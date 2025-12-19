Описание водной прогулкиНеважно, новичок вы или опытный дайвер – наши инструкторы позаботятся о вашей безопасности и комфорте. Мы покажем вам самые *секретные и красивые* места Фукуока, где каждый снимок будет шедевром!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы приглашаем вас в самое сердце подводной красоты Фукуока - к острову Хон Дой Мой! Это не просто точка на карте
- Это настоящий рай для дайверов и любителей снорклинга
- Где вода кристально чиста
- А морская жизнь бьет ключом
Что включено
- - Трансфер от отеля и обратно/n - Легкий обед - перекус/n - 1 бутылка воды/n - инструктор на русском и английском языке/n - лодка/n - снаряжение для дайвинга или снорклинга
Что не входит в цену
- Доплаты за трансфер: /nOng Lang - 4$/nCua Can - 8$/nBai Daai - 16$/nBai Truong - 2$/nAn Thoi - 8$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фукуок
Завершение: Привезем в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
