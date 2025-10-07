Мои заказы

Ночные прогулки и экскурсии Ханоя

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Ханое на русском языке, цены от $31. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Первое знакомство с Ханоем
На машине
3.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по многогранному Ханою
Путешествие по Ханою с посещением исторических мест, храмов и популярных районов. Узнайте о культуре и традициях вьетнамцев
29 окт в 10:00
30 окт в 08:30
$185 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Ханой
На машине
1 час
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Ханой: удобство и надежность
Путешествие в Ханой начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
29 окт в 00:00
$31 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Ханое
На машине
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Ханое - комфорт и удобство
Индивидуальный трансфер в Ханое с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту Нойбай, помощь с багажом и комфортная поездка по нужному адресу
Сегодня в 16:00
29 окт в 00:00
$70 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юля
    7 октября 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Экскурсия была отличная, гид замечательный, программа интересная, гид отвечала на все наши вопросы, очень приятная девушка
  • Е
    Елена
    7 октября 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Елизавета просто великолепная умница.
    Много рассказала, много ходили, так как объекты некоторые далековать друг от друга, то переезд на такси. Очень положительное впечатление. Мне очень понравилось
  • Д
    Дмитрий
    5 октября 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Здравствуйте! Отправлял в Ханой из Нячанга на концерт дочку и супругу, 04.10.25. Связались с Лизой, так как были ограничены по
    читать дальше

    времени, то попросили встретить в аэропорту и сразу начать экскурсию. Девочка - умница. Все в восторге от ее профессионализма! Все время на связи, встретила на машине, сама продумала усеченную (из-за нашей ограниченности во времени), но очень информативную программу, масса информации, локации для экскурсии подобрала идеальные, накормила, отвезла в отель. Подсказала все организационные вопросы по отлету обратно, где поужинать. Резюме: если вам нужен профессиональный гид и душевный человек, от общения с которым получите массу удовольствия - смело обращайтесь к Елизавете. Мои супруга и дочка остались в восторге! Спасибо Лиза!

  • Ю
    Юрий
    16 сентября 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Елизавета молодец! Все прошло на высшем уровне! Рекомендую друзья, но не врагам!!!
  • Е
    Елена
    22 августа 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    9 августа были в на обзорной экскурсии в Ханое с гидом Елизаветой. Прекрастный гид, экскурсия прошла очень увлекательно, интересно. Елизавета гид от бога, всем советую!!!!
  • Е
    Елена
    16 августа 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Очень понравилась экскурсия по городу с Лизой! Чувствуется её профильное образование по языку и истории, а про культуру, традиции и
    читать дальше

    образ жизни знает не из книжек и легенд, а из собственного опыта проживания в стране. Лиза интересный рассказчик, вся главная информация доступным языком без занудных или лишних подробностей. Отдельное спасибо Лизе за лояльность, мы бронировали экскурсию сразу по прилёту, но рейс задержали и пришлось несколько раз переносить время, Лиза подстроилась под наши пожелания. Кроме того, она очень позитивный и весёлый человек, ответила на все вопросы, прислала все ссылки на интересные места, которые мы просили, так что даже на следующий день были обеспечены культурной программой. Посоветовала очень хороший и вкусный ресторан. Мои дети- не любители экскурсий, но даже они были в восторге.

  • О
    Оксана
    4 августа 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Прониклись атмосферой Ханоя и в целом получили только положительные эмоции от прогулки.
  • Е
    Екатерина
    4 августа 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Лиза очень понравилась. У нас был полноценный диалог, а не экскурсионный монолог от нее. Лиза действительно очень любит Вьетнам и
    читать дальше

    Ханой в частности. Посмотрели город как смогли за 4 часа. И покатались с комфортом, и походили. Все наши просьбы были выполнены. Дети не гундели, а это самое главное. Узнали много интересных деталей. Рекомендуем!

