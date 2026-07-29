Групповая экскурсия по историческому центру Ханоя предлагает погружение в колониальную архитектуру и культурное наследие города.
Участники увидят знаменитое озеро Хоан Кием с Черепашьим островом, прогуляются по «улице с поездом» и узнают
Участники увидят знаменитое озеро Хоан Кием с Черепашьим островом, прогуляются по «улице с поездом» и узнают
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Прогулка по Старому кварталу
- ⛪ Посещение собора Святого Иосифа
- 🌿 Вид на озеро Хоан Кием
- 🚂 Прогулка по «улице с поездом»
- ☕ Возможность попробовать местный кофе
Что можно увидеть
- Старый квартал
- Собор Святого Иосифа
- Озеро Хоан Кием
- Почтовый офис
- Народный комитет
- Памятник императору Ли Тай То
- Черепаший остров
- Храм Нгок Сон
- Улица с поездом
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Погуляете по главным улицам Старого квартала
- Оцените католический собор Святого Иосифа
- Обойдёте живописное озеро Хоан Кием
- Увидите здания Почтового офиса и Народного комитета
- Рассмотрите памятник императору Ли Тай То
- Полюбуетесь Черепашьим островом и храмом Нгок Сон
- Пройдёте по знаменитой «улице с поездом»
- По желанию попробуете местный кофе
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются отдельно.
в будние дни в 09:00 и 13:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Её забронировали уже 14 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом квартале
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00 и 13:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ханое
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1021 туриста
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 92 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Это пожалуй была одна из наших лучших экскурсий за последнее время. В Ханое были первый раз, проездом всего 2 дня, по сути ничего не планировали - выспаться после перелета, пройтись
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Если вдруг вы наткнулись на этот отзыв, не сомневайтесь ни секунды и бронируйте экскурсии с Сергеем сию минуту. Сергей - интересный человек, крутой гид, очень хорошо знает историю Вьетнама и
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Супер интересная экскурсия! На одном дыхании. У Сергея колоссальный объем интересной информации и опыта жизни во Вьетнаме. Всем рекомендую) 10/10!
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Хочу поблагодарить Сергея за великолепно организованную экскурсию! Узнала много нового об истории, архитектуре и культурной жизни города, менталитете местных жителей, тенденциях развития города и станы. Однозначно рекомендую данную экскурсию к посещению и желаю ее организатору долгих лет жизни и процветания!:))
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Л
замечательная экскурсия, спокойная,интересная. Сергей увлекательно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. познакомил с новыми вкусами кофе. теперь кофе с солью один из любимых. будем пробовать повторить дома. в завершении нам помогли приобрести фрукты. спасибо за чудесно проведенный день!!!
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И
Экскурсия понравилась. Было интересно и приятно общаться с гидом Сергеем.
Он заранее связался со мной до экскурсии. Вёл экскурсию интересно и с юмором.
В честь 8 марта угостил вкусным и необычным кофе. Показал интересные места, где можно выпить вкусный кофе.
Порекомендовал сходить в кукольный театр.
Показал узкую улицу, по которой до сих пор ходит поезд.
Всё было отлично! Я довольна.
Спасибо Сергею за интересную экскурсию.
Он заранее связался со мной до экскурсии. Вёл экскурсию интересно и с юмором.
В честь 8 марта угостил вкусным и необычным кофе. Показал интересные места, где можно выпить вкусный кофе.
Порекомендовал сходить в кукольный театр.
Показал узкую улицу, по которой до сих пор ходит поезд.
Всё было отлично! Я довольна.
Спасибо Сергею за интересную экскурсию.
+1
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