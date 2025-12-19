Проведите волшебный вечер в Сансет-Таун — самом атмосферном районе Фукуока.
Прогулка среди средиземноморской архитектуры, идеальный закат у Моста поцелуев и грандиозное шоу «Поцелуй моря» с фейерверком сделают этот вечер по-настоящему незабываемым.
Описание билетаСансет-Таун и золотой час Отправляйтесь в самостоятельную прогулку по Сансет-Тауну — живописному прибрежному району в средиземноморском стиле. Прогуляйтесь по оживлённым площадям, полюбуйтесь архитектурой побережья и поймайте «золотой час» в знаковых местах для фотосессий — у моста Сан-Сигнатур, Часовой башни и Центрального фонтана. Мост поцелуев — символ любви Мост поцелуев (Cầu Hôn) — одна из самых романтичных достопримечательностей Фукуока. Две изогнутые конструкции, тянущиеся друг к другу, создают символ связи и любви. На закате солнце опускается между ними, превращая этот момент в настоящее зрелище — идеальное время для красивых и запоминающихся фотографий. Шоу «Поцелуй моря» С наступлением темноты вас ждёт шоу «Поцелуй моря» — 30-минутное представление под открытым небом, начинающееся в 21:00. Свет, вода, музыка и акробатика сливаются в единое действо и завершаются впечатляющим фейерверком, который озаряет ночное небо Фукуока. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сансет-Таун
- Часовая башня Венеции
- Керамическая дорога
- Мост Поцелуев (Cầu Hôn)
Что включено
- Самостоятельная прогулка по Сансет-Тауну
- Билет на шоу «Поцелуй моря»
- Билет на Мост поцелуев
- Трансфер из отеля и обратно на Фукуоке
- Автомобильный транспорт
Что не входит в цену
- Праздничная надбавка
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
