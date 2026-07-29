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Добро пожаловать в Ханой

Откройте для себя исторический центр Ханоя, насладитесь архитектурой и узнайте о культурных традициях Вьетнама. Не упустите шанс
Групповая экскурсия по историческому центру Ханоя предлагает погружение в колониальную архитектуру и культурное наследие города.

Участники увидят знаменитое озеро Хоан Кием с Черепашьим островом, прогуляются по «улице с поездом» и узнают
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о вкладе СССР и Китая в развитие Вьетнама. Экскурсия также включает посещение собора Святого Иосифа и других значимых мест.

Это отличная возможность узнать больше о местных героях и традициях, а также попробовать знаменитый вьетнамский кофе

4.9
92 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Прогулка по Старому кварталу
  • ⛪ Посещение собора Святого Иосифа
  • 🌿 Вид на озеро Хоан Кием
  • 🚂 Прогулка по «улице с поездом»
  • ☕ Возможность попробовать местный кофе
Добро пожаловать в Ханой
Добро пожаловать в Ханой
Добро пожаловать в Ханой

Что можно увидеть

  • Старый квартал
  • Собор Святого Иосифа
  • Озеро Хоан Кием
  • Почтовый офис
  • Народный комитет
  • Памятник императору Ли Тай То
  • Черепаший остров
  • Храм Нгок Сон
  • Улица с поездом

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • Погуляете по главным улицам Старого квартала
  • Оцените католический собор Святого Иосифа
  • Обойдёте живописное озеро Хоан Кием
  • Увидите здания Почтового офиса и Народного комитета
  • Рассмотрите памятник императору Ли Тай То
  • Полюбуетесь Черепашьим островом и храмом Нгок Сон
  • Пройдёте по знаменитой «улице с поездом»
  • По желанию попробуете местный кофе

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются отдельно.

в будние дни в 09:00 и 13:30, в субботу и воскресенье в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 14 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом квартале
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00 и 13:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Ханое
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1021 туриста
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения
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экскурсий от и до. Говорю на трёх языках — русском, английском и китайском. В процессе изучения вьетнамского. Люблю открывать что-то новое и делиться знаниями. Чувствую аудиторию и всегда подстраиваюсь под группу. Провожу экскурсии в весёлом, неформальном ключе. Являюсь сотрудником и партнёром турфирмы в городе Ханой, Вьетнам. А также партнёром турфирм в Монголии, Шри-Ланке, Китае, Лаосе, Камбодже и на Байкале в России. Мы с партнёрами сделаем всё возможное, чтобы вы почувствовали поддержку и получили лучшие впечатления от вашей поездки.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 92 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
88
4
3
3
1
2
1
Н
Это пожалуй была одна из наших лучших экскурсий за последнее время. В Ханое были первый раз, проездом всего 2 дня, по сути ничего не планировали - выспаться после перелета, пройтись
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по центру и дольше в дорогу. Но в последний момент - решила забронировать небольшую экскурсию, ничего сверхестественного не ожидали. Но, все пошло, как говориться не по плану:)) Вместо запланированных 2 часов (с 13.30), мы расстались с Сергеем, когда было уже темно. Очень грамотная и уверенная речь, великолепное знание истории, культуры страны, тонкий юмор. Что бы так заинтересовать абсолютно не знакомых людей, не обращать внимание, что время отведенное на экскурсию уже давно закончилось - это нужно искренне любить свое дело, вкладывая в этот процесс душу. Для нас время пролетело не заметно, мы задавали Сергею множество вопросов на которые он терпеливо и четко давал развёрнутые ответы - и вместо разрозненных знаний все сложилось в удивительный узор, целостный и понятный о людях, стране, ее истории, обычаях и традициях. Мы захотели вернуться сюда еще раз, что бы продолжить изучать и открывать этот удивительный мир под названием Вьетнам. Ещё благодаря Сергею мы сэкономили кучу времени и денег: мы попробовали лучшие местные блюда, божественно приготовленный кофе и пиво:))) теперь я уверенна что вьетнамская кухня лучшая в мире:) Мы бы никогда самостоятельно не нашли эти места, а Сергей просто отправил мне все локации. Советую ли я попасть к Сергею на экскурсию? Конечно, это будет вашим замечательным приключением

Это пожалуй была одна из наших лучших экскурсий за последнее время. В Ханое были первый раз,
Это пожалуй была одна из наших лучших экскурсий за последнее время. В Ханое были первый раз,
Это пожалуй была одна из наших лучших экскурсий за последнее время. В Ханое были первый раз,
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Константин
Если вдруг вы наткнулись на этот отзыв, не сомневайтесь ни секунды и бронируйте экскурсии с Сергеем сию минуту. Сергей - интересный человек, крутой гид, очень хорошо знает историю Вьетнама и
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при этом также много рассказывает про обычную, будничную жизнь местных, их быт. За несколько часов мы обошли весь центр Ханоя, заходили в колоритные кофейни и местные пивные. Вобщем категорически рекомендую 🖖

