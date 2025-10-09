Найдено 3 экскурсии в категории « Вечерние » в Фукуоке на русском языке, цены от $85, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 6 часов Индивидуальная Самое интересное на Фукуоке Познакомиться с островом, зайти в буддийский храм, побывать на жемчужной ферме и насладиться закатом Начало: По договорённости с организатором «Закат на пляже Сансет Санато — идеальное место для отдыха и ярких фотографий» $85 за человека На машине 5 часов 20% Фотопрогулка до 4 чел. Фотопутешествие по Фукуоку Побывать в живописных уголках острова и сделать колоритные кадры Начало: По договорённости с организатором «Живописный пляж Сансет Санато с белым песком и лучшим видом на закат» $400 $500 за всё до 4 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 2 чел. Два парка Фукуока: аттракционы в VinWonders и животные на сафари Яркий день с обитателями джунглей, шоу русалок, аквапарком и другими развлечениями (всё включено) «По желанию — вечернее шоу и фейерверки (начало в 19:00)» $450 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Фукуока

Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке Самое интересное на Фукуоке Фотопутешествие по Фукуоку Два парка Фукуока: аттракционы в VinWonders и животные на сафари В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в октябре 2025 Сейчас в Фукуоке в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 450 со скидкой до 20%.

Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Вечерние», цены от $85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь