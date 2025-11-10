Гастрономическая экскурсия по Ханою предлагает уникальную возможность познакомиться с вьетнамской кухней. Участники попробуют 7 или более блюд, включая суп Фо, жареную свинину и спринг-роллы. Вегетарианцам доступно специальное меню.
Экскурсия проходит в небольших группах, что позволяет каждому насладиться атмосферой и вниманием гида.
Напитки и десерты также включены в программу, что делает это путешествие по вкусовым традициям Вьетнама незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🍜 Попробовать 7 блюд вьетнамской кухни
- 🥢 Узнать о культуре и истории через еду
- 🍹 Напитки и десерты включены
- 👥 Небольшая группа для комфортного общения
- 🌿 Специальное меню для вегетарианцев
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Ханоя - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, а количество туристов умеренное. Летом может быть жарко и влажно, но это не мешает наслаждаться гастрономическими изысками. Зимой температура снижается, но все еще приятно для прогулок и дегустаций.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ханой
Описание экскурсии
Что вас ожидает Узнайте историю и культуру Вьетнама, попробовав 7 или более блюд в лучших закусочных и небольших ресторанах города. В меню нашей экскурсии:
папайя с салатом из сушеной говядины, • жареная свинина с рисовой лапшой, • суп Фо с рисовой лапшой, • жареные и свежие спринг-роллы, • паровые рисовые блинчики, • сэндвич и другие закуски. Из напитков вам будут предложены холодный чай или пиво, а на десерт — сладкий суп. Важная информация:.
- Блюда могут меняться, но экскурсия все равно будет включать в себя в общей сложности 6-7+ дегустаций.
- Для вегетарианцев или людей с пищевой аллергией доступны специальные меню.
- Это небольшая групповая экскурсия на 8 человек.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- 7 или более блюд и напитков
- Бутылка воды на человека
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
33 Ng. Huyện, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Блюда могут меняться, но экскурсия все равно будет включать в себя в общей сложности 6-7+ дегустаций
- Для вегетарианцев или людей с пищевой аллергией доступны специальные меню
- Это небольшая групповая экскурсия на 8 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ханоя
