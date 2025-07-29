Проведите день в Ханое с детьми, открывая для себя культурные и исторические сокровища Вьетнама. Посетите Ван-Мьеу, первый университет страны, и узнайте об образовательных традициях. Пагода Чанкуок удивит своей древностью и
5 причин купить эту экскурсию
- 🎓 Посещение первого университета Вьетнама
- 🏯 Увидеть старейшую пагоду Ханоя
- 🍜 Обед в семейном ресторане
- 🎭 Кукольное шоу на воде
- 🍦 Мороженое у озера Хоанкьем
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Ван-Мьеу
- Пагода Чанкуок
- Мавзолей Хо Ши Мина
Описание экскурсии
- Ван-Мьеу (храм литературы) — первый университет Вьетнама. Здесь вы узнаете об истории образования во Вьетнаме, насладитесь красотой старинных садов и загадаете желание у каменных черепах, которые считаются символами удачи и мудрости.
- Пагода Чанкуок — старейшая в Ханое. По желанию можно купить рыбок или птиц, чтобы отпустить их в воду или в небо — это считается актом добрых дел и пожеланием счастья.
- Мавзолей Хо Ши Мина (проездом). Вы узнаете о великом лидере Вьетнама и его свершениях.
По желанию мы можем добавить в программу:
- Обед или ужин в семейном ресторане. Блюда традиционной вьетнамской кухни, приготовленные по старинным рецептам.
- Кукольное шоу на воде. Познакомьтесь с культурным наследием Вьетнама: яркие куклы, весёлые истории и живая музыка.
- Мороженое у озера Хоанкьем. Прогулка вдоль живописного озера и старейший прилавок с мороженым, который славится своими необычными вкусами.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Xpander или Toyota Innova.
- Дополнительно и по желанию оплачиваются: обед/ужин — от $15 за чел., театр кукол на воде — $10 за чел., мороженое — от $2.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Ханое
Провела экскурсии для 415 туристов
Живу в Ханое с 2015 года и до сих пор продолжаю его открывать. Экскурсии и поездки — способ делиться тем, что по-настоящему нравится. Хочется показать не только Старый квартал, но иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Варвара
29 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Лизой!
Лиза опытный экскурсовод, обладает не только знаниями, но и владеет несколькими языками, для нас это было шикарным бонусом, так как в нашей компании был англоговорящий человек.
Так же, был доволен ребенок, и программой и вниманием со стороны Лизы.
Всем рекомендуем такое теплое знакомство с Ханоем!
Лиза опытный экскурсовод, обладает не только знаниями, но и владеет несколькими языками, для нас это было шикарным бонусом, так как в нашей компании был англоговорящий человек.
Так же, был доволен ребенок, и программой и вниманием со стороны Лизы.
Всем рекомендуем такое теплое знакомство с Ханоем!
А
Алсу
9 мая 2025
Лиза очень интересный рассказчик, нам понравилось. Спасибо!
Входит в следующие категории Ханоя
Похожие экскурсии из Ханоя
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по многогранному Ханою
Путешествие по Ханою с посещением исторических мест, храмов и популярных районов. Узнайте о культуре и традициях вьетнамцев
Завтра в 14:00
12 ноя в 08:00
$185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ханою и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас
12 ноя в 08:30
16 ноя в 08:30
от $494 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Ханой: удобство и надежность
Путешествие в Ханой начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
11 ноя в 00:00
12 ноя в 00:00
$31 за всё до 3 чел.