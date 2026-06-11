Описание тура
Тур в Северный Вьетнам — это путешествие, в котором каждый день похож на кадр из большого живого фильма. Утром вы просыпаетесь в шумном Ханое, где мимо старинных домов несутся тысячи байков, из уличных кафе тянется аромат вкуснейшего кофе, а вокруг кипит настоящая азиатская жизнь. Через несколько дней вы уже ловите мгновения счастья среди изумрудных вод бухты Халонг, где карстовые острова поднимаются из моря, как декорации к древней легенде. А затем — Ниньбинь, лодки среди скал, храмы, пещеры, тишина заповедников и те самые виды, ради которых хочется отложить телефон и просто смотреть.
Этот тур создан для тех, кто хочет увидеть Вьетнам не поверхностно, а по-настоящему: через лица людей, ремёсла, этнику, рынки, рисовые поля и неторопливые дороги между горами. Мы заглянем в деревни, где делают благовония, плетут ловушки для рыбы, готовят соевый соус по старинным рецептам и научимся изготавливать традиционную коническую шляпу "нон ла". Поднимемся в Сапу, где облака ложатся на склоны гор, а рисовые террасы в конце мая наполняются водой и превращаются в зеркала. Познакомимся с жизнью чёрных хмонгов и красных дао, увидим ручной труд, буйволов на полях, яркие головные уборы, дома на склонах и фрагменты, которые сами просятся в объектив.
Это не гонка по достопримечательностям и не стандартный маршрут «для галочки», а путешествие с погружением в атмосферу Северного Вьетнама — красивого, влажного, зелёного, шумного, туманного и очень живого. Здесь будет место и для сильных фотографий, и для неспешных прогулок, и для вкуса вьетнамской кухни, и для тех моментов, когда понимаешь: именно ради таких впечатлений и стоит ехать так далеко.
Маршрут тура:
Ханой — бухта Халонг — Ниньбинь — Сапа — Му Канг Чай —Ханой
Почему выбирают наш тур во Вьетнам:
Продуманный маршрут без лишних переездов и хаотичной логистики
Небольшая группа до 12 человек — комфортный темп, больше внимания каждому участнику
Возможность останавливаться там, где действительно красиво
Авторская программа с акцентом на редкие места, которые сложно найти самостоятельно
Тур включает этнические поселения и природные уголки вдали от массового туризма
Все точки для красивых кадров проверены и подобраны лично нами
За вас уже решены основные организационные вопросы
Тур подходит тем, кто ценит качество впечатлений, а не спешку
Главные впечатления:
Программа тура по дням
Ханой
Встреча участников тура в аэропорту Ханоя. Покупка и подключение местных сим-карт с интернетом. Групповой трансфер на комфортабельном автобусе в отель. Заселение и небольшой отдых после перелета.
Во второй половине дня вас ждет атмосферное знакомство с Ханоем: пешеходная прогулка с гидом по очаровательным улочкам Старого квартала — захватывающему лабиринту узких переулков, колониальной архитектуры, скрытых храмов и бурной уличной жизни. Затем вы продолжите путь вокруг легендарного озера Хоан Кием, духовного сердца столицы, где древние легенды переплетаются с ритмом современного Ханоя.
Одним из главных событий вечера станет посещение знаменитой Железнодорожной улицы — уникального и аутентичного уголка города, где местные кафе расположены прямо рядом с действующими железнодорожными путями. Это необычное место позволяет заглянуть в повседневную жизнь Ханоя и предоставляет незабываемые возможности для фотосъемки. Здесь можно взять вкусный яичный кофе (бренд Ханоя) и неспеша подождать поезд, наблюдая за фотогеничным хаосом.
Ужин во вьетнамском ресторане, где подают традиционные блюда северного Вьетнама и местные деликатесы. Знакомство участников и обсуждение планов на путешествие. Возвращение в отель.
Куанг Фу Кау - Деревня Конической Шляпы
Завтрак в отеле. Отправление в деревню Куанг Фу Кау, расположенную примерно в 35 км от Ханоя и известную как знаменитая «деревня благовоний». Более века местные семьи сохраняют традиционное ремесло изготовления благовоний, являющееся неотъемлемой частью духовной и религиозной жизни вьетнамцев. Бамбук аккуратно расщепляют на тонкие палочки, окрашивают в яркие цвета — особенно в культовый ярко-красный — а затем покрывают ароматной пастой из трав, корицы и натуральных смол. Вдоль деревенских улочек тысячи благовонных палочек расстилают на солнце, чтобы они высохли, образуя впечатляющие красочные узоры и создавая одни из самых живописных пейзажей в северном Вьетнаме.
