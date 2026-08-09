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Древние ремёсла Вьетнама: от конических шляп до благовонных палочек

Из Ханоя - в деревни Чуонг, Куанг Фу Кау и на фабрику благовоний
Предлагаем вам отправиться за пределы шумного Ханоя, чтобы открыть мир традиционных вьетнамских ремёсел.

Вы посетите аутентичные деревни, где уже несколько веков изготавливают благовония для буддийских храмов и нон ла — знаменитые конические шляпы.

А после заглянете на фабрику благовоний, пройдёте по всем цехам и сравните условия и масштабы труда.
Древние ремёсла Вьетнама: от конических шляп до благовонных палочек
Древние ремёсла Вьетнама: от конических шляп до благовонных палочек
Древние ремёсла Вьетнама: от конических шляп до благовонных палочек

Описание экскурсии

12:00–12:30 — заберём вас из Старого квартала

13:30 — заедем в деревню Чуонг, известную мастерством изготовления конических шляп, которому более 300 лет. Встретимся с местным мастером и понаблюдаем за процессом

14:00 — посетим деревню Куанг Фу Кау, которая производит благовония более 100 лет. Прогуляемся по центру деревни и посмотрим, как работают семейные мастерские

14:20 — остановимся у семьи, которая специализируется на окрашивании благовонных палочек. Посетим их сушильную площадку

15:20 — отправимся на крупнейшую в городе фабрику по производству благовоний. Вы посетите каждый производственный цех фабрики: увидите, как ароматная продукция изготавливается с нуля, и узнаете о жизни рабочих

16:00 — возвращение в центр города. Первым местом высадки будет железнодорожная улица

17:00–17:30 — высадка в Старом квартале

Во время экскурсии поговорим:

  • о ремесленных деревнях Вьетнама и их значении для сохранения национальных традиций
  • почему благовония занимают важное место в буддийских храмах, семейных алтарях и праздничных обрядах
  • как на протяжении нескольких поколений мастера деревни Куанг Фу Кау сохраняют технологии ручного производства благовоний
  • из каких материалов изготавливают традиционную коническую шляпу нон ла и почему она стала одним из символов Вьетнама
  • как живут современные ремесленные деревни и с какими вызовами сталкиваются в эпоху массового производства
  • как отличить изделия ручной работы от фабричной продукции и на что обратить внимание при покупке сувениров

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. В салоне есть питьевая вода
  • Дополнительно и по желанию оплачиваются обед, изделия местных мастеров
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 12:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный$119
Дети до 7 лет$95
Пенсионеры$95
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом квартале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:15
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Ханое
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1023 туристов
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения
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экскурсий от и до. Говорю на трёх языках — русском, английском и китайском. В процессе изучения вьетнамского. Люблю открывать что-то новое и делиться знаниями. Чувствую аудиторию и всегда подстраиваюсь под группу. Провожу экскурсии в весёлом, неформальном ключе. Являюсь сотрудником и партнёром турфирмы в городе Ханой, Вьетнам. А также партнёром турфирм в Монголии, Шри-Ланке, Китае, Лаосе, Камбодже и на Байкале в России. Мы с партнёрами сделаем всё возможное, чтобы вы почувствовали поддержку и получили лучшие впечатления от вашей поездки.

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