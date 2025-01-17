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1 чел. По популярности 3.5 часа Мини-группа до 8 чел. Стрит-фуд Ханоя: экскурсия с дегустациями Начало: 33 Ng. Huyện, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000 «Блюда могут меняться, но экскурсия все равно будет включать в себя в общей сложности 6-7+ дегустаций» Расписание: Ежедневно $ 24.50 за человека 2 часа Групповая до 15 чел. Дегустация стрит-фуда с посещением Железнодорожной улицы Начало: 128 Đ. Trần Nhật Duật, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm Расписание: Ежедневно $ 34.81 за человека 2.5 часа Групповая до 15 чел. Дегустация стрит-фуда и Железнодорожная улица Познакомьтесь с кулинарными традициями Ханоя на групповой экскурсии. Прогулка по Старому кварталу и дегустация местных блюд ждут вас Начало: 120D P. Hàng Bông, Hoàn Kiếm Расписание: Ежедневно $ 24.76 за человека Другие экскурсии Ханоя

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Дегустационные туры»

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