Частный трансфер из центра Хошимина в аэропорт Таншоннят (SGN)

Комфортный и быстрый трансфер из центра Хошимина в аэропорт Таншоннят на частном автомобиле.
Профессиональные водители, лицензированный транспорт и заранее организованная поездка без лишних забот.
Описание трансферКомфортный трансфер без лишних хлопот Забронировав трансфер в OUROS Travel, вы можете рассчитывать на лучшие цены и качественный сервис. Все автомобили тщательно отобраны и имеют необходимые лицензии, а служба поддержки отправляет информацию о поездке за день до трансфера. Профессиональные водители и надёжный сервис Наши профессиональные водители обеспечат максимальный комфорт во время поездки по Вьетнаму. Частный трансфер организуется заранее, поэтому вам не придётся искать такси в последний момент. Трансфер между центром Хошимина и аэропортом Таншоннят (SGN) — это самый быстрый и комфортный способ добраться до аэропорта, не пользуясь общественным транспортом и не неся тяжёлый багаж. Важная информация:
- При превышении допустимого времени ожидания взимается дополнительная плата в размере 100 000 донгов в час.
- Продолжительность трансфера указана приблизительно, точное время зависит от времени суток и дорожной ситуации.
- Каждому путешественнику разрешается провозить не более 1 чемодана и 1 ручной клади. Для крупногабаритного или слишком большого багажа (например, досок для серфинга, клюшек для гольфа или велосипедов) могут действовать определенные ограничения. Пожалуйста, уточните у оператора перед поездкой, можно ли провозить такой багаж.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в одну сторону
- Автомобиль с кондиционером
- Платные дороги и сборы
- Бесплатное ожидание до 30 минут при выезде
Что не входит в цену
- Страховка и другие личные расходы
- Доплата за ночной трансфер (с 23:00 до 06:00)
- Доплата за удалённые районы (отели, расположенные более чем в 10 км от аэропорта)
- Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Аэропорт
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Сервис был очень хорошим, хотя и дороже обычного такси Grab. Водитель помог с багажом и пригласил в машину. В целом я бы снова воспользовался этим сервисом.
М
Мне понравилось, что водитель был внимательным и ехал аккуратно и безопасно
Д
Водитель ждал нас у терминала с табличкой с именем. Никаких хлопот — багажом занимались водитель и сотрудник. Комфортабельный автобус довёз нас прямо к отелю. Отличный сервис, обязательно воспользуемся снова, когда будем в Сайгоне.
Н
Господин Трань оказался отличным водителем — приехал вовремя и быстро и безопасно довёз меня до аэропорта.
