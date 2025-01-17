4.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс вьетнамской кухни на местной вилле для веганов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
17 янв в 15:00
18 янв в 09:00
$57 за человека
4.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс на местной вилле с экскурсией по рынку
Начало: Ваш отель в старом квартале
Расписание: Ежедневно
17 янв в 15:00
18 янв в 09:00
$57 за человека
13 часов
Индивидуальная
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие
Путешествие по Северному Вьетнаму с посещением долин Пулун и Май Чау. Вас ждут катание на бамбуковых плотах, горные водопады и карстовые пещеры
Начало: У вашего отеля
18 янв в 07:00
20 янв в 07:00
от $960 за человека
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по вьетнамскому кофе
Погрузитесь в мир вьетнамского кофе на мастер-классе в Ханое. Научитесь готовить пять уникальных видов кофе под руководством опытных преподавателей
Начало: Ваш отель в старом районе Ханоя
Расписание: Ежедневно
17 янв в 09:00
18 янв в 09:00
$30 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «От вашего отеля»
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