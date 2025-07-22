Большой тур во Вьетнам: круиз в бухте Халонг, 4 города, пляжный отдых, главные локации в мини-группе
Посетить Золотой мост и Мраморные горы, побывать на жемчужной ферме и проплыть по дельте Меконга
Начало: Аэропорт Ханоя, точное время по согласованию
22 июл в 10:00
24 июл в 10:00
120 618 ₽ за человека
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде
Начало: Ханой, аэропорт или отель, утро
15 июл в 08:00
20 июл в 08:00
$3700 за человека
Отпуск мечты во Вьетнаме: круиз по бухте Халонг, райский Ангкор и страна улыбок Камбоджа
Встретить рассвет на корабле, увидеть кукольное представление и спуститься в подземные лабиринты
Начало: Аэропорт Ханоя, 11:00 (общий трансфер)
6 ноя в 08:00
6 мар в 08:00
$2220 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «11-дневные туры»
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