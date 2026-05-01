Полюбуемся природными символами: на круизном лайнере проследуем по бухте Халонг, на
Описание тура
Организационные детали
При необходимости поможем подобрать авиабилеты.
Программа тура по дням
Ханой - искусство гостеприимства
По прибытии вас ждёт безупречный сервис — персональная встреча в аэропорту и трансфер в отель. Будет время, чтобы отдохнуть, замедлиться и настроиться на ритм столицы. Затем за бокалом приветственного напитка обсудим маршрут и детали путешествия.
Халонг - изумрудная симфония ЮНЕСКО
Приготовьтесь к фотогеничному дню, наполненному абсолютной эстетикой. Вам откроются сотни скал, вырастающих прямо из зеркальной глади залива. На современной премиальной яхте мы пройдём по лабиринту архипелага к грандиозной пещере Сунг Сот и панорамам острова Ти Топ. А также исследуем тихие лагуны на каяках или доверимся покачиванию традиционных лодок-сампанов.
Ниньбинь - приватный мир заповедной долины
Всего 2 часа от Ханоя — и динамику столицы сменит умиротворение карстовых гор. Поселимся в сердце природного комплекса «Тхунг Нам» среди зеркальных озёр и скрытых долин. Это место — живая симфония, где щебет редких птиц сливается в мелодию, а на закате небо замирает от взмахов тысяч крыльев. Исследуем сумрачные пещеры и насладимся тишиной провинциального Вьетнама.
Ниньбинь - Халонг на суше
Впереди — ещё один день созерцания и подлинного покоя. Сначала — медитативное путешествие на лодках сквозь 3 пещеры в зоне «Там Кок». Здесь скалы вырастают прямо из рисовых полей — не зря место называют Халонгом на суше. Затем коснёмся истории в бывшей столице Вьетнама — Хоалы. Завершим в мире дикой природы — заповеднике «Ван Лонг». Тут на горных склонах можно встретить редчайшего примата — лангура Делакура, а также других животных и птиц.
Энергия Ханоя и ночной экспресс в Сапу
Возвращаемся в Ханой, чтобы окунуться в жизнь мегаполиса. Днём — калейдоскоп впечатлений: колоритные рынки с шелками и специями, уютные кофейни Старого квартала, улица вдоль железной дороги. Вечером — поезд в Сапу: интерьеры в дереве, мягкий свет, мерный стук колёс и атмосфера классических путешествий. Вы заснёте в столице и встретите рассвет уже среди величавых гор.
Сапа - магия горных племён
Добро пожаловать на землю хмонгов — деревню Кат Кат у подножия гор. Среди каменных троп, шума водопадов, старинных деревянных домов время течёт иначе. Вы погрузитесь в живую культуру и уклад северных общин, а также увидите редкое мастерство ручной вышивки и ткачества, передающееся веками.
Фансипан - вершина Индокитая
Это высшая точка экспедиции — во всех смыслах. Мы поднимемся на крышу Индокитая — гору Фансипан (3143 м). Путь на фуникулёре над изумрудными безднами долины Муонг Хоа откроет головокружительные панорамы хребтов. На самой вершине, среди облаков и безмолвных пагод, ощутим триумф высоты и невероятное спокойствие.
Перевал О-Куи-Хо и роскошный отдых среди рисовых террас
Движемся дальше. Поедем по живописной трассе мимо гряды Хоангльеншон, глубоких долин и облаков прямо на уровне дороги. Остановимся у Серебряного водопада и на стеклянном мосту Ронг-Мэй над бездной ущелья. В финале дня заселимся в эксклюзивный отель из бамбука и других экоматериалов, гармонично вписанный в рисовые поля, — воплощение философии медленной жизни и красоты в простоте.
Му Кан Чай - искусство на склонах гор
Сегодня вы сами выберете программу. Устроите медитативный треккинг по каскадам рисовых террас. Или познакомитесь с культурным наследием и древним ремеслом хмонгов — на мастер-классе по росписи ткани пчелиным воском создадите орнамент, в котором зашифрована история этого края.
Возвращение в столицу - ночной экспресс в Ханой
В камерной обстановке премиального купе вернёмся из туманных гор в пульсирующий мегаполис. Это время для отдыха в уюте натурального дерева и рефлексии под шёпот колёс.
Завершение путешествия
После неспешного завтрака — время для спокойных сборов и финальных впечатлений от Ханоя. Затем индивидуальный трансфер доставит вас в аэропорт, ставя красивую точку в вашей экспедиции по Северному Вьетнаму.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|$5300
|1-местное проживание
|$7800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Сим-карта
- Дождевики
Что не входит в цену
- Билеты в Ханой и обратно в ваш город
- Обеды, ужины
- 1-местное проживание, раннее заселение