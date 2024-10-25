Трансфер из аэропорта в Ханой

Путешествие в Ханой начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Ханой поможет вам начать отдых приятно и без неожиданностей.

Наш водитель встретит вас на выходе из терминала прилёта с именной табличкой, поможет с чемоданом и привезёт по указанному адресу, чётко соблюдая все меры безопасности и правила дорожного движения.

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортабельные автомобили
  • 🛡️ Безопасность и надёжность
  • 🗣️ Англоговорящий водитель
  • 📞 Русскоговорящий менеджер 24/7
  • 🌸 Возможность дополнительных услуг
    • Трансфер из аэропорта в Ханой
    Трансфер из аэропорта в Ханой
    Трансфер из аэропорта в Ханой
    Ближайшие даты:
    Время начала: 00:00, 08:00

    Что можно увидеть

  • Юго-Восточная Азия

    • Описание трансфер

    Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

    Что вас ожидает

    Юго-Восточная Азия — особый мир со своими порядками, законами и особенностями менталитета. Вам не придётся об этом волноваться! Мы встретим вас в соответствии с международными стандартами качества: на комфортном транспорте, с именной табличкой и улыбкой. Отвезём в отель за фиксированную стоимость.

    Организационные детали

    • Оставшуюся сумму (после внесения предоплаты 22%) необходимо оплатить организатору не менее чем за 3 дня до даты забронированного трансфера переводом на русскую/казахскую/узбекскую карту
    • Бесплатная отмена возможна за 48 часов до даты трансфера или менее, если рейс перенесли или отменили
    • Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях Honda City или Hyundai Accent
    • Возможен трансфер в/из аэропорта
    • Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. До, во время и после трансфера с вами 24/7 будет на связи наш русскоговорящий менеджер
    • По запросу мы можем организовать трансфер для большего количества гостей; встречу с цветами и фруктами. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
    • Пожалуйста, во время бронирования укажите ваш номер рейса и название отеля

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В аэропорту
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1 часа
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Ханоя

    Похожие экскурсии из Ханоя

    Первое знакомство с Ханоем
    На машине
    20 отзывов
    3.5 часа
    Индивидуальная
    до 2 чел.
    Индивидуальная экскурсия по многогранному Ханою
    Путешествие по Ханою с посещением исторических мест, храмов и популярных районов. Узнайте о культуре и традициях вьетнамцев
    Завтра в 08:00
    26 окт в 08:00
    $183 за всё до 2 чел.
    Выгодный трансфер в Ханое
    На машине
    30 минут
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Выгодный трансфер в Ханое - комфорт и удобство
    Индивидуальный трансфер в Ханое с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту Нойбай, помощь с багажом и комфортная поездка по нужному адресу
    26 окт в 00:00
    27 окт в 00:00
    $70 за всё до 3 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Ханое. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Ханое
    ХорошоТам