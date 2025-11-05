Роскошный вечерний круиз из порта Антхой с морскими развлечениями, закатом и ужином «шведский стол». Вас ждут снорклинг, водные активности, живая музыка и расслабляющая атмосфера на борту. Идеальный формат для отдыха и ярких впечатлений на море.
Описание круизаПутешествие к морским впечатлениям Экскурсия начинается с комфортного трансфера из основных пунктов сбора на севере острова и поездки в порт Антхой. По дороге дружелюбные гиды рассказывают о программе дня и отвечают на вопросы, настраивая на предстоящее морское приключение. Развлечения на борту После короткой прогулки на каноэ вы подниметесь на роскошный круизный лайнер «Nautilus». На борту доступны снорклинг среди ярких коралловых рифов с готовым снаряжением, прогулка по дну океана, катание на гидроцикле и SUP — каждый выбирает формат отдыха по настроению. Закат и ужин «шведский стол» Ближе к вечеру лайнер наполняется атмосферой спокойствия — наблюдайте, как солнце опускается за горизонт, наслаждаясь напитками под живую музыку или диджейские сеты. Завершением круиза станет ужин «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни, а также развлекательная программа с выступлениями, шоу и играми на борту. Важная информация:
- Не подходит для: беременных женщин.
- Что взять с собой: купальник, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитный крем.
- Рекомендации: наденьте удобную одежду и обувь, подходящую для водных видов спорта, возьмите сменную одежду.
- Экология: для защиты морской среды рекомендуется использовать биоразлагаемый солнцезащитный крем.
- Бесплатный трансфер до отеля в городе Дыонг-донг, на пляже Труонг, в Антхое. Дополнительная плата в размере 100 000 донгов за трансфер в Куа-Кан (Онг-Ланг), Гань-Дау. Трансфер не предоставляется в Рач-Вем, Хамнинь, на пляже Сао.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гавань Ан Той
- Мост Поцелуев
Что включено
- Ужин «шведский стол»
- Приветственный напиток
- Страховка
- Трансфер из отеля и обратно
Что не входит в цену
- Все остальные напитки (кроме приветственного)
- Платные водные развлечения (Sea Walking, гидроцикл, парасейлинг, тюбинг и др.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Амира
5 ноя 2025
В целом хороший опыт, однако выбор блюд для вегетарианцев оказался ограниченным.
М
Мария
3 ноя 2025
Круиз получился прекрасным. Еда была отличной, а фейерверк в конце стал очень приятным сюрпризом.
Д
Даниил
21 авг 2025
Идеальная организация и высокий уровень сервиса. Очень опытный и доброжелательный персонал, изысканная кухня, хорошие напитки и приятная музыкальная программа с диджеем.
М
Михаил
16 апр 2025
Еда была изысканной и свежей, блюда радовали насыщенным вкусом. Персонал — очень внимательный и дружелюбный, благодаря чему чувствуешь себя особенно комфортно. А закат был просто потрясающим — идеальный фон для волшебного вечера. Очень рекомендую!
В
Вероника
29 мар 2025
Виды на закат просто завораживают — небо окрашивается в яркие оттенки оранжевого и розового. С берега видно знаменитый «Кисс-Бридж» и уютный «Сансет-Таун», что создаёт по-настоящему волшебную атмосферу. В сочетании с вкусным ужином этот круиз оставляет незабываемые впечатления. Идеально для романтического вечера или спокойного отдыха. Рекомендую!
