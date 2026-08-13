Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день

Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас
Северный Вьетнам покорит вас богатой культурой и фантастическими пейзажами.

Вы прогуляетесь по старинному храмовому комплексу Бай Динь, увидите самую высокую пагоду во Вьетнаме и крупнейшего позолоченного Будду в Азии.

В древней столице
читать дальшеуменьшить

Хоалы прикоснетесь к истории страны, а в природном комплексе Чанган насладитесь видами горных пещер.

Прогулка на традиционной вьетнамской лодке между живописных скал и через древние пещеры оставит незабываемые впечатления. Транспорт, входные билеты и круиз на лодке включены в стоимость. Еда и напитки оплачиваются дополнительно

4.9
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные пейзажи
  • 🏯 Исторические памятники
  • 🚤 Прогулка на лодке
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
  • 🎟️ Включены билеты
Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день

Что можно увидеть

  • Храмовый комплекс Бай Динь
  • Город Хоалы
  • Природный комплекс Чанган

Описание экскурсии

Самое-самое в Северном Вьетнаме

Вы увидите «визитные карточки» севера страны. В программе экскурсии:

  • Храмовый комплекс Бай Динь — вы увидите самую высокую пагоду во Вьетнаме, древний храм на горе, гигантский колокол и крупнейшего позолоченного Будду в Азии. Пройдете по живописной территории комплекса и услышите его историю.
  • Прогулка на лодке — мы отправимся в часовое путешествие на традиционной вьетнамской лодке. Проплывем между живописных скал провинции Ниньбинь и через древние пещеры, насладимся умопомрачительными видами и увидим Вьетнам с новой стороны.
  • Город Хоалы — древняя столица страны. Вы узнаете о временах, когда она была политическим и культурным сердцем Вьетнама, погуляете по историческому центру и увидите руины некогда величественных храмов.
  • Природный комплекс Чанган — я покажу вам пещеры в известняковых горах, украшенные разноцветными сталактитами и сталагмитами.

Организационные детали

  • Транспорт, входные билеты и круиз на лодке включены в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Ханое
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 332 туристов
Я живу во Вьетнаме уже давно, женат на вьетнамке. Я объехал страну вдоль и поперёк, изучил местные традиции и культурные особенности. Сейчас возглавляю команду гидов в Южной и Юго-Восточной Азии, как и я влюблённых в этот сказочный регион.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
1
2
1
NADEZHDA
Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ из Дананга. Все экскурсии были очень четко организованы и по времени и по локациям.
читать дальшеуменьшить

В день у нас примерно было около трех мест для посещения. 🐾Обязательно был организован обед в каком-нибудь интересном месте. 🦥Но самое главное это наш гид Кен, который сделал экскурсии незабываемыми. Присоединяюсь к предыдущим отзывам: он очень хорошо говорит по русски, но дело не только в этом. Кен эрудированный, остроумный и интересный собеседник, который очень много рассказывал о своей стране: ее истории, традициях, о повседневном быте вьетнамцев. Он смог ответить на все вопросы, которые нас интересовали. Везде где мы были потрясающе красиво. Каждый день был настоящим приключением и мы увидели разный Вьетнам 🇻🇳 Было очень уютно, комфортно с нашим гидом. Мы чувствовали, что о нас действительно заботятся и делают все для того, чтобы мы получили чего ждали от экскурсий-максимум впечатлений. Природа Вьетнама, люди, архитектура оставили самые яркие эмоции 🤗. Спасибо огромное Кену за то, что он подарил нам их. 💯💞

Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ
Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ
Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ
Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ
Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ
Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ
Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ
Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ+12
Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ
Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ
Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ
Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ
Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ
Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ
Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ
Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ
Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ
Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ
Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ
Игорь нам организовывал 3 экскурсии: Северный Вьетнам и Ниньбинь, Пулун, Май Чау из Ханоя и Хюэ
Вам был полезен этот отзыв?
А
Огромное спасибо Кену за великолепно проведенную экскурсию!
Хочется особенно отметить эрудицию гида; свободное владение русским, английским и вьетнамским (родной) языками; его личный интерес к различным культурам, глубокое понимание культуры Вьетнама, отличное знание истории своей страны; и любовь к мировому литературному наследию.
Всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсия очень понравилась. Выражаем благодарность организатору за составление интересного маршрута. Отдельно большое спасибо гиду Кену. Интересный, грамотный собеседник, внимательный к клиентам. Рекомендуем к посещению.
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь, очень знающий и великолепно владеющий темой, ненавязчиво, но очень качественно рассказал об истории Вьетнама
читать дальшеуменьшить

и о местах, которыми мы посетили. Выбор ресторана был также отличный. В дополнение ко всему мы ещё и получили отличное видео, сделанное Игрекм с дрона. Это вообще получилось как неожиданный, но очень приятный бонус.

