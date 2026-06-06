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Экскурсии на автобусе в Ханое

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Ханое на русском языке, цены от $19, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Всё самое важное в Ханое - за день
На автобусе
7 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Всё самое важное в Ханое - за день
Увидеть главные символы столицы Вьетнама и прикоснуться к истокам конфуцианской мудрости
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 08:00
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
$115 за человека
Ханой в вашем ритме: автобус Hop-on Hop-off с аудиогидом
На автобусе
Hop-on hop-off
13 часов
Билет на автобус
Ханой в вашем ритме: автобус Hop-on Hop-off с аудиогидом
Увидеть главные достопримечательности города и исследовать его без привязки к группе
Начало: Возле Ханойской Оперы или в другом месте города
Завтра в 09:15
2 авг в 09:15
$19 за человека
Из Ханоя в Ниньбинь: природное наследие и истоки империи Великих Вьетов
На автобусе
12 часов
-
5%
Групповая
до 14 чел.
Из Ханоя в Ниньбинь: природное наследие и истоки империи Великих Вьетов
Посетить древнюю столицу Хоалы, комплекс «Чанган» и пещеру Муа (билеты и обед включены)
Начало: У вашего отеля в Старом квартале
Расписание: ежедневно в 07:00
2 авг в 07:00
3 авг в 07:00
$124$130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

О
Всё самое важное в Ханое - за день
Все прошло замечательно! Круиз очень содержательный. Три остановки - прогулка на катере+каяке/лодке или просто каяк/лодка. Вторая остановка - пещера. Третья
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- остров Ти-Топ. Еда скорее ориентирована на азиатскую публику. Есть напитки в баре, цены адекватные. Если повезет с погодой будут отличные фото, но будет очень жарко. Понравилась прогулка на катере. Весело и с ветерком (стоит 300000 донгов)

Из минусов:
- жутко убиваются туалеты! Прямо страшно.
- мало времени чтобы просто полюбоваться скалами. Первые минут 30-40 пока вы проплываете по бухте до первой точки ланч. То есть либо быстро быстро кушать и бежать смотреть наверх. Либо через окна, но сами понимаете. На обратном пути вечеринка на верхней палубе. В общем я просто спустилась на палубу ниже и почти час созерцала закат и скалы в вечернем солнце.
- каяк и лодка. Очень много людей. Каки постоянно врезаются друг в друга и лодки. Есть приличный шанс перевернуться/травмироваться. Но гиды сразу предупреждают что удовольствие такое себе.
- остров Ти-Топ. Очень очень людно! И делать нечего особо - подняться на смотровую либо купаться/бродить 40 минут в адской толпе людей.

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Елена
Всё самое важное в Ханое - за день
Очень познавательная и интересная экскурсия. Шон отличный гид, мастер своего дела, великолепно знает историю, увлекательно рассказывал обо всем. Сложилось впечатление
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что мы друзья и знаем друг друга давно! Маршрут экскурсии продуман на 100%. Самостоятельно за день никогда не посетишь столько достопримечательностей и не узнаешь столько фактов из истории. Все очень понравилось, спасибо команде Трипстер и отдельное спасибо Шону, который нашел время после экскурсии показать мне самый великолепный массажный салон в Ханое.

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А
Всё самое важное в Ханое - за день
Спасибо гиду Minh за доброжелательность и за интересные и подробные пояснения.
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Лидия
Всё самое важное в Ханое - за день
Спасибо гиду за замечательную экскурсию! Посмотрели, все что хотелось. Было интересно слушать и задавать вопросы. Комфортный транспорт, темп экскурсии- успели все посмотреть без спешки, достаточно времени на фото и осмотр достопримечательностей. Спасибо за организацию экскурсии)) Всего вам хорошего и процветания))
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М
Всё самое важное в Ханое - за день
Экскурсия по северному Вьетнаму полностью оправдала ожидание. Все хорошо организовано, отличная насыщенная программа, красивые виды, интересный рассказ гида. Наш гид
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Зунг очень старался погрузить нас в историю Вьетнама, приятный в общении человек, был внимателен и доброжелателен. Машина комфортабельная новая. Организатора рекомендую. Спасибо за индивидуальный подход! Мария.

Экскурсия по северному Вьетнаму полностью оправдала ожидание. Все хорошо организовано, отличная насыщенная программа, красивые виды, интересный
Экскурсия по северному Вьетнаму полностью оправдала ожидание. Все хорошо организовано, отличная насыщенная программа, красивые виды, интересный
Экскурсия по северному Вьетнаму полностью оправдала ожидание. Все хорошо организовано, отличная насыщенная программа, красивые виды, интересный
Экскурсия по северному Вьетнаму полностью оправдала ожидание. Все хорошо организовано, отличная насыщенная программа, красивые виды, интересный
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П
Всё самое важное в Ханое - за день
Отличная экскурсия. Гид (Суон) хорошо говорит по русски и много интересного рассказывает про историю Вьетнама. В большинстве мест прошли по очереди для групп, что было быстро. Обед вкусный и сытный.
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Касимова
Всё самое важное в Ханое - за день
Были в Ханое всего один день, решили приобрести автобусную 7-часовую экскурсию и не пожалели, т. к. она оказалась весьма насыщенной.
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Наш гид - Кхань, с идеальным знанием русского языка и истории своих города и страны, не только полностью отвел экскурсию, но и помог решить наши частные вопросы, потратив на это дополнительно еще 2 часа своего личного времени. Спасибо большое всем организаторам этого тура!

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Л
Всё самое важное в Ханое - за день
Здравствуйте!
Тур очень понравился своей содержательностью, структурой и яркостью впечатлений! У меня времени пребывания в Ханое было совсем мало из-за дождя,
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поэтому была очень рада этой программе! Со мной был удивительный гид Сергей, который поразил меня своими глубокими знаниями по истории, этнологии, традиционной культуре Вьетнама! Я узнала так много прекрасных легенд, историю и судьбу вьетнамского народа, прониклась их духовной составляющей, что, безусловно, не только расширило мои знания, но и сподвигло меня изучать эту сказочно прекрасную страну в дальнейшем! После этого тура и моих новых впечатлений хочется снова приехать во Вьетнам! Хочу выразить свою искреннюю благодарность Сергею и организаторам тура "Всё самое важное в Ханое - за день!" за те яркие впечатления о Ханое и Вьетнаме, которые останутся со мной навсегда!

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Всего 9 отзывов в Ханое в категории "На автобусе"

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Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханое
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Всё самое важное в Ханое - за день;
  2. Ханой в вашем ритме: автобус Hop-on Hop-off с аудиогидом;
  3. Из Ханоя в Ниньбинь: природное наследие и истоки империи Великих Вьетов.
Сколько стоит экскурсия по Ханою в июле 2026
Сейчас в Ханое в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 124 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на автобусе, 9 ⭐ отзывов, цены от $19. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь