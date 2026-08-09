Предлагаем вам отправиться за пределы шумного Ханоя, чтобы открыть мир традиционных вьетнамских ремёсел. Вы посетите аутентичные деревни, где уже несколько веков изготавливают благовония для буддийских храмов и нон ла — знаменитые конические шляпы. А после заглянете на фабрику благовоний, пройдёте по всем цехам и сравните условия и масштабы труда.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

12:00–12:30 — заберём вас из Старого квартала

13:30 — заедем в деревню Чуонг, известную мастерством изготовления конических шляп, которому более 300 лет. Встретимся с местным мастером и понаблюдаем за процессом

14:00 — посетим деревню Куанг Фу Кау, которая производит благовония более 100 лет. Прогуляемся по центру деревни и посмотрим, как работают семейные мастерские

14:20 — остановимся у семьи, которая специализируется на окрашивании благовонных палочек. Посетим их сушильную площадку

15:20 — отправимся на крупнейшую в городе фабрику по производству благовоний. Вы посетите каждый производственный цех фабрики: увидите, как ароматная продукция изготавливается с нуля, и узнаете о жизни рабочих

16:00 — возвращение в центр города. Первым местом высадки будет железнодорожная улица

17:00–17:30 — высадка в Старом квартале

Во время экскурсии поговорим:

о ремесленных деревнях Вьетнама и их значении для сохранения национальных традиций

почему благовония занимают важное место в буддийских храмах, семейных алтарях и праздничных обрядах

как на протяжении нескольких поколений мастера деревни Куанг Фу Кау сохраняют технологии ручного производства благовоний

из каких материалов изготавливают традиционную коническую шляпу нон ла и почему она стала одним из символов Вьетнама

как живут современные ремесленные деревни и с какими вызовами сталкиваются в эпоху массового производства

как отличить изделия ручной работы от фабричной продукции и на что обратить внимание при покупке сувениров

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