательная экскурсия! У нас был гид Артур. Узнали много интересной и полезной информации, Артур ответил на все наши вопросы. Время пролетело незаметно и остались приятные воспоминания. Удобно, что экскурсия индивидуальная. Подстраиваешься только под себя и свои хотелки)
- ААнна13 декабря 2025Отлично организованная экскурсия, считаю, что большая половина оценки заслуживает работа гида. Наш друг Артур(а именно такое ощущение остаётся после общения
- ННаталья12 декабря 2025Артур- огромная тебе благодарность за экскурсию! Супер подробно и информативно! Нам понравился маршрут и рассказ. Если Вы хотите узнать Фукок- отличная возможность!
- ННадежда9 декабря 2025Наша небольшая компания из 6 человек осталась очень довольна экскурсией на Фукуок, которую провел для нас Артур. Мы передвигались на
- ССветлана5 декабря 2025Заказали одну экскурсию, а потом не смогли остановиться:) Очень рекомендую Константина и его команду. Нам проводил экскурсию Артур. Узнали много
- ААртем30 ноября 2025Путешествовали по острову Фукуок с гидом Артуром. Нам очень повезло с гидом - материал был интересным, живым, подача выше всяких
- ААлександра20 ноября 2025Это была потрясающая, интересная, насыщенная экскурсия. Наш гид Артур очень хороший рассказчик, знающий и любящий Вьетнам и умеющий в него влюблять.
Немного изменили маршрут экскурсии под наши запросы, что было очень приятным!
Спасибо огромное!
- ААлександр18 ноября 2025Сегодня для нас экскурсию с Tpipster вел Артур и впервые за долгие годы мы поняли, что такое профессионал! Он отвечал
- ЛЛюдмила12 ноября 2025Поездка получилась познавательной и интересной. Все было хорошо организовано. Гид Артур очень интересно рассказал об истории Вьетнама, особенностях национального характера
- ЕЕвгений8 ноября 2025Отличная выдалась поездка! Ребята помогли подобрать интересные экскурсии, успели проехать по всем локациям без задержек. Ещё и на вечерний закат посмотрели с отличных локаций.
Водители вежливые, гид все подробно объясняет.
Обязательно воспользуюсь услугами этой фирмы при следующей поездке 👍🏼
- ААлина8 ноября 2025Очень насыщенная на красоту и эмоции экскурсия! Мы специально выбирали индивидуальный формат, чтобы не подстраиваться по времени под других людей
- ЕЕвгения31 октября 2025На этой экскурсии увидели много прекрасных локаций. Гид Сергей очень дружелюбный. Тк экскурсия индивидуальная то можно отменить или добавить локации
- ЮЮлия24 октября 2025Отличная экскурсия) много информации)
- ЕЕлена23 октября 2025Мы замечательно провели время, немного устали, но были довольны, как те слоны на длинных ногах в последней локации. Мы посетили
