1 чел.
По популярности
Индивидуальная
до 2 чел.
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия по многогранному Ханою
Путешествие по Ханою с посещением исторических мест, храмов и популярных районов. Узнайте о культуре и традициях вьетнамцев
Сегодня в 18:00
13 июля в 08:00
$183 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
13 часов
Индивидуальная экскурсия по Ханою и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас
Завтра в 08:30
9 июля в 08:30
от $494 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
30 минут
Выгодный трансфер в Ханое - комфорт и удобство
Индивидуальный трансфер в Ханое с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту Нойбай, помощь с багажом и комфортная поездка по нужному адресу
9 июля в 00:00
10 июля в 00:00
$57 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна16 октября 20231. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь, очень знающий и великолепно
- ИИнна30 июля 2023Здравствуйте! Чудесная экскурсия! Гид - Туан. Интересный и образованный человек. Великолепно знает историю и русский язык (в прошлом журналист). Великолепная природа! Рекомендую!
- ААлександр25 апреля 2023Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Ханоем. Все было легко, интересно и познавательно. Кофе в конце экскурсии был прекрасен. Настоятельно рекомендую!
- ППолина20 апреля 2023Благодарна Лизе за интересную экскурсию, за глубокое знание темы, красиво поставленную речь. С удовольствием познакомилась с городом, были учтены все пожелания. Спасибо.
- ИИлья5 апреля 2023Хочу поделиться своим впечатлением о гиде Елизавете, которая показала нам Ханой на прошлой неделе. Елизавета оказалась очень приятной и дружелюбной девушкой,
- ННадежда4 апреля 2023В конце января были на экскурсии "Северный Вьетнам". Экскурсию проводил Игорь. Изначально, у нас был чёткий план, того что мы
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Ханою в июле 2024
Сейчас в Ханое в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 57 до 494. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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