Индивидуальная
Самое интересное на Фукуоке
Познакомиться с островом, зайти в буддийский храм, побывать на жемчужной ферме и насладиться закатом
Начало: По договорённости с организатором
«Закат на пляже Сансет Санато — идеальное место для отдыха и ярких фотографий»
Завтра в 11:00
10 окт в 11:00
$85 за человека
-
20%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие по Фукуоку
Побывать в живописных уголках острова и сделать колоритные кадры
Начало: По договорённости с организатором
«Живописный пляж Сансет Санато с белым песком и лучшим видом на закат»
Завтра в 13:00
10 окт в 13:00
$400
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Два парка Фукуока: аттракционы в VinWonders и животные на сафари
Яркий день с обитателями джунглей, шоу русалок, аквапарком и другими развлечениями (всё включено)
«По желанию — вечернее шоу и фейерверки (начало в 19:00)»
13 окт в 08:30
20 окт в 08:30
$450 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Вечерние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в октябре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 450 со скидкой до 20%.
Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Вечерние», цены от $85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь