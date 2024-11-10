Найдено 3 экскурсии в категории « Трансфер » в Ханое на русском языке, цены от $14. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 1 отзыв 1 час Индивидуальная до 3 чел. Трансфер из аэропорта в Ханой: удобство и надежность Путешествие в Ханой начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель Начало: В аэропорту «Оставшуюся сумму (после внесения предоплаты 22%) необходимо оплатить организатору не менее чем за 3 дня до даты забронированного трансфера переводом на русскую/казахскую/узбекскую карту» $ 31 за всё до 3 чел. 24 минуты Индивидуальная до 15 чел. Трансфер из аэропорта Ханоя в Старый квартал и обратно Начало: Аэропорт Noi Bai или локация в Старом квартале «Во время трансфера вы можете расслабиться и насладиться видами Ханоя, пока наш опытный водитель везет вас в точку назначения» Расписание: Ежедневно от $ 14.34 за всё до 15 чел. На машине 30 минут Индивидуальная до 3 чел. Выгодный трансфер в Ханое - комфорт и удобство Индивидуальный трансфер в Ханое с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту Нойбай, помощь с багажом и комфортная поездка по нужному адресу «Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер» $ 70 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Ханоя Последние отзывы на экскурсии Е Евгений Трансфер из аэропорта в Ханой Кирилл помог с трансферами, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Трансфер»

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