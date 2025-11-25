Активный треккинг по тропе Тьеншондинь через тропический лес с подъёмом на высоту 280 метров. Вас ждут легенды местных мест, панорамные виды на остров и отдых на природе. Завершением станет купание в водопаде и знакомство с традиционной кухней.
Описание экскурсииТреккинг через тропический лес Экскурсия проходит по дороге «Тьеншондинь» — тропе протяжённостью более 6 километров с подъёмом на высоту 280 метров. Путь ведёт через густой тропический лес с богатым биоразнообразием, где гид расскажет о местных растениях, их свойствах и традиционном использовании. Вершина, легенды и панорамы По дороге вы услышите легенды о человеке, в честь которого названа гора. С вершины открываются панорамные виды на остров Фукуок, включая международный аэропорт. После подъёма предусмотрен спокойный послеобеденный отдых в гамаках — время, чтобы восстановить силы и насладиться природой. Водопад и местная кухня После спуска вы сможете освежиться в ручье «Суой Трань» с каскадными водопадами и прозрачными природными бассейнами. Завершится экскурсия в местном ресторане — здесь вы попробуете традиционное блюдо «Бань Шёо» и познакомитесь с кулинарным наследием региона. Важная информация:
- Что взять с собой: шляпу, купальник, походные ботинки, солнцезащитный крем, средство от насекомых, длинные брюки.
- Не допускается: курение, пластиковые бутылки, мусор, разведение огня, прикосновение к растениям.
- Не подходит для: детей до 10 лет, беременных женщин, людей с ограниченными возможностями передвижения, людей с заболеваниями сердца и с низким уровнем физической подготовки.
- Индивидуальные поездки: при бронировании на одного человека взимается дополнительная плата 200 000 донгов; трансфер осуществляется на мотоцикле.
• Доплата за трансфер:
- районы «Куа-Дуонг», «Дуонг-То», «Онг-Ланг», «Лонг-Бич», район «Хамнинь» — 300 000 донгов за группу;
- районы «Гань-Дау», «Куа-Кан», «Бай-Том», «Вунг-Бау», «Ан-Тхой» — 500 000 донгов за группу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тьеншондинь
- Ручей Суой Трань
- Остров Фукуок
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из отеля и обратно в пределах центра Дуонг Донг
- Треккинговые палки, налобный фонарь и рюкзак
- Напитки и сезонные фрукты
- Обед местной кухни - «Бань Шёо» (блин)
- Дождевик, гамак и аптечка первой помощи
Что не входит в цену
- Туристическая страховка
- Чаевые команде сопровождения
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
А
Анна
25 ноя 2025
Си и Дан оказались очень знающими и сделали экскурсию по-настоящему запоминающейся. Их гостеприимство и внимание к безопасности позволили полностью насладиться треккингом. Однозначно рекомендую
В
Василиса
3 авг 2025
Поездка прошла легко и приятно. Гид был профессиональным и очень интересным собеседником — можно было поговорить не только о треккинге, но и на самые разные темы. Отличный вариант, чтобы разнообразить спокойный отдых
А
Александр
4 июн 2025
Потрясающий опыт! Благодаря гиду джунгли открываются с совершенно другой стороны — с животными и растениями, которые без сопровождения я бы точно не заметил. Всё прошло отлично, включая трансфер. Отдельное спасибо Си — за интересные рассказы и отличное чувство юмора, и Дану — за экскурсию по пещере и массу познавательной информации. Это было действительно впечатляюще.
И
Игорь
21 ноя 2024
Меня забрали из отеля точно по времени и по дороге к месту треккинга гид Си рассказывал об острове. По прибытии нам выдали всё необходимое снаряжение и надёжно убрали личные вещи
Входит в следующие категории Фукуока