Далее мы продолжим наше путешествие в деревню, где мастера вручную изготавливают традиционные вьетнамские шляпы"нон ла". Здесь вы узнаете о кропотливом процессе создания этого нестареющего символа Вьетнама: от выбора пальмовых листьев до пришивания каждого тонкого слоя к бамбуковым рамам. Помимо своего практического применения, шляпа-конус отражает изящество и культурную самобытность вьетнамской сельской местности. Обед.
Ближе к вечеру возвращение в Ханой и осмотр моста Лонгбьен. Построенный более века назад во времена французской колонизации, мост изящно перекинут через Красную реку и остается одной из самых знаковых достопримечательностей Ханоя. Возвращение в отель. Свободное время.
Ханой - Тху Си - Ban yen nhan - Ханой
Завтрак в отеле. Экскурсия в деревню Тху Си в провинции Хунг Йен, известную своим традиционным ремеслом плетения из бамбука и ротанга. На протяжении десятилетий жители деревни специализируются на изготовлении ловушек для рыбы и креветок, корзин и других предметов повседневного обихода, используя техники, передаваемые из поколения в поколение. Помимо своей культурной ценности, это традиционное ремесло представляет собой устойчивый образ жизни, тесно связанный с реками и сельской местностью дельты Красной реки.
Продолжение пути в деревню Бан Йен Нхан, тихое сельское поселение, известное своей многовековой традицией изготовления соевого соуса ручной работы. На протяжении поколений местные семьи бережно хранили секрет естественной ферментации, используя соевые бобы, соль, воду и клейкий рис для создания насыщенного, пикантного соуса с нежным сладким ароматом. Вы познакомитесь с местными мастерами и узнайте о кропотливом процессе производства, от методов ферментации до способов выдержки, которые придают соусу неповторимый вкус, глубоко укоренившийся во вьетнамской кулинарной культуре. Возвращение в Ханой ближе к вечеру. Свободное время.
Ханой - Халонг
Завтрак. Выезд из отеля и трансфер на побережье. Посадка на круизный лайнер и начало двухдневного круиза по заливу Халонг. Погрузитесь в красоту залива Халонг, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и одного из природных чудес Вьетнама. Среди изумрудных вод и тысяч известняковых карстовых островов, покрытых зеленью, вы откроете для себя пещеры, полные впечатляющих сталактитов, и плавучие рыбацкие деревушки, где жизнь течет неспешно. Круиз предлагает возможность искупаться и насладиться свежими морепродуктами на борту. Закат над заливом создаст спокойную и незабываемую атмосферу.
Халонг - Ниньбинь
Проснитесь в умиротворяющей атмосфере залива Халонг и насладитесь свежим утренним воздухом. Завтрак. Ориентировочно в полдень возвращение на берег, где нас встретит автобус. Отправление в Ниньбинь, который называют «Бухтой Халонг на суше» из-за его захватывающих пейзажей: известняковых гор, возвышающихся над рисовыми полями, и извилистых рек. Прибытие в Ниньбинь вечером. Заселение в отель и свободное время для отдыха после поездки.
Trang An - Tam Coc - Mua Caves
Завтрак в отеле. Прогулка на лодке по Там Коку, одному из самых живописных мест северного Вьетнама. Этот район известен своей извилистой рекой, впечатляющими известняковыми горами и безмятежными рисовыми полями, простирающимися по долине. Местные гребцы, умело управляя небольшими лодками, часто используя ноги в уникальной традиционной технике. Особенно колоритно смотрятся женщины.
Посещение пагоды Бич Донг, древнего храмового комплекса, расположенного на склоне горы в окружении прудов с лотосами и пышной зелени. Построенная в XV веке, пагода разделена на три уровня — Нижний, Средний и Верхний — соединенные каменными лестницами, которые гармонично вписываются в природный ландшафт. Спокойная атмосфера и панорамные виды делают Бич Донг одним из самых очаровательных духовных мест в регионе Ниньбинь.
Во второй половине посещение видовых площадок Муа. Вы поднимитесь примерно по 500 каменным ступеням к смотровой площадке на вершине холма. Отсюда открывается одна из самых захватывающих панорам северного Вьетнама, с видом на долину Там Кок, извилистую реку и бескрайние известняковые вершины, возвышающиеся над рисовыми полями внизу (подъем не рекомендуется людям в плохой физической форме и старше 60 лет, в качестве альтернативы можно исследовать поля цветущих лотосов у подножья холма)
Возвращение в отель и свободное время.
