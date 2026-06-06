читать дальше уменьшить

- остров Ти-Топ. Еда скорее ориентирована на азиатскую публику. Есть напитки в баре, цены адекватные. Если повезет с погодой будут отличные фото, но будет очень жарко. Понравилась прогулка на катере. Весело и с ветерком (стоит 300000 донгов)



Из минусов:

- жутко убиваются туалеты! Прямо страшно.

- мало времени чтобы просто полюбоваться скалами. Первые минут 30-40 пока вы проплываете по бухте до первой точки ланч. То есть либо быстро быстро кушать и бежать смотреть наверх. Либо через окна, но сами понимаете. На обратном пути вечеринка на верхней палубе. В общем я просто спустилась на палубу ниже и почти час созерцала закат и скалы в вечернем солнце.

- каяк и лодка. Очень много людей. Каки постоянно врезаются друг в друга и лодки. Есть приличный шанс перевернуться/травмироваться. Но гиды сразу предупреждают что удовольствие такое себе.

- остров Ти-Топ. Очень очень людно! И делать нечего особо - подняться на смотровую либо купаться/бродить 40 минут в адской толпе людей.