1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Хошимину: от собора до китайского квартала
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хошимина, открывая его культурные и исторические сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 18:00
3 июля в 09:00
$150 за всё до 2 чел.
Билеты
3 часа
Популярное предложение
Ужин на корабле Bonsai Cruise в Хошимине: впечатления и развлечения
Проведите волшебный вечер на корабле Bonsai Cruise, наслаждаясь вкуснейшим ужином и культурной программой на реке Сайгон
Начало: Ваш отель
Расписание: в любой день по договоренности
Завтра в 18:00
3 июля в 09:00
$69 за билет
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в тоннели Кучи
Начало: Ваш отель
Расписание: в любой день по договоренности
Завтра в 18:00
3 июля в 09:00
$200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей31 января 2021VIP-тур: сафари в пустынеПоездка получилась очень классная! Было весело, задорно и живописно
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июле 2024
Сейчас в Хошимине в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 69 до 200. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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