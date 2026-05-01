Премиальный тур по северу Вьетнама с роскошными отелями и водными прогулками

Ханой, Хоалы, бухта Халонг, заповедные горы, рисовые террасы и культура хмонгов в мини-группе
Это путешествие 2 в 1: совместим визитные карточки и малоизвестные локации. Изучим нынешнюю и бывшую столицы — Ханой и Хоалы.

Полюбуемся природными символами: на круизном лайнере проследуем по бухте Халонг, на
фуникулёре поднимемся на крышу Индокитая — вершину Фансипан, погуляем по ступеням рисовых террас Му Кан Чай.

Увидим заповедных птиц, горные парки, Серебряный водопад и ещё много такого, что обычно остаётся за пределами классических маршрутов.

Познакомимся с аутентичными ремёслами северного народа: узнаем, как хмонги вручную ткут, вышивают, делают украшения, а при желании сами распишем костюмную ткань пчелиным воском. Отдыхаем камерной компанией, живём в гостиницах 4–5* и бутик-отелях с высоким рейтингом. 2 ночи проведём в поезде, где купе больше напоминает уютный номер с мягкой кроватью.

Описание тура

Организационные детали

При необходимости поможем подобрать авиабилеты.

Программа тура по дням

1 день

Ханой - искусство гостеприимства

По прибытии вас ждёт безупречный сервис — персональная встреча в аэропорту и трансфер в отель. Будет время, чтобы отдохнуть, замедлиться и настроиться на ритм столицы. Затем за бокалом приветственного напитка обсудим маршрут и детали путешествия.

2 день

Халонг - изумрудная симфония ЮНЕСКО

Приготовьтесь к фотогеничному дню, наполненному абсолютной эстетикой. Вам откроются сотни скал, вырастающих прямо из зеркальной глади залива. На современной премиальной яхте мы пройдём по лабиринту архипелага к грандиозной пещере Сунг Сот и панорамам острова Ти Топ. А также исследуем тихие лагуны на каяках или доверимся покачиванию традиционных лодок-сампанов.

3 день

Ниньбинь - приватный мир заповедной долины

Всего 2 часа от Ханоя — и динамику столицы сменит умиротворение карстовых гор. Поселимся в сердце природного комплекса «Тхунг Нам» среди зеркальных озёр и скрытых долин. Это место — живая симфония, где щебет редких птиц сливается в мелодию, а на закате небо замирает от взмахов тысяч крыльев. Исследуем сумрачные пещеры и насладимся тишиной провинциального Вьетнама.

4 день

Ниньбинь - Халонг на суше

Впереди — ещё один день созерцания и подлинного покоя. Сначала — медитативное путешествие на лодках сквозь 3 пещеры в зоне «Там Кок». Здесь скалы вырастают прямо из рисовых полей — не зря место называют Халонгом на суше. Затем коснёмся истории в бывшей столице Вьетнама — Хоалы. Завершим в мире дикой природы — заповеднике «Ван Лонг». Тут на горных склонах можно встретить редчайшего примата — лангура Делакура, а также других животных и птиц.

5 день

Энергия Ханоя и ночной экспресс в Сапу

Возвращаемся в Ханой, чтобы окунуться в жизнь мегаполиса. Днём — калейдоскоп впечатлений: колоритные рынки с шелками и специями, уютные кофейни Старого квартала, улица вдоль железной дороги. Вечером — поезд в Сапу: интерьеры в дереве, мягкий свет, мерный стук колёс и атмосфера классических путешествий. Вы заснёте в столице и встретите рассвет уже среди величавых гор.

6 день

Сапа - магия горных племён

Добро пожаловать на землю хмонгов — деревню Кат Кат у подножия гор. Среди каменных троп, шума водопадов, старинных деревянных домов время течёт иначе. Вы погрузитесь в живую культуру и уклад северных общин, а также увидите редкое мастерство ручной вышивки и ткачества, передающееся веками.

7 день

Фансипан - вершина Индокитая

Это высшая точка экспедиции — во всех смыслах. Мы поднимемся на крышу Индокитая — гору Фансипан (3143 м). Путь на фуникулёре над изумрудными безднами долины Муонг Хоа откроет головокружительные панорамы хребтов. На самой вершине, среди облаков и безмолвных пагод, ощутим триумф высоты и невероятное спокойствие.

8 день

Перевал О-Куи-Хо и роскошный отдых среди рисовых террас

Движемся дальше. Поедем по живописной трассе мимо гряды Хоангльеншон, глубоких долин и облаков прямо на уровне дороги. Остановимся у Серебряного водопада и на стеклянном мосту Ронг-Мэй над бездной ущелья. В финале дня заселимся в эксклюзивный отель из бамбука и других экоматериалов, гармонично вписанный в рисовые поля, — воплощение философии медленной жизни и красоты в простоте.

9 день

Му Кан Чай - искусство на склонах гор

Сегодня вы сами выберете программу. Устроите медитативный треккинг по каскадам рисовых террас. Или познакомитесь с культурным наследием и древним ремеслом хмонгов — на мастер-классе по росписи ткани пчелиным воском создадите орнамент, в котором зашифрована история этого края.

10 день

Возвращение в столицу - ночной экспресс в Ханой

В камерной обстановке премиального купе вернёмся из туманных гор в пульсирующий мегаполис. Это время для отдыха в уюте натурального дерева и рефлексии под шёпот колёс.

11 день

Завершение путешествия

После неспешного завтрака — время для спокойных сборов и финальных впечатлений от Ханоя. Затем индивидуальный трансфер доставит вас в аэропорт, ставя красивую точку в вашей экспедиции по Северному Вьетнаму.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении$5300
1-местное проживание$7800
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Сим-карта
  • Дождевики
Что не входит в цену
  • Билеты в Ханой и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины
  • 1-местное проживание, раннее заселение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ханоя, 7:00
Завершение: Аэропорт Ханоя, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Ханое
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 57 туристов
Я в путешествиях с 2009 года. Живу во Вьетнаме более 5 лет. Увидела 25 стран. Очень много путешествовала. С каждой новой страной и поездкой мои границы мира и восприятия становились существенно
шире. Хотелось увидеть ещё больше, восхищаться красотой и новым! С 2019 начала устраивать поездки для друзей в разных странах. Сейчас уже делаю туры для всех желающих, для тех, кто хочет увидеть мир в новых красках и и расширить рамки восприятия) Занимаюсь духовным практиками.