  • С
    Светозара
    26 июля 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Очень понравилась экскурсия с Лизой! Даже подростки слушали и активно участвовали, хотя на экскурсии ходить не любят.
  • Н
    Наталья
    28 июня 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Нам все очень понравилось, замечательная экскурсия, прекрасный экскурсовод и удивительный Ханой! Мы в полном восторге! Если вы собираетесь в Ханой, экскурсия с Лизой обязательна!:)
  • Е
    Екатерина
    18 июня 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Обращалась к Елизавете за экскурсией по Ханою для родителей. Очень довольны как самой экскурсией, так и общением с Елизаветой! Прекрасная
    читать дальше

    информативная интересная программа. Елизавета профессионал своего дела и просто приятный человек:) Подсказала и сориентировала по мобильной связи, расписанию поезда и др. необходимым любому туристу моментам. Это был первый город по программе, и экскурсия "задала позитивный тон" всей дальнейшей поездке.

  • Е
    Евгения
    14 мая 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Спасибо Елизавете за экскурсию!
    Мы приехали вечером, но экскурсовод адаптировала свой маршрут к нам, рассказала много полезного и интересного о жизни
    читать дальше

    во Вьетнаме. К сожалению, из-за того, что было поздно мы многое не смогли посмотреть (уже было закрыто), но если вдруг судьба нас приведет еще раз в Ханой, обязательно сходим на классическую экскурсию от Елизаветы.

  • Н
    Наталья
    13 мая 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    У нас было большое путешествие по Вьетнаму и много экскурсий. Елизавета оставила самое лучшее впечатление. Все четко, организовано, очень интересно. Лиза, большое спасибо, получили удовольствие и от экскурсии и от общения с Вами.
  • Д
    Денис
    11 мая 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Всё очень понравилась. Лиза профессионал своего дела! Ответила на все вопросы, выдала очень много информации.
  • А
    Анна
    6 мая 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Отличная организация: маршрут и вариянты изменений продуманы, время на каждом этапе рассчитано прекрасно - нигде не надо было ни ждать,
    читать дальше

    ни торопиться. Рассказ интересный - узнали про Вьетнам много нового - история, обычаи, легенды. Очень ценные советы про вьетнамскую еду - что надо заказывать, если по еде есть ограничения. Лизочка, большое спасибо!

  • Ф
    Филипп
    4 мая 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Лиза очень приятная и грамотная девушка. Экскурсия организована очень качественно, на любые дополнительные вопросы мы всегда получали ответ.
    Ханой очень большой
    читать дальше

    город с обширной историей поэтому название экскурсии не случайно. Это именно первое знакомство с городом. В Ханое есть еще куча разнообразных музеев, которые можно было бы посетить, но уже за рамками ознакомительной экскурсии. Жаль, что этой информации мы от гида не получили.

  • В
    Владимир
    16 апреля 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Елизавете ОГРОМНОЕ спасибо за проведенную по Ханою экскурсию.
    У Елизаветы есть несколько отличных качеств:
    1. Ей очень нравится её занятие;
    2. Она имеет
    читать дальше

    профильное образование именно для Азиатского региона;
    3. Елизавета прекрасный рассказчик и собеседник.
    Как результат: превосходная экскурсия по Ханою, в рамках которой мы получили огромное количество интересных фактов и знаний, которые не найдёшь в Интернете. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Экскурсия отлично спланирована и организована.
    Ну и как вишенка на торте и одновременно "Знак Качества": Елизавета является консультантом для ряда блогеров и телепередач в части путешествий, как минимум, по Вьетнаму!

    Очень рекомендуем!
    Елизавете ещё раз спасибо!

  • А
    Анастасия
    9 апреля 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Спасибо Лизе за интересный рассказ. Будем советовать друзьям и знакомым.
  • M
    Marina
    6 апреля 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Благодарим Лизу за качественную экскурсию по Ханою. Четко, ясно, со знанием страны ( вьетнамского языка!) и истории обьектов. Экскурсия была правильно выстроена. Я рекомендую всем посетителям Ханоя воспользоваться услугами Елизаветы.
  • М
    Михаил
    25 марта 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Все прошло замечательно, нам очень понравилось, рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханое
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Первое знакомство с Ханоем
  2. Трансфер из аэропорта в Ханой
  3. Выгодный трансфер в Ханое
Сколько стоит экскурсия по Ханою в октябре 2025
Сейчас в Ханое в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 31 до 185. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Ночные», 57 ⭐ отзывов, цены от $31. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь