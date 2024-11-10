1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Ханой: удобство и надежность
Путешествие в Ханой начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
19 янв в 00:00
20 янв в 00:00
$31 за всё до 3 чел.
4.5 часа
Мини-группа
до 3 чел.
Трансфер от центра Ханоя/аэропорта Нойбай (HAN) до Сапы
Начало: Аэропорт Нойбай или отель в старом квартале Ханоя
Расписание: Ежедневно
19 янв в 14:00
20 янв в 06:00
$122.91 за человека
4.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер от центра Ханоя/аэропорта Нойбай (HAN) до Сапы
Начало: Аэропорт Нойбай или отель в старом квартале Ханоя
Расписание: Ежедневно
19 янв в 14:00
20 янв в 06:00
от $122.91 за всё до 3 чел.
24 минуты
Индивидуальная
до 15 чел.
Трансфер аэропорт Ханой - Старый квартал
Комфортный трансфер из аэропорта Нойбай в Старый квартал Ханоя. Профессиональные водители и удобные автомобили для вашего удобства
Начало: Аэропорт Noi Bai или локация в Старом квартале
Расписание: Ежедневно
19 янв в 12:00
20 янв в 08:00
от $14.34 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений10 ноября 2024Кирилл помог с трансферами, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Ханою в январе 2025
Сейчас в Ханое в категории "Из аэропорта" можно забронировать 4 экскурсии от 14 до 122.91. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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