Индивидуальный трансфер из центра Ханоя или аэропорта Нойбай в Сапу - это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и безопасность.



Профессиональные водители и современные автомобили с кондиционером обеспечат вам приятное путешествие. Все детали поездки будут отправлены заранее, чтобы вы могли расслабиться и наслаждаться поездкой. Забронируйте трансфер и забудьте о хлопотах с транспортом

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для поездки - с сентября по ноябрь и с марта по май, когда погода в Сапе наиболее комфортная. В это время можно насладиться прохладным климатом и красивыми пейзажами. Летом также можно путешествовать, но стоит быть готовым к дождям. Зимой поездка возможна, но температура может быть низкой.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.