Тур по Ханою предлагает уникальную возможность познакомиться с вьетнамской кухней и культурой.



Участники посетят популярные рестораны, где попробуют традиционные блюда, такие как бань куон и кем хой.



На Железнодорожной улице можно будет насладиться напитками и увидеть, как поезд проезжает в непосредственной близости. Это незабываемое впечатление, которое подарит вам истинное ощущение жизни вьетнамской столицы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ханоя - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, а туристов меньше. Летом, с июня по август, может быть жарко и влажно, но это не мешает наслаждаться экскурсиями. Зимой, с декабря по февраль, прохладнее, но туры все равно проходят с успехом.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.