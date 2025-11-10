Попробуйте потрясающую вьетнамскую кухню в местных ресторанах и понаблюдайте за поездом на необычной Железнодорожной улице.
Прогуляйтесь по Старому кварталу и завершите свое гастрономическое путешествие чашечкой яичного кофе.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ожидает Мы начнем наш тур с традиционного ресторана, специализирующегося на закусках: пирожные с подушечками, пирожные с креветками, роллы Фо и спринг-роллы. Попробуйте несколько популярных и классических вьетнамских блюд! Затем насладитесь Фо (супом с лапшой), самым известным блюдом Вьетнама. Вы попробуете новую версию супа — сухое смешанное Фо со специальным соусом. После мы продегустируем Бань ми — фирменный багет с разнообразными начинками, и необычный десерт — липкий рис с мороженым. Наконец, мы отправимся на Железнодорожную улицу. Поезда здесь проходят каждый день, и вам точно повезет встретить один из них! Закончим наше гастрономическое путешествие чашечкой яичного кофе. Важная информация:
- Блюда могут меняться. Тем не менее, тур все равно будет включать в себя в общей сложности пять дегустаций/напитков.
- В зависимости от расписания поездов и других обстоятельств мы можем отвезти вас в другое место на Железнодорожной улице, чтобы вы могли увидеть проходящий поезд. Транспорт до улицы может меняться в зависимости от выбранного вами времени тура.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вьетнамские рестораны
- Железнодорожная улица
Что включено
- Услуги гида
- 4 или 5 дегустаций еды
- 1 чашка яичного кофе
- Транспорт до Железнодорожной улицы (с 9:00 до 17:00)
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
- Дополнительные еда и напитки
Место начала и завершения?
47 P. Hàng Bông, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
