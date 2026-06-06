Мини-группа
до 10 чел.
Всё самое важное в Ханое - за день
Увидеть главные символы столицы Вьетнама и прикоснуться к истокам конфуцианской мудрости
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 08:00
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
$115 за человека
Билет на автобус
Ханой в вашем ритме: автобус Hop-on Hop-off с аудиогидом
Увидеть главные достопримечательности города и исследовать его без привязки к группе
Начало: Возле Ханойской Оперы или в другом месте города
Завтра в 09:15
2 авг в 09:15
$19 за человека
-
5%
Групповая
до 14 чел.
Из Ханоя в Ниньбинь: природное наследие и истоки империи Великих Вьетов
Посетить древнюю столицу Хоалы, комплекс «Чанган» и пещеру Муа (билеты и обед включены)
Начало: У вашего отеля в Старом квартале
Расписание: ежедневно в 07:00
2 авг в 07:00
3 авг в 07:00
$124
$130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
Все прошло замечательно! Круиз очень содержательный. Три остановки - прогулка на катере+каяке/лодке или просто каяк/лодка. Вторая остановка - пещера. Третья
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Очень познавательная и интересная экскурсия. Шон отличный гид, мастер своего дела, великолепно знает историю, увлекательно рассказывал обо всем. Сложилось впечатление
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А
Спасибо гиду Minh за доброжелательность и за интересные и подробные пояснения.
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Спасибо гиду за замечательную экскурсию! Посмотрели, все что хотелось. Было интересно слушать и задавать вопросы. Комфортный транспорт, темп экскурсии- успели все посмотреть без спешки, достаточно времени на фото и осмотр достопримечательностей. Спасибо за организацию экскурсии)) Всего вам хорошего и процветания))
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М
Экскурсия по северному Вьетнаму полностью оправдала ожидание. Все хорошо организовано, отличная насыщенная программа, красивые виды, интересный рассказ гида. Наш гид
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П
Отличная экскурсия. Гид (Суон) хорошо говорит по русски и много интересного рассказывает про историю Вьетнама. В большинстве мест прошли по очереди для групп, что было быстро. Обед вкусный и сытный.
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Были в Ханое всего один день, решили приобрести автобусную 7-часовую экскурсию и не пожалели, т. к. она оказалась весьма насыщенной.
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Л
Здравствуйте!
Тур очень понравился своей содержательностью, структурой и яркостью впечатлений! У меня времени пребывания в Ханое было совсем мало из-за дождя,
Тур очень понравился своей содержательностью, структурой и яркостью впечатлений! У меня времени пребывания в Ханое было совсем мало из-за дождя,
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Всего 9 отзывов в Ханое в категории "На автобусе"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «На автобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Ханою в июле 2026
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