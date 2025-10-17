Увидеть главные символы столицы Вьетнама и прикоснуться к истокам конфуцианской мудрости
В этой поездке вас ждёт не набор достопримечательностей, а погружение в душу Вьетнама. Вы откроете древний и живой Ханой, где соединяются история, духовность и современность. Посетите старейшую пагоду и узнаете о жизни национального лидера Хо Ши Мина.
В программу включён обед из восьми традиционных блюд, который поможет составить цельное впечатление о городе.
8:00–8:30 — встреча с гидом и начало знакомства с Ханоем
8:45 — пагода Чанкуок, старейшая в Ханое (6 века). Расположена на острове Золотой Рыбки на Западном озере и хранит атмосферу духовности и тишины
9:30 — комплекс Хо Ши Мина. Вы увидите мавзолей, прогуляетесь по саду и заглянете в дома, где лидер жил и работал с 1954 по 1969 год. Здесь же находится уникальная пагода на одном столбе, посвящённая Богине Милосердия
Важно: мавзолей закрыт по понедельникам и пятницам, а также ежегодно с 15 июня по 15 августа, но фотографировать его и посещать территорию можно
11:15 — музей. Вы познакомитесь с культурой 54 этнических групп Вьетнама в Этнографическом музее. По понедельникам, когда он закрыт, посещаем Женский музей
12:45 — обед в ресторане. Вас ждёт дегустация восьми изысканных блюд вьетнамской кухни — гастрономическое путешествие само по себе
14:00–14:15 — Храм литературы. Первый университет Вьетнама (11 век), связанный с конфуцианской мудростью и традицией образования
15:15–15:30 — возвращение в отель
Тайминг примерный, он может меняться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на автобусе Ford Transit (или аналогичном), сопровождение англоговорящего турлидера и русскоязычного гида из нашей команды, бутылка воды, входные билеты и вьетнамский обед
Дополнительные расходы: напиток за обедом, чаевые гиду и водителю
Порядок маршрута может быть изменён по договорённости с гидом
При посещении храмов и пагод необходимо соблюдать скромный дресс-код (от плеч до колен)
Место начала и завершения?
В Старом квартале
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ханое
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения экскурсий от и до. Говорю на трёх языках — русском, английском и китайском. В процессе изучения вьетнамского.
экскурсий от и до. Говорю на трёх языках — русском, английском и китайском. В процессе изучения вьетнамского.
Люблю открывать что-то новое и делиться знаниями. Чувствую аудиторию и всегда подстраиваюсь под группу. Провожу экскурсии в весёлом, неформальном ключе.
Являюсь сотрудником и партнёром турфирмы в городе Ханой, Вьетнам. А также партнёром турфирм в Монголии, Шри-Ланке, Китае, Лаосе, Камбодже и на Байкале в России. Мы с партнёрами сделаем всё возможное, чтобы вы почувствовали поддержку и получили лучшие впечатления от вашей поездки.
Л
Лидия
17 окт 2025
Здравствуйте! Тур очень понравился своей содержательностью, структурой и яркостью впечатлений! У меня времени пребывания в Ханое было совсем мало из-за дождя, поэтому была очень рада этой программе! Со мной был удивительный читать дальше
гид Сергей, который поразил меня своими глубокими знаниями по истории, этнологии, традиционной культуре Вьетнама! Я узнала так много прекрасных легенд, историю и судьбу вьетнамского народа, прониклась их духовной составляющей, что, безусловно, не только расширило мои знания, но и сподвигло меня изучать эту сказочно прекрасную страну в дальнейшем! После этого тура и моих новых впечатлений хочется снова приехать во Вьетнам! Хочу выразить свою искреннюю благодарность Сергею и организаторам тура "Всё самое важное в Ханое - за день!" за те яркие впечатления о Ханое и Вьетнаме, которые останутся со мной навсегда!