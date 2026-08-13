читать дальше уменьшить

В день у нас примерно было около трех мест для посещения. 🐾Обязательно был организован обед в каком-нибудь интересном месте. 🦥Но самое главное это наш гид Кен, который сделал экскурсии незабываемыми. Присоединяюсь к предыдущим отзывам: он очень хорошо говорит по русски, но дело не только в этом. Кен эрудированный, остроумный и интересный собеседник, который очень много рассказывал о своей стране: ее истории, традициях, о повседневном быте вьетнамцев. Он смог ответить на все вопросы, которые нас интересовали. Везде где мы были потрясающе красиво. Каждый день был настоящим приключением и мы увидели разный Вьетнам 🇻🇳 Было очень уютно, комфортно с нашим гидом. Мы чувствовали, что о нас действительно заботятся и делают все для того, чтобы мы получили чего ждали от экскурсий-максимум впечатлений. Природа Вьетнама, люди, архитектура оставили самые яркие эмоции 🤗. Спасибо огромное Кену за то, что он подарил нам их. 💯💞