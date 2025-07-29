читать дальше

другие районы, где живёт настоящий Ханой. Расскажу про традиции, еду, повседневную жизнь — всё, что помогает почувствовать город изнутри. А если хочется увидеть больше, с удовольствием организую поездку в бухту Халонг — одно из самых красивых мест Вьетнама. Почему этим занимаюсь? Потому что верю: путешествие — это не только про места, но и про чувства, впечатления и атмосферу. И если после нашей встречи вы увезёте с собой частичку Вьетнама в сердце — значит, всё было не зря.