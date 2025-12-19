Мои заказы

ФУКУОК: ОТКРОЙ МОРСКИЕ ТАЙНЫ! ДАЙВИНГ или СНОРКЛИНГ

ФУКУОК: ОТКРОЙ МОРСКИЕ ТАЙНЫ! ДАЙВИНГ или СНОРКЛИНГ
ФУКУОК: ОТКРОЙ МОРСКИЕ ТАЙНЫ! ДАЙВИНГ или СНОРКЛИНГ
ФУКУОК: ОТКРОЙ МОРСКИЕ ТАЙНЫ! ДАЙВИНГ или СНОРКЛИНГ

Описание водной прогулки

Неважно, новичок вы или опытный дайвер – наши инструкторы позаботятся о вашей безопасности и комфорте. Мы покажем вам самые *секретные и красивые* места Фукуока, где каждый снимок будет шедевром!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мы приглашаем вас в самое сердце подводной красоты Фукуока - к острову Хон Дой Мой! Это не просто точка на карте
  • Это настоящий рай для дайверов и любителей снорклинга
  • Где вода кристально чиста
  • А морская жизнь бьет ключом
Что включено
  • - Трансфер от отеля и обратно/n - Легкий обед - перекус/n - 1 бутылка воды/n - инструктор на русском и английском языке/n - лодка/n - снаряжение для дайвинга или снорклинга
Что не входит в цену
  • Доплаты за трансфер: /nOng Lang - 4$/nCua Can - 8$/nBai Daai - 16$/nBai Truong - 2$/nAn Thoi - 8$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фукуок
Завершение: Привезем в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Фукуока

Похожие экскурсии из Фукуока

Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
7 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
Погрузитесь в подводные глубины Фукуока с опытным инструктором. Ощутите красоту морской жизни и насладитесь вкусным обедом на борту
Завтра в 14:00
21 дек в 08:00
$124 за человека
Снорклинг у южного архипелага Фукуока
На лодке
7 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Снорклинг у южного архипелага Фукуока
Поплавать с рыбками и ощутить настоящее единение с природой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
$49 за человека
Снорклинг на Фукуоке
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Снорклинг на Фукуоке
Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$65 за человека
У нас ещё много экскурсий в Фукуоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Фукуоке