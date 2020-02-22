9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Вьетнамские традиции, архитектурное наследие и секретные места города на автопрогулке

Елизавета
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Елизавета – ваш гид
Ханой — очень многогранный и противоречивый город, который непросто понять без знакомства с культурным и историческим контекстом.

Эта прогулка позволит вам охватить основные достопримечательности Ханоя, познакомиться с культами и традициями вьетнамцев и погрузиться в повседневную городскую среду.

Я провезу вас от мавзолея Хошимина до яркого Старого квартала, расскажу несколько историй из жизни Ханоя и покажу секретные места города.

После веселой и познавательной прогулки вы непременно полюбите Ханой и захотите сюда вернуться!
€180
162 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Первое знакомство с Ханоем
Первое знакомство с Ханоем

Что вас ожидает

Многогранная культура Ханоя
Мы проедем по главным объектам города, некоторые из которых относятся к колониальной эпохе, другие — к коммунистической, а третьи — к капиталистической. Вы увидите Храм Литературы — первый университет Вьетнама, созданный в конфуцианском стиле, и узнаете о его архитектурной символике. На огромной площади, соединившей контрасты Ханоя, рассмотрите мавзолей Хошимина, соседствующий с ним парламент и старинное французское здание. А неподалеку встретите с символ города — Пагоду на одном столбе, где я расскажу о религиозных традициях вьетнамцев и особенностях культа предков, необычайно распространённом в Ханое.

Любимые районы местных жителей
Озеро Хо Тей — необычайно популярное среди вьетнамцев место, куда мы отправимся из центра города. Здесь вы прогуляетесь вдоль берега среди местных жителей, сможете попробовать национальный стрит-фуд и погрузиться в повседневность Ханоя. Кроме того, на берегу Хо Тей вы также осмотрите старейшую пагоду города Чан Куок с многочисленными статуями Будды и воздушной, нетипичной для Ханоя архитектурой.

Самобытное сердце города и вьетнамский кофе
Озеро Хоан Кием, или озеро Возвращенного меча, можно назвать главным туристическим центром Ханоя. Здесь вы в полной мере прочувствуете колорит города, а также услышите историю об императоре и черепахе, которой посвящена пагода, возвышающаяся в центре озера. Следом мы отправимся в аутентичный Старый квартал, попробуем разобраться в названиях ремесленных улочек, рассмотрим готический собор Св. Джозефа, а после заглянем в секретную кофейню за кофе с яйцом — интересным напитком, который непременно нужно попробовать в Ханое.

А в конце нашего путешествия я с радостью отвечу на все вопросы о Ханое, посоветую хорошие кафе и сувенирные лавки, а также сориентирую вас, что интересного можно посетить в окрестностях вашего отеля.

Организационные детали

Трансфер на комфортабельном авто от вашего отеля и самый лучший кофе в городе включены в стоимость.

Первое знакомство с Ханоем
Первое знакомство с Ханоем
Первое знакомство с Ханоем
Первое знакомство с Ханоем
Первое знакомство с Ханоем
Первое знакомство с Ханоем
Первое знакомство с Ханоем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елизавета
Елизавета
Привет, я живу в Ханое уже 4 года, и мне есть, чем с вами поделиться. Проведение экскурсий — мое хобби, я люблю узнавать что-то новое и рассказывать об этом путешественникам. Мне нравится быть любопытным туристом в городе, в котором я живу!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Елизавете удалось сделать первое знакомство с Ханоем приятным и ненапряжным, что нам и требовалось после длинного перелета. Очень удобно было, что встретились мы прямо в аэропорту.
21 января 2020
Елизавета- отличный гид!
Очень интересно рассказывала.
Время пролетело незаметно, хотелось бы ещё!
13 января 2020
Лиза - чудесный гид. Знающий, доброжелательный, чуткий. Мы попросили ее подготовить облегченную экскурсию по Ханою для нас и двух внуков 7 и 9 лет. Получилось замечательно! За неполный день мы посмотрели самые интересные места. Знания о Вьетнаме, полученные в СПбГУ и 5 лет в стране, замечательный язык и чудесная улыбка :)
Дети были в восторге и не отставали от неё. Когда я спросил их, что больше всего понравилось в Ханое, они сказали: Лиза. Она так понятно все нам рассказала и все время была с нами :)
Спасибо, Лиза за отличный день в Ханое!
8 января 2020
Мы в восторге! Не думала, что про Ханой можно так интересно и увлекательно рассказывать. Мы также получили ответы на все интересующие нас ответы про Вьетнам в целом. Елизавета также показала интересные магазинчики, кофейни и рестораны. Сама экскурсия проходила частично на машине, что вполне оправданно. Мы были с маленьким ребёнком, Елизавета подстраивалась под нас, что очень нам понравилось. Будем рекомендовать экскурсию, самостоятельно таких впечатлений от Ханоя не получить!
28 декабря 2019
Замечательная комфортная экскурсия. Спасибо, Лиза! Увлекли нашу банду из пятерых разновозрастных детей и их родителей
27 декабря 2019
Лиза очень хороший рассказчик, мы остались довольны! Ханой красота :)
22 ноября 2019
Хорошая экскурсия для знакомства с городом , очень приятный экскурсовод Елизавета - хорошая речь , тембр голоса , манеры ! Все это очень важно , чтобы правильно воспринимать информацию .Спасибо ! Обязательно порекомендую своим друзьям!
16 ноября 2019
Все чётко, по расписанию, познавательно, адаптивно под интересы заказчика
18 января 2019
Очень благодарны Елизавете за такую познавательную , динамичную и интересную экскурсию. Получили ответы на все свои вопросы и даже больше! Посмотрели основные достопримечательности и « тайные места», погуляли по улочкам увидели Ханой с разных сторон. Все остались довольны и взрослые и дети! Спасибо !

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