Если вдруг вы наткнулись на этот отзыв, не сомневайтесь ни секунды и бронируйте экскурсии с Сергеем
Если вдруг вы наткнулись на этот отзыв, не сомневайтесь ни секунды и бронируйте экскурсии с Сергеем
Если вдруг вы наткнулись на этот отзыв, не сомневайтесь ни секунды и бронируйте экскурсии с Сергеем
Если вдруг вы наткнулись на этот отзыв, не сомневайтесь ни секунды и бронируйте экскурсии с Сергеем
Если вдруг вы наткнулись на этот отзыв, не сомневайтесь ни секунды и бронируйте экскурсии с Сергеем
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Дмитрий
Супер интересная экскурсия! На одном дыхании. У Сергея колоссальный объем интересной информации и опыта жизни во Вьетнаме. Всем рекомендую) 10/10!
Супер интересная экскурсия! На одном дыхании. У Сергея колоссальный объем интересной информации и опыта жизни во Вьетнаме. Всем рекомендую) 10/10!
Супер интересная экскурсия! На одном дыхании. У Сергея колоссальный объем интересной информации и опыта жизни во Вьетнаме. Всем рекомендую) 10/10!
Супер интересная экскурсия! На одном дыхании. У Сергея колоссальный объем интересной информации и опыта жизни во Вьетнаме. Всем рекомендую) 10/10!
Супер интересная экскурсия! На одном дыхании. У Сергея колоссальный объем интересной информации и опыта жизни во Вьетнаме. Всем рекомендую) 10/10!
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Екатерина
Хочу поблагодарить Сергея за великолепно организованную экскурсию! Узнала много нового об истории, архитектуре и культурной жизни города, менталитете местных жителей, тенденциях развития города и станы. Однозначно рекомендую данную экскурсию к посещению и желаю ее организатору долгих лет жизни и процветания!:))
Хочу поблагодарить Сергея за великолепно организованную экскурсию! Узнала много нового об истории, архитектуре и культурной жизни
Хочу поблагодарить Сергея за великолепно организованную экскурсию! Узнала много нового об истории, архитектуре и культурной жизни
Хочу поблагодарить Сергея за великолепно организованную экскурсию! Узнала много нового об истории, архитектуре и культурной жизни
Хочу поблагодарить Сергея за великолепно организованную экскурсию! Узнала много нового об истории, архитектуре и культурной жизни
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Л
замечательная экскурсия, спокойная,интересная. Сергей увлекательно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. познакомил с новыми вкусами кофе. теперь кофе с солью один из любимых. будем пробовать повторить дома. в завершении нам помогли приобрести фрукты. спасибо за чудесно проведенный день!!!
замечательная экскурсия, спокойная,интересная. Сергей увлекательно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. познакомил с новыми вкусами кофе.
замечательная экскурсия, спокойная,интересная. Сергей увлекательно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. познакомил с новыми вкусами кофе.
замечательная экскурсия, спокойная,интересная. Сергей увлекательно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. познакомил с новыми вкусами кофе.
замечательная экскурсия, спокойная,интересная. Сергей увлекательно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. познакомил с новыми вкусами кофе.
замечательная экскурсия, спокойная,интересная. Сергей увлекательно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. познакомил с новыми вкусами кофе.
замечательная экскурсия, спокойная,интересная. Сергей увлекательно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. познакомил с новыми вкусами кофе.
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И
Экскурсия понравилась. Было интересно и приятно общаться с гидом Сергеем.
Он заранее связался со мной до экскурсии. Вёл экскурсию интересно и с юмором.
В честь 8 марта угостил вкусным и необычным кофе. Показал интересные места, где можно выпить вкусный кофе.
Порекомендовал сходить в кукольный театр.
Показал узкую улицу, по которой до сих пор ходит поезд.
Всё было отлично! Я довольна.
Спасибо Сергею за интересную экскурсию.
Экскурсия понравилась. Было интересно и приятно общаться с гидом Сергеем.
Экскурсия понравилась. Было интересно и приятно общаться с гидом Сергеем.
Экскурсия понравилась. Было интересно и приятно общаться с гидом Сергеем.
Экскурсия понравилась. Было интересно и приятно общаться с гидом Сергеем.
Экскурсия понравилась. Было интересно и приятно общаться с гидом Сергеем.
Экскурсия понравилась. Было интересно и приятно общаться с гидом Сергеем.
Экскурсия понравилась. Было интересно и приятно общаться с гидом Сергеем.
Экскурсия понравилась. Было интересно и приятно общаться с гидом Сергеем.+1
Экскурсия понравилась. Было интересно и приятно общаться с гидом Сергеем.
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Входит в следующие категории Ханоя

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