3.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Стрит-фуд Ханоя: экскурсия с дегустациями
Начало: 33 Ng. Huyện, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000
«Блюда могут меняться, но экскурсия все равно будет включать в себя в общей сложности 6-7+ дегустаций»
Расписание: Ежедневно
17 янв в 10:45
18 янв в 10:45
$24.50 за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Дегустация стрит-фуда с посещением Железнодорожной улицы
Начало: 128 Đ. Trần Nhật Duật, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm
Расписание: Ежедневно
17 янв в 10:30
18 янв в 10:30
$34.81 за человека
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Дегустация стрит-фуда и Железнодорожная улица
Познакомьтесь с кулинарными традициями Ханоя на групповой экскурсии. Прогулка по Старому кварталу и дегустация местных блюд ждут вас
Начало: 120D P. Hàng Bông, Hoàn Kiếm
Расписание: Ежедневно
17 янв в 17:30
18 янв в 17:30
$24.76 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Дегустационные туры»
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