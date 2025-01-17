3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Гастрономический тур с посещением Железнодорожной улицы
Начало: 47 P. Hàng Bông, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
«Наконец, мы отправимся на Железнодорожную улицу»
Расписание: Ежедневно
17 янв в 10:00
18 янв в 09:00
$24.65 за человека
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия и прогулка по Железнодорожной улице
Начало: 7 P. Đinh Tiên Hoàng, Hàng Trống, Hoàn Kiếm
«На знаменитой Железнодорожной улице вы сможете понаблюдать за прибытием поезда и попробовать напиток по своему вкусу — кофе, смузи, пиво или сок»
Расписание: Ежедневно
18 янв в 06:30
19 янв в 06:30
$24.77 за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Дегустация стрит-фуда с посещением Железнодорожной улицы
Начало: 128 Đ. Trần Nhật Duật, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm
Расписание: Ежедневно
17 янв в 10:30
18 янв в 10:30
$34.81 за человека
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Дегустация стрит-фуда и Железнодорожная улица
Познакомьтесь с кулинарными традициями Ханоя на групповой экскурсии. Прогулка по Старому кварталу и дегустация местных блюд ждут вас
Начало: 120D P. Hàng Bông, Hoàn Kiếm
«Вы встретитесь с гидом в Старом квартале, где прогуляетесь по главным достопримечательностям и уютным улицам»
Расписание: Ежедневно
17 янв в 17:30
18 янв в 17:30
$24.76 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Улицы и переулки»
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