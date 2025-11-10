Индивидуальный трансфер на острове Фукуок предлагает удобное и безопасное передвижение. Водитель встретит в аэропорту с табличкой, поможет с багажом и доставит по нужному адресу. Путешественники смогут насладиться видами острова, не
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортная поездка
- 🌴 Красоты острова
- 💧 Вода для пассажиров
- 📱 Русскоязычная поддержка
- 🛬 Встреча в аэропорту
- 🕒 Доступно 24/7
Что можно увидеть
- Остров Фукуок
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Встреча: водитель будет ждать вас в аэропорту с табличкой или у отеля
Дорога: вам откроются красоты острова
Место назначения: быстро и с комфортом доставим вас, чтобы вы смогли насладиться отдыхом
Дополнительно:
- Предусмотрена бутилированная вода для каждого пассажира
- Русскоязычная поддержка в WhatsApp ответит на любые вопросы
Организационные детали
- Трансфер возможен по в аэропорта и обратно, а также по достопримечательностям острова
- Стоимость указана за трансфер в дневное время, в ночное — уточняйте цену в переписке
- Поездка проходит на автомобиле Honda City или Hyundai Accent (или другом автомобиле подобного класса)
- Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. До, во время и после трансфера с вами 24/7 будет на связи наш русскоговорящий менеджер
- За дополнительную плату можем организовать трансфер для большего количества пассажиров — подробности в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода из аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Фукуоке
Провели экскурсии для 1134 туристов
Я живу в юго-восточной Азии. С друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того какую страну вы выберете: Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины и т. д.Задать вопрос
