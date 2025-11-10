Индивидуальный трансфер из центра Ханоя или аэропорта Нойбай в Сапу - это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и безопасность.
Профессиональные водители и современные автомобили с кондиционером обеспечат вам приятное путешествие. Все детали поездки будут отправлены заранее, чтобы вы могли расслабиться и наслаждаться поездкой. Забронируйте трансфер и забудьте о хлопотах с транспортом
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный автомобиль
- 🕒 Пунктуальность
- 👨✈️ Профессиональные водители
- 📧 Подробная информация заранее
- 🎒 Место для багажа
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки - с сентября по ноябрь и с марта по май, когда погода в Сапе наиболее комфортная. В это время можно насладиться прохладным климатом и красивыми пейзажами. Летом также можно путешествовать, но стоит быть готовым к дождям. Зимой поездка возможна, но температура может быть низкой.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Что можно увидеть
- Старый квартал Ханоя
- Сапа
Описание трансферБезопасный и комфортный трансфер Трансфер между аэропортом Хошимина и Муйне на частном автомобиле — это самый быстрый и комфортный способ передвижения для туристов во Вьетнаме. Наши транспортные средства тщательно отобраны и имеют все необходимые лицензии. Профессиональные водители гарантируют вам максимальный комфорт во время вашего трансфера по Вьетнаму. Мы отправим вам все детали поездки за день до нужной даты. Вас встретят в аэропорту у выхода из зала прибытия. Когда водитель загрузит или выгрузит весь ваш багаж в автомобиль, вы с легкостью доедите до места назначения, не беспокоясь ни о чем. Забронируйте трансфер у нас и наслаждайтесь отпуском или деловой поездкой без проблем! Важная информация:
- Пожалуйста, предоставьте оператору данные (название отеля, гостевого дома, название круиза) по электронной почте/Whats.
- App.
- Время прибытия приблизительное.
- Дополнительная плата 100 000 донгов в час, если водителю придется ждать дольше указанного времени ожидания.
- Детские автокресла недоступны.
- Домашние животные не допускаются.
- Каждому путешественнику разрешено брать с собой максимум 1 чемодан и 1 ручную кладь.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в одну сторону
- 1 пункт посадки и 1 пункт высадки
- Транспортное средство с кондиционером
- Встреча с табличкой с именем
- 90 минут бесплатного ожидания для прибывающих
Что не входит в цену
- Дополнительная плата за ночной трансфер (с 23:00 до 05:59)
- Для отдаленных районов может взиматься дополнительная плата
- Страхование и личные расходы не включены.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Нойбай или отель в старом квартале Ханоя
Завершение: По договоренности в Сапе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, предоставьте оператору данные (название отеля, гостевого дома, название круиза) по электронной почте/WhatsApp
- Время прибытия приблизительное
- Дополнительная плата 100 000 донгов в час, если водителю придется ждать дольше указанного времени ожидания
- Детские автокресла недоступны
- Домашние животные не допускаются
- Каждому путешественнику разрешено брать с собой максимум 1 чемодан и 1 ручную кладь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ханоя
