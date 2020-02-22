9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Многогранная культура Ханоя

Мы проедем по главным объектам города, некоторые из которых относятся к колониальной эпохе, другие — к коммунистической, а третьи — к капиталистической. Вы увидите Храм Литературы — первый университет Вьетнама, созданный в конфуцианском стиле, и узнаете о его архитектурной символике. На огромной площади, соединившей контрасты Ханоя, рассмотрите мавзолей Хошимина, соседствующий с ним парламент и старинное французское здание. А неподалеку встретите с символ города — Пагоду на одном столбе, где я расскажу о религиозных традициях вьетнамцев и особенностях культа предков, необычайно распространённом в Ханое.

Любимые районы местных жителей

Озеро Хо Тей — необычайно популярное среди вьетнамцев место, куда мы отправимся из центра города. Здесь вы прогуляетесь вдоль берега среди местных жителей, сможете попробовать национальный стрит-фуд и погрузиться в повседневность Ханоя. Кроме того, на берегу Хо Тей вы также осмотрите старейшую пагоду города Чан Куок с многочисленными статуями Будды и воздушной, нетипичной для Ханоя архитектурой.

Самобытное сердце города и вьетнамский кофе

Озеро Хоан Кием, или озеро Возвращенного меча, можно назвать главным туристическим центром Ханоя. Здесь вы в полной мере прочувствуете колорит города, а также услышите историю об императоре и черепахе, которой посвящена пагода, возвышающаяся в центре озера. Следом мы отправимся в аутентичный Старый квартал, попробуем разобраться в названиях ремесленных улочек, рассмотрим готический собор Св. Джозефа, а после заглянем в секретную кофейню за кофе с яйцом — интересным напитком, который непременно нужно попробовать в Ханое.

А в конце нашего путешествия я с радостью отвечу на все вопросы о Ханое, посоветую хорошие кафе и сувенирные лавки, а также сориентирую вас, что интересного можно посетить в окрестностях вашего отеля.