Тур по Ханою предлагает уникальную возможность познакомиться с вьетнамской кухней и культурой.
Участники посетят популярные рестораны, где попробуют традиционные блюда, такие как бань куон и кем хой.
На Железнодорожной улице можно будет насладиться напитками и увидеть, как поезд проезжает в непосредственной близости. Это незабываемое впечатление, которое подарит вам истинное ощущение жизни вьетнамской столицы
5 причин купить эту экскурсию
- 🍜 Дегустация традиционных блюд
- 🚂 Уникальная Железнодорожная улица
- 🍹 Напитки на выбор
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📸 Отличные фото возможности
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Ханоя - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, а туристов меньше. Летом, с июня по август, может быть жарко и влажно, но это не мешает наслаждаться экскурсиями. Зимой, с декабря по февраль, прохладнее, но туры все равно проходят с успехом.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Железнодорожная улица
Описание экскурсииЧто вас ожидает В сопровождении гида вы познакомитесь с культурой и кухней города, посетив популярные у местных рестораны и кафе. Вас ожидает разнообразие традиционных блюд: бань куон, кем хой, бань хео и многое другое. На знаменитой Железнодорожной улице вы сможете понаблюдать за прибытием поезда и попробовать напиток по своему вкусу — кофе, смузи, пиво или сок. Важная информация:
- Групповой тур не подходит для людей, которые едят безглютеновую пищу.
- Пожалуйста, укажите свой номер Whats.App при бронировании, чтобы мы связались с вами перед туром.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вьетнамские рестораны
- Железнодорожная улица
Что включено
- Услуги гида
- Дегустация 4-6 различных местных блюд
- Бутилированная вода
- Напиток на Train Street (пиво, кофе, сок или смузи)
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
- Дополнительные еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: 7 P. Đinh Tiên Hoàng, Hàng Trống, Hoàn Kiếm
Завершение: Железнодорожная улица Ханоя
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Групповой тур не подходит для людей, которые едят безглютеновую пищу
- Пожалуйста, укажите свой номер Whats. App при бронировании, чтобы мы связались с вами перед туром
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ханоя