Van Long - Bai Dinh - Ханой
Завтрак. Отправление на лодочную прогулку по крупнейшему водно-болотному заповеднику Van Long. Ван Лонг — дом для редких лангуров Делакура и более 100 видов птиц, идеальное место для любителей природы. Лодочная экскурсия раскроет первозданную красоту и тишину. Очень крутое место! После наслаждения первозданной красотой пора будет подумать и о душе - осматриваем огромный монастырь Bai Dinh. Здесь расположена пагода, которая знаменита длиннейшим в Азии коридором с 500 статуями архатов (в буддизме человек, достигший полного освобождения и вышедший из «колеса перерождений») и панорамными видами на карстовые горы.
Возвращение в Ханой. В 22-40 ночной поезд (спальное купе) до Лаокай. Мы отправляемся в край рисовых террас и этнических меньшинств.
Лаокай - Сапа - Cat Cat - Ta Phin
Прибытие в Лао Кай рано утром. Трансфер на микроавтобусе в Сапу. Заселение в отель. Начните день с прогулки в деревню Син Чай, расположенную в тихой долине, окруженной горами и рисовыми террасами. Откройте для себя традиционный образ жизни народа черных хмонгов и насладитесь захватывающими дух пейзажами террасных полей, облаков и местной сельскохозяйственной жизнью. В конце мая многие рисовые террасы заполняются водой, поскольку начинается сезон посадки. Вы сможете понаблюдать за увлекательным процессом высаживания риса, который до сих пор в основном осуществляется вручную, а также с помощью буйволов.
Посещение деревни Та Пхин, где проживает этническая группа красных дао, известная своими характерными красными головными уборами. Возвращение в Сапа. Свободное время для прогулок, покупки изделий ручной работы и сувениров, а также наслаждения атмосферой горного городка.
Сапа - Mu Cang Chai
Завтрак в отеле. Отправление из Сапы на автобусе вглубь отдаленных гор северного Вьетнама к долине Му Канг Чай, одному из самых живописных и наименее посещаемых туристами регионов страны с рисовыми террасами. Живописный маршрут проходит через впечатляющие горные перевалы, окутанные облаками долины и постоянно меняющиеся пейзажи, раскрывая первозданную красоту северо-западного высокогорья. По пути мы сделаем остановку в деревне, где проживает этническое меньшинство лао. Деревня известна своими хорошо сохранившимися традициями, включая древний обычай чернить зубы, когда-то считавшийся символом красоты среди женщин лао.
Продолжаем путь в сторону Му Канг Чай, где пейзажи становятся все более захватывающими. Бескрайние террасные рисовые поля формируют склоны гор, создавая плавные природные узоры, совершенно непохожие на долины Сапы. По прибытии заселение в отель. На закате посетим знаменитую панорамную площадку Мам Сой, одну из самых знаковых панорам Му Канг Чай. Необыкновенные изогнутые рисовые террасы создают на закате поразительный природный шедевр, когда золотистый свет отражается от заполненных водой полей. Спокойная атмосфера, многоярусные склоны гор и сияющие террасы предоставляют незабываемые возможности для фотосъемки и поистине волшебное завершение дня. Возвращение в отель и ночлег в Му Канг Чай.
Mu Cang Chai
Свободный день и отдых в роскошном отеле 5* в Mu Cang Chai. Этот день также мы делаем как запасной на случай непогоды, в этих местах она очень переменчива. Сегодня вы сможете поплавать в панорамном бассейне, насладиться спа-процедурами, а во второй половине проводить закат на одной из панорамных площадок с видом на рисовые террасы.
Mu Cang Chai - Лаокай - Ханой
Завтрак. В 11-00 выезд из отеля и трансфер на автобусе до Ханоя. Время в пути с остановками и обедом займет около 7 часов. При условии хорошей погоды мы заглянем на чайные плантации, чтобы прикоснуться к знаменитому вьетнамскую чаю. После 18-30 ожидаем прибытие в аэропорт Ханоя. Окончание программы.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Что включено
- Проживание в комфортабельных отелях со всеми удобствами (Ханой 4*, Сапа 3-4*, Ниньбинь 4*, Му Канг Чай 5*)
- Круиз на корабле 4* по заливу Халонг 2 дня / 1 ночь
- Питание на основе завтраков в отелях
- Встреча в аэропорту и групповой трансфер в отель
- Комфортабельный автобус для переездов между основными городами
- Входные билеты по программе тура
- Экскурсии и мастер-классы в этнических деревнях
- Лодочные прогулки в Tam Coc и Van Long
- Услуги русскоязычных сопровождающих и гида
- Экологические сборы в национальные парки
Что не входит в цену
- Перелет до Ханоя и обратно
- Обеды и ужины
- Личные расходы (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки и т. д.)
- Страховка
- Другие услуги, не предусмотренные программой тура
Визы
Виза не требуется