4.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс вьетнамской кухни на местной вилле для веганов
Начало: Ваш отель
«На нашей кухне и культурном центре вы можете приготовить 4 вьетнамских веганских рецепта под руководством кулинарных мастеров»
Расписание: Ежедневно
17 янв в 15:00
18 янв в 09:00
$57 за человека
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Гастрономический тур с посещением Железнодорожной улицы
Начало: 47 P. Hàng Bông, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
«Закончим наше гастрономическое путешествие чашечкой яичного кофе»
Расписание: Ежедневно
17 янв в 10:00
18 янв в 09:00
$24.65 за человека
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия и прогулка по Железнодорожной улице
Начало: 7 P. Đinh Tiên Hoàng, Hàng Trống, Hoàn Kiếm
«Что вас ожидает В сопровождении гида вы познакомитесь с культурой и кухней города, посетив популярные у местных рестораны и кафе»
Расписание: Ежедневно
18 янв в 06:30
19 янв в 06:30
$24.77 за человека
3.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Стрит-фуд Ханоя: экскурсия с дегустациями
Начало: 33 Ng. Huyện, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000
«Жареная свинина, знаменитый суп Фо, спринг-роллы и многое другое ждут вас в нашем трехчасовом гастрономическом путешествии по Ханою»
Расписание: Ежедневно
17 янв в 10:45
18 янв в 10:45
$24.50 за человека
4.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс на местной вилле с экскурсией по рынку
Начало: Ваш отель в старом квартале
«Мастер-класс проводится не в профессиональной кулинарной школе, а на уютной кухне — идеально для тех, кто хочет научиться готовить вьетнамскую еду в дружелюбной атмосфере»
Расписание: Ежедневно
17 янв в 15:00
18 янв в 09:00
$57 за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Дегустация стрит-фуда с посещением Железнодорожной улицы
Начало: 128 Đ. Trần Nhật Duật, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm
«Уличная еда в Ханое — это то, что должен попробовать каждый»
Расписание: Ежедневно
17 янв в 10:30
18 янв в 10:30
$34.81 за человека
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Дегустация стрит-фуда и Железнодорожная улица
Познакомьтесь с кулинарными традициями Ханоя на групповой экскурсии. Прогулка по Старому кварталу и дегустация местных блюд ждут вас
Начало: 120D P. Hàng Bông, Hoàn Kiếm
«Попробуйте блюда вьетнамской кухни, включая суп Фо, Бань Куон и Тао Фо, в семейных ресторанах и уличных кафе»
Расписание: Ежедневно
17 янв в 17:30
18 янв в 17:30
$24.76 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Гастрономические»
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