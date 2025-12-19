Вечер, наполненный огнями, морским бризом и атмосферой романтики.
Прогулка по Сансет-Тауну с его средиземноморской архитектурой плавно переходит в грандиозное шоу «Поцелуй моря». Финалом становится яркий фейерверк над океаном, который невозможно забыть.
Описание билетаВечерний Сансет-Таун Откройте для себя Сансет-Таун — атмосферный район Фукуока с архитектурой в средиземноморском стиле. Уютные улочки, морские панорамы и мягкий свет заката создают особое настроение — идеальное начало вечера у океана. Шоу «Поцелуй моря» В 21:00 начинается главное событие вечера — шоу «Поцелуй моря». Более 60 артистов со всего мира, впечатляющие огненные и водные эффекты, лазеры и захватывающий сюжет превращают побережье в настоящую сцену под открытым небом. Шоу завершается ярким фейерверком, озаряющим ночное небо над морем. Места в первом ряду с прямым видом на представление — даже лучше, чем с «Моста Поцелуев» — делают этот вечер идеальным для пар, семей и всех, кто хочет почувствовать магию Фукуока после заката. Важная информация:
- Что взять с собой: шляпу, фотоаппарат, солнцезащитный крем, воду, удобную одежду.
- Не допускается: курение.
- Не подходит для: детей до 12 лет, беременных женщин, людей с проблемами со спиной.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сансет-Таун
- Мост Поцелуев
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Входной билет на шоу «Поцелуй моря»
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фукуока