1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь,
1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь,
1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь,
1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь,
1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь,
1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь,
Вам был полезен этот отзыв?
Алена
Экскурсию проводил Зунг, прекрасно говорит на русском, бесконечно влюблен во Вьетнам и его историю. Рассказал очень много интересного про культуру и историю Вьетнама.
Невероятные пейзажи впечатлили Программа очень насыщенная, но усталости нет
Экскурсию проводил Зунг, прекрасно говорит на русском, бесконечно влюблен во Вьетнам и его историю. Рассказал очень
Экскурсию проводил Зунг, прекрасно говорит на русском, бесконечно влюблен во Вьетнам и его историю. Рассказал очень
Экскурсию проводил Зунг, прекрасно говорит на русском, бесконечно влюблен во Вьетнам и его историю. Рассказал очень
Экскурсию проводил Зунг, прекрасно говорит на русском, бесконечно влюблен во Вьетнам и его историю. Рассказал очень
Экскурсию проводил Зунг, прекрасно говорит на русском, бесконечно влюблен во Вьетнам и его историю. Рассказал очень
Экскурсию проводил Зунг, прекрасно говорит на русском, бесконечно влюблен во Вьетнам и его историю. Рассказал очень
Экскурсию проводил Зунг, прекрасно говорит на русском, бесконечно влюблен во Вьетнам и его историю. Рассказал очень
Экскурсию проводил Зунг, прекрасно говорит на русском, бесконечно влюблен во Вьетнам и его историю. Рассказал очень+2
Экскурсию проводил Зунг, прекрасно говорит на русском, бесконечно влюблен во Вьетнам и его историю. Рассказал очень
Экскурсию проводил Зунг, прекрасно говорит на русском, бесконечно влюблен во Вьетнам и его историю. Рассказал очень
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прекрасная экскурсия на север Вьетнама! Интересная, узнали много нового. Нашим гидом был Игорь, очень интересный, эрудированный, великолепно владеющий темой и любящий Вьетнам. Рассказал об истории Вьетнама и о его настоящем.
читать дальшеуменьшить

Мы много узнали и о местах, которыми посетили и о местах, которые стоит посетить. Выбор ресторана был также отличный. Игорь - отличный фотограф, на память остались потрясающие фотографии)) Очень внимательный к нашим интересам, пожеланиям, нашему темпу. Спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ханоя

Похожие экскурсии на «Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день»

Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
Путешествие по Северному Вьетнаму с посещением долин Пулун и Май Чау. Вас ждут катание на бамбуковых плотах, горные водопады и карстовые пещеры
Начало: У вашего отеля
22 авг в 07:00
23 авг в 07:00
от $960 за человека
Однодневная экскурсия в Ниньбинь: Бай Динь и Чанг Ан
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 13 чел.
Однодневная экскурсия в Ниньбинь: Бай Динь и Чанг Ан
Начало: Ханой
Завтра в 07:00
22 авг в 07:00
$325 за всё до 13 чел.
Всё самое важное в Ханое - за день. Индивидуальная экскурсия
На машине
7 часов
Индивидуальная
Всё самое важное в Ханое - за день. Индивидуальная экскурсия
Увидеть главные символы столицы Вьетнама и прикоснуться к истокам конфуцианской мудрости
Начало: В Старом квартале
22 авг в 07:30
23 авг в 07:30
от $190 за человека
Всё самое важное в Ханое - за день в мини-группе
На автобусе
7 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Всё самое важное в Ханое - за день в мини-группе
Увидеть главные символы столицы Вьетнама и прикоснуться к истокам конфуцианской мудрости
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 08:00
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
$115 за человека
У нас ещё много экскурсий в Ханое. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ханое
от $494 за группу