Найдено 4 экскурсии в категории « Улицы и переулки » в Ханое на русском языке, цены от $24. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности 3.5 часа Мини-группа до 10 чел. Гастрономический тур с посещением Железнодорожной улицы Начало: 47 P. Hàng Bông, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội «Наконец, мы отправимся на Железнодорожную улицу» Расписание: Ежедневно $ 24.65 за человека 3 часа Мини-группа до 10 чел. Гастрономическая экскурсия и прогулка по Железнодорожной улице Начало: 7 P. Đinh Tiên Hoàng, Hàng Trống, Hoàn Kiếm «На знаменитой Железнодорожной улице вы сможете понаблюдать за прибытием поезда и попробовать напиток по своему вкусу — кофе, смузи, пиво или сок» Расписание: Ежедневно $ 24.77 за человека 2 часа Групповая до 15 чел. Дегустация стрит-фуда с посещением Железнодорожной улицы Начало: 128 Đ. Trần Nhật Duật, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm Расписание: Ежедневно $ 34.81 за человека 2.5 часа Групповая до 15 чел. Дегустация стрит-фуда и Железнодорожная улица Познакомьтесь с кулинарными традициями Ханоя на групповой экскурсии. Прогулка по Старому кварталу и дегустация местных блюд ждут вас Начало: 120D P. Hàng Bông, Hoàn Kiếm «Вы встретитесь с гидом в Старом квартале, где прогуляетесь по главным достопримечательностям и уютным улицам» Расписание: Ежедневно $ 24.76 за человека Другие экскурсии Ханоя

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Улицы и переулки»

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Ханоя. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод