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Описание тура

Тур в Северный Вьетнам — это путешествие, в котором каждый день похож на кадр из большого живого фильма. Утром вы просыпаетесь в шумном Ханое, где мимо старинных домов несутся тысячи байков, из уличных кафе тянется аромат вкуснейшего кофе, а вокруг кипит настоящая азиатская жизнь. Через несколько дней вы уже ловите мгновения счастья среди изумрудных вод бухты Халонг, где карстовые острова поднимаются из моря, как декорации к древней легенде. А затем — Ниньбинь, лодки среди скал, храмы, пещеры, тишина заповедников и те самые виды, ради которых хочется отложить телефон и просто смотреть.

Этот тур создан для тех, кто хочет увидеть Вьетнам не поверхностно, а по-настоящему: через лица людей, ремёсла, этнику, рынки, рисовые поля и неторопливые дороги между горами. Мы заглянем в деревни, где делают благовония, плетут ловушки для рыбы, готовят соевый соус по старинным рецептам и научимся изготавливать традиционную коническую шляпу "нон ла". Поднимемся в Сапу, где облака ложатся на склоны гор, а рисовые террасы в конце мая наполняются водой и превращаются в зеркала. Познакомимся с жизнью чёрных хмонгов и красных дао, увидим ручной труд, буйволов на полях, яркие головные уборы, дома на склонах и фрагменты, которые сами просятся в объектив.

Это не гонка по достопримечательностям и не стандартный маршрут «для галочки», а путешествие с погружением в атмосферу Северного Вьетнама — красивого, влажного, зелёного, шумного, туманного и очень живого. Здесь будет место и для сильных фотографий, и для неспешных прогулок, и для вкуса вьетнамской кухни, и для тех моментов, когда понимаешь: именно ради таких впечатлений и стоит ехать так далеко.

Маршрут тура:

Ханой — бухта Халонг — Ниньбинь — Сапа — Му Канг Чай —Ханой

Почему выбирают наш тур во Вьетнам:

Продуманный маршрут без лишних переездов и хаотичной логистики

Небольшая группа до 12 человек — комфортный темп, больше внимания каждому участнику

Возможность останавливаться там, где действительно красиво

Авторская программа с акцентом на редкие места, которые сложно найти самостоятельно

Тур включает этнические поселения и природные уголки вдали от массового туризма

Все точки для красивых кадров проверены и подобраны лично нами

За вас уже решены основные организационные вопросы

Тур подходит тем, кто ценит качество впечатлений, а не спешку

Главные впечатления